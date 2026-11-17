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El tema de la adhesión de Ucrania a la OTAN es "categóricamente inaceptable" para Rusia, reitera el vicecanciller

El tema de la adhesión de Ucrania a la OTAN es "categóricamente inaceptable" para Rusia, reitera el vicecanciller

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El tema del posible ingreso de Kiev a la OTAN es categóricamente inadmisible para Moscú, señaló el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov... 17.11.2026, Sputnik Mundo

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Riabkov agregó que Rusia "no dará marcha atrás" en la consecución de sus objetivos en Ucrania y alcanzará sus metas "ya sea por medios políticos o militares". Al referirse a los orígenes del conflicto, recordó las propuestas rusas al Occidente sobre garantías de seguridad y lamentó la falta de una respuesta adecuada por parte de este último."Quisiera destacar que los proyectos de acuerdo que Rusia presentó en 2021 a EEUU y a todo el bloque de la OTAN ya incluían disposiciones que, en esencia, suponían un compromiso mutuo de no agresión. Hasta el momento, no hemos recibido una respuesta adecuada por parte de la otra parte a estas propuestas", detalló el vicecanciller. En palabras del diplomático, "la arquitectura de seguridad europea que se había formado en el pasado está, de hecho, en ruinas", y es necesario reconstruirla frente a "las manifestaciones de hostilidad" que amenazan directamente la seguridad de Rusia. A la vez, en opinión de Riabkov, no será posible resolver estas cuestiones sin EEUU, ya que Washington sigue siendo un actor influyente en los asuntos europeos.En cuanto a los propios europeos y su papel en la solución del conflicto ucraniano, especialmente en el contexto de la reciente ronda de negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi, en este momento Moscú no ve la opción de que Europa participe en estas reuniones, informó el viceministro ruso. Además, continuó Riabkov, por el momento tampoco hay "un entendimiento sobre las fechas, el lugar ni las perspectivas" de una nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania. Por otro lado, el asunto del conflicto ucraniano podría abordarse el 19 de noviembre en la reunión trilateral entre el presidente ruso, Vladímir Putin, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, sugirió el diplomático.

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