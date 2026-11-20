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"Increíble": Trump se pronuncia sobre su encuentro con Putin y Xi Jinping

"Increíble": Trump se pronuncia sobre su encuentro con Putin y Xi Jinping

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó su reciente reunión trilateral con los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, como una de... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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"Es la primera vez que Estados Unidos, Rusia y China se reúnen. Y fue un evento enorme. Fue un evento trascendental. Hubo una gran, gran energía. Increíble. Y la relación entre los tres fue fantástica", señaló el mandatario estadounidense en rueda de prensa.Precisó que discutieron la responsabilidad de "las tres mayores potencias nucleares del mundo".Además, indicó que junto a su país, China y Rusia son las naciones tecnológicamente más avanzadas en todo el mundo."Tres de las naciones más importantes y poderosas en el mundo, tecnológicamente, en especial tecnológicamente, las más poderosas por lejos", afirmó el presidente norteamericano, en referencia a su país, Rusia y China.Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping celebraron una reunión en Shenzhen, China, en el margen de la cumbre del APEC. Fue la primera reunión trilateral de los jefes de Estado de las tres potencias en la historia. El encuentro tuvo lugar en la residencia del presidente del gigante asiático y se prolongó durante alrededor de una hora y media.Los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura internacional y abordaron cuestiones relacionadas con la estabilidad estratégica, la seguridad, el conflicto en Ucrania, el desarme nuclear, la cooperación energética y la reforma de la Organización de las Naciones Unidas.La reunión concluyó con la adopción de una declaración conjunta sobre la paz, estructurada en cuatro puntos. Rusia, EEUU y China reafirmaron en ella su compromiso con la reforma de la ONU, la estabilidad de los suministros energéticos, el respeto a la soberanía de los Estados y las inmunidades de los funcionarios oficiales. Además, expresaron su disposición a mantener el diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.

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