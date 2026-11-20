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Trump insta a Europa a priorizar sus países frente a la ayuda a Kiev

Trump insta a Europa a priorizar sus países frente a la ayuda a Kiev

Sputnik Mundo

Los mandatarios europeos están destinando "miles y miles de millones" a Ucrania, dinero que podrían invertir en sus propias "maravillosas naciones", aseguró el... 20.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-20T10:36+0000

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Según ellos, la conversación tuvo lugar cuando Trump regresaba a EEUU tras participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde el avión, llamó a su yerno, Jared Kushner, quien en ese momento participaba junto con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en una reunión de la llamada 'coalición de los dispuestos' en Berlín.Los líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro polaco Donald Tusk, expresaron su escepticismo ante esta iniciativa y prometieron mantener el apoyo militar a Kiev, señalan los medios.Tras la reunión de la 'coalición de los dispuestos', el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, informó de que Trump le había detallado durante una llamada telefónica los resultados de la cumbre del APEC y había instado a los mandatarios de los países de la UE a ponerse en contacto directamente con el mandatario ruso Vladímir Putin.El 19 de noviembre, Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron su primer encuentro trilateral. Después de la reunión, el mandatario ruso declaró que Rusia busca establecer una paz duradera en Ucrania e informó que su país había propuesto a las naciones europeas, a través de canales diplomáticos, visitar Moscú para exponer su postura sobre una solución pacífica al conflicto.

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