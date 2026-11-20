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Shenzhen marca el rumbo hacia una cooperación abierta en Asia-Pacífico, señala experta

Shenzhen marca el rumbo hacia una cooperación abierta en Asia-Pacífico, señala experta

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La cumbre del APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen sentó las bases para profundizar la cooperación regional y reforzar el multilateralismo en un... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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Entre las prioridades acordadas, la especialista destacó varias direcciones. Uno de los objetivos será avanzar hacia una zona de libre comercio de Asia-Pacífico, aprovechando los acuerdos sobre comercio digital para modernizar los intercambios regionales y defender el sistema comercial multilateral. Otra de las direcciones será reforzar la conectividad mediante la modernización de las infraestructuras, el desarrollo de aduanas inteligentes y la simplificación de los viajes de negocios. Estas medidas contribuirían a fortalecer las cadenas de producción y suministro, subrayó la experta.Además, es importante crear consenso en el ámbito de la inteligencia artificial, basado en el principio de que esta tecnología debe estar al servicio del bien común y no convertirse en una herramienta de confrontación entre bloques.Según Qian Yaxu, estos acuerdos pueden contribuir a reducir el impacto de las tensiones geopolíticas y fortalecer la estabilidad económica.El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.Este año, China acogió la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebró en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos". Tras la clausura del foro, los líderes de APEC aprobaron la declaración final, en la que fijan las principales líneas de cooperación regional y abordan cuestiones clave para el desarrollo económico, la seguridad energética y el comercio.

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