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Shenzhen marca el rumbo hacia una cooperación abierta en Asia-Pacífico, señala experta
Shenzhen marca el rumbo hacia una cooperación abierta en Asia-Pacífico, señala experta
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La cumbre del APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen sentó las bases para profundizar la cooperación regional y reforzar el multilateralismo en un... 20.11.2026, Sputnik Mundo
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Entre las prioridades acordadas, la especialista destacó varias direcciones. Uno de los objetivos será avanzar hacia una zona de libre comercio de Asia-Pacífico, aprovechando los acuerdos sobre comercio digital para modernizar los intercambios regionales y defender el sistema comercial multilateral. Otra de las direcciones será reforzar la conectividad mediante la modernización de las infraestructuras, el desarrollo de aduanas inteligentes y la simplificación de los viajes de negocios. Estas medidas contribuirían a fortalecer las cadenas de producción y suministro, subrayó la experta.Además, es importante crear consenso en el ámbito de la inteligencia artificial, basado en el principio de que esta tecnología debe estar al servicio del bien común y no convertirse en una herramienta de confrontación entre bloques.Según Qian Yaxu, estos acuerdos pueden contribuir a reducir el impacto de las tensiones geopolíticas y fortalecer la estabilidad económica.El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.Este año, China acogió la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebró en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos". Tras la clausura del foro, los líderes de APEC aprobaron la declaración final, en la que fijan las principales líneas de cooperación regional y abordan cuestiones clave para el desarrollo económico, la seguridad energética y el comercio.
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Shenzhen marca el rumbo hacia una cooperación abierta en Asia-Pacífico, señala experta
La cumbre del APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen sentó las bases para profundizar la cooperación regional y reforzar el multilateralismo en un contexto de creciente presión sobre la economía mundial, declaró a Sputnik la investigadora de la Universidad Jiaotong del Suroeste, Qian Yaxu.
Entre las prioridades acordadas, la especialista destacó varias direcciones.
Uno de los objetivos será avanzar hacia una zona de libre comercio de Asia-Pacífico, aprovechando los acuerdos sobre comercio digital para modernizar los intercambios regionales y defender el sistema comercial multilateral.
Otra de las direcciones será reforzar la conectividad mediante la modernización de las infraestructuras, el desarrollo de aduanas inteligentes y la simplificación de los viajes de negocios. Estas medidas contribuirían a fortalecer las cadenas de producción y suministro, subrayó la experta.
Además, es importante crear consenso en el ámbito de la inteligencia artificial, basado en el principio de que esta tecnología debe estar al servicio del bien común y no convertirse en una herramienta de confrontación entre bloques.
Según Qian Yaxu, estos acuerdos pueden contribuir a reducir el impacto de las tensiones geopolíticas y fortalecer la estabilidad económica.
"Asia-Pacífico seguirá siendo un nuevo motor del crecimiento de la economía mundial y una de las regiones más dinámicas", concluyó la experta.
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.
Este año, China acogió la 33.ª reunión de líderes del foro
, que se celebró en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos". Tras la clausura del foro, los líderes de APEC aprobaron la declaración final
, en la que fijan las principales líneas de cooperación regional y abordan cuestiones clave para el desarrollo económico, la seguridad energética y el comercio.
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