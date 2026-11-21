Asimismo, la analista mexicana destaca que la cumbre dejó acercamientos que serán, al menos, parteaguas para cambios geopolíticos.El Pacífico, recordó la analista, es el océano más grande del mundo y alberga rutas marítimas históricas más importantes del mundo, por lo que la sinergia entre los países con costa directa es indispensable."Una buena parte del comercio internacional se mueve por toda esta región", agrega.Con ella coincide Ismene Ithaí Bras-Ruiz, doctora en Relaciones Internacionales, quien considera que en la cumbre se logró avanzar en acciones que ya se venían estableciendo entre las naciones miembro en temas de comercio y tecnología."Me parece que lo que se busca es una zona de Asia-Pacífico más abierta, sobre todo más conectada, pero que avance en temas de innovación (...). Esta zona es la que ostenta la mayor parte del comercio internacional", comentó.Ambas expertas coincidieron en que la APEC es una cumbre enfocada en temas de comercio, por lo que el aspecto político queda de lado; sin embargo, indicó, las reuniones que se dieron durante la cumbre también tienen relevancia.La reunión entre Putin, Xi y TrumpSobre la reunión entre los presidentes de China, Xi Jinping; el ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, la maestra Michelle Balderas indica que el encuentro fue "una imagen poderosa" en el actual contexto geopolítico."Me parece que nos reflejaron perfectamente bien en las manos de quiénes están las decisiones del mundo", apunta.Al respecto, la doctora Bras-Ruiz pondera que, si bien el acuerdo sobre la paz alcanzado por los tres mandatarios tiene un peso más simbólico que tangible, la reunión sí podría considerarse un punto que marque el futuro global."Creo que el hecho de que sigan dialogando y considerando que es importante mantener la comunicación a ese nivel es algo fundamental", sentencia.
Las economías que se dieron cita en Shenzhen, China, representan una buena parte del producto interno bruto (PIB) global, por lo que la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 fue un evento de gran magnitud, señala en entrevista con Sputnik Michelle Balderas, maestra en Relaciones Internacionales.
Asimismo, la analista mexicana destaca que la cumbre dejó acercamientos que serán, al menos, parteaguas para cambios geopolíticos.
El Pacífico, recordó la analista, es el océano más grande del mundo y alberga rutas marítimas históricas más importantes del mundo, por lo que la sinergia entre los países con costa directa es indispensable.
"Una buena parte del comercio internacional se mueve por toda esta región", agrega.
Con ella coincide Ismene Ithaí Bras-Ruiz, doctora en Relaciones Internacionales, quien considera que en la cumbre se logró avanzar en acciones que ya se venían estableciendo entre las naciones miembro en temas de comercio y tecnología.
"Me parece que lo que se busca es una zona de Asia-Pacífico más abierta, sobre todo más conectada, pero que avance en temas de innovación (...). Esta zona es la que ostenta la mayor parte del comercio internacional", comentó.
Ambas expertas coincidieron en que la APEC es una cumbre enfocada en temas de comercio, por lo que el aspecto político queda de lado; sin embargo, indicó, las reuniones que se dieron durante la cumbre también tienen relevancia.
"Me parece que nos reflejaron perfectamente bien en las manos de quiénes están las decisiones del mundo", apunta.
Al respecto, la doctora Bras-Ruiz pondera que, si bien el acuerdo sobre la paz alcanzado por los tres mandatarios tiene un peso más simbólico que tangible, la reunión sí podría considerarse un punto que marque el futuro global.
"Creo que el hecho de que sigan dialogando y considerando que es importante mantener la comunicación a ese nivel es algo fundamental", sentencia.
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