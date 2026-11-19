Putin califica su encuentro con Xi Jinping y Trump como un capítulo histórico en la diplomacia
12:09 GMT 19.11.2026 (actualizado: 12:40 GMT 19.11.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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La reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, celebrada por primera vez en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ha pasado a la historia de la diplomacia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.
"En primer lugar, en cuanto a su carácter histórico y su importancia. Nunca antes se habían celebrado reuniones de este tipo. Ahora ha tenido lugar una. Sin duda, es una página en la historia de la diplomacia", señaló.
El presidente ruso añadió que le gustaría que este tipo de reuniones trilaterales continuaran y subrayó que el encuentro "nos permitió comprendernos mejor y, a mi juicio, creó las condiciones para alcanzar nuevos acuerdos".
Al referirse a las relaciones con Donald Trump, Putin expresó que ambos países comparten enfoques sobre los valores civilizatorios. Además, el mandatario ruso afirmó que Trump está comprometido con el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Moscú espera que la actitud positiva de Washington se mantenga.
Además, Rusia no duda de la voluntad sincera del presidente estadounidense de resolver los conflictos, incluido el de Ucrania.
"No tengo ninguna duda de que el presidente Trump busca sinceramente resolver los conflictos, incluido el ucraniano, y también restablecer las relaciones bilaterales en una amplia variedad de ámbitos", señaló Putin.
Asimismo, añadió que Rusia está dispuesta a abordar la solución del conflicto por la vía del diálogo y el trabajo conjunto.
El presidente de Rusia expresó también su agradecimiento a Xi Jinping por organizar el encuentro, cuyo éxito se debió, en gran medida, a la capacidad del mandatario chino para propiciar un debate abierto.
"¿Saben qué me gustó y qué impresión positiva me causó? Que, después de las declaraciones oficiales, comenzó un debate libre. Creo que probablemente nadie esperaba que esto ocurriera, pero el presidente de la República Popular China, impulsor de este encuentro, logró crear una atmósfera que permitió un intercambio abierto de opiniones sobre varios asuntos de interés común. Eso fue, probablemente, lo más interesante", afirmó Putin.
Este 19 de noviembre, los tres dirigentes mantuvieron al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, su primer encuentro trilateral.
Establecido oficialmente en 1989, APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.
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