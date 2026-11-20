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La reunión de Putin, Trump y Xi Jinping marca un hito en la configuración del orden mundial multipolar, señala un experto

La reunión de Putin, Trump y Xi Jinping marca un hito en la configuración del orden mundial multipolar, señala un experto

Sputnik Mundo

El antiguo dominio de Occidente está cediendo terreno a nuevos centros de influencia, comentó a Sputnik el politólogo vietnamita Nguyen Minh Tam al referirse a... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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En este sentido, destacó el fortalecimiento de las posiciones de Rusia, China, India, Brasil y países en desarrollo, así como la creciente influencia de los grupos BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE).Al explicar las razones del encuentro entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, el analista destacó la interdependencia de la economía mundial y la responsabilidad compartida de evitar un conflicto global.Entre los temas clave de las consultas, el experto apuntó la estabilidad estratégica, el control de las armas nucleares, el comercio internacional, la seguridad energética y el restablecimiento de las relaciones estratégicas que se habían visto afectadas.Al evaluar los resultados de la reunión, el analista señaló que no cabe esperar acuerdos de gran envergadura de unas primeras negociaciones de este tipo. No obstante, los presidentes de los tres países aprobaron una declaración sobre la paz que aborda la reforma de la ONU, la seguridad energética, los principios de la justicia internacional y la inadmisibilidad de la guerra nuclear.El 19 de noviembre, Trump, Putin y Xi Jinping, mantuvieron su primer encuentro trilateral. Después de la reunión, el mandatario ruso declaró que su país busca establecer una paz duradera en Ucrania e informó que Moscú había propuesto a los países europeos, a través de canales diplomáticos, visitar la capital rusa para exponer su postura sobre una solución pacífica al conflicto.

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