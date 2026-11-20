La reunión de Putin, Trump y Xi Jinping marca un hito en la configuración del orden mundial multipolar, señala un experto
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaReunión trilateral entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump
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El antiguo dominio de Occidente está cediendo terreno a nuevos centros de influencia, comentó a Sputnik el politólogo vietnamita Nguyen Minh Tam al referirse a la histórica reunión trilateral entre los mandatarios de Rusia, EEUU y China, celebrada el 19 de noviembre en Shenzhen, al margen del Foro APEC.
"El mundo multipolar es una tendencia que no se puede revertir", subrayó el experto.
En este sentido, destacó el fortalecimiento de las posiciones de Rusia, China, India, Brasil y países en desarrollo, así como la creciente influencia de los grupos BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE).
Al explicar las razones del encuentro entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, el analista destacó la interdependencia de la economía mundial y la responsabilidad compartida de evitar un conflicto global.
"Las relaciones económicas entre las tres potencias y la creación de cadenas logísticas globales no permiten malgastar los recursos de toda la humanidad en guerras con el fin de conquistar e imponer la propia voluntad a los demás. Y mucho menos se puede permitir una guerra a gran escala ni un conflicto armado nuclear", precisó el experto.
Entre los temas clave de las consultas, el experto apuntó la estabilidad estratégica, el control de las armas nucleares, el comercio internacional, la seguridad energética y el restablecimiento de las relaciones estratégicas que se habían visto afectadas.
Al evaluar los resultados de la reunión, el analista señaló que no cabe esperar acuerdos de gran envergadura de unas primeras negociaciones de este tipo. No obstante, los presidentes de los tres países aprobaron una declaración sobre la paz que aborda la reforma de la ONU, la seguridad energética, los principios de la justicia internacional y la inadmisibilidad de la guerra nuclear.
"Independientemente de sus resultados, esta reunión quedará como un importante hito histórico del siglo XXI, capaz de abrir el camino a nuevas iniciativas para fortalecer la paz, la estabilidad y el desarrollo", concluyó.
El 19 de noviembre, Trump, Putin y Xi Jinping, mantuvieron su primer encuentro trilateral. Después de la reunión, el mandatario ruso declaró que su país busca establecer una paz duradera en Ucrania e informó que Moscú había propuesto a los países europeos, a través de canales diplomáticos, visitar la capital rusa para exponer su postura sobre una solución pacífica al conflicto.
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