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Rusia descarta la "cuasiadhesión" de Ucrania a la OTAN y plantea condiciones para el diálogo

Rusia descarta la "cuasiadhesión" de Ucrania a la OTAN y plantea condiciones para el diálogo

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Rusia considera posible abordar las garantías de seguridad para Ucrania si Kiev y sus socios europeos reconocen como inamovible la exigencia de Moscú de que el... 20.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-20T12:24+0000

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Riabkov recalcó que Moscú mantiene su disposición al diálogo, pero descartó cualquier discusión sobre el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. También calificó de inaceptable una fórmula de "cuasiadhesión" que permita ofrecer a Kiev garantías similares a las del artículo 5 del Tratado de Washington, basado en el principio de defensa colectiva.Al referirse a la política europea de defensa, Riabkov afirmó que Moscú no ve diferencias significativas entre la OTAN y la Unión Europea. Justificó esta postura por el "posicionamiento cada vez más agresivo" de Bruselas en el ámbito internacional, su postura antirrusa y la creciente militarización de varios países miembros. Según el diplomático, estos elementos deben formar parte de las discusiones sobre el futuro sistema de seguridad en Europa.Por otra parte, el viceministro confirmó que Rusia está preparando una posible visita a Moscú de representantes del denominado E3, formado por Alemania, Francia y Reino Unido. Según explicó, la iniciativa fue mencionada por el presidente ruso durante su reciente visita a China y actualmente se encuentra en fase de preparación.A su vez, Riabkov agregó que todavía no hay acuerdos concretos para celebrar una nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania. El último encuentro trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania tuvo lugar en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, señaló entonces que la arquitectura de seguridad europea había sido el asunto central de las conversaciones y anunció un acuerdo para realizar un nuevo intercambio de prisioneros a gran escala.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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