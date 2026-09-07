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El despliegue de misiles de EEUU en Europa mermaría las premisas para un diálogo estratégico con Moscú, advierte la Cancillería rusa
El despliegue de misiles de EEUU en Europa mermaría las premisas para un diálogo estratégico con Moscú, advierte la Cancillería rusa
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La presencia de misiles de despliegue terrestre de alcance medio y corto estadounidenses en Europa, en concreto en Noruega, anulará las bases para un diálogo... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, aseguró que los puntos de despliegue de los sistemas de misiles estadounidenses en Noruega serán objeto de especial atención por parte de las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia.Anteriormente, la Embajada rusa en Oslo manifestó el refuerzo de la presencia militar noruega en las regiones fronterizas con Rusia, lo cual supone una amenaza y aumenta el riesgo de una escalada involuntaria.
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El despliegue de misiles de EEUU en Europa mermaría las premisas para un diálogo estratégico con Moscú, advierte la Cancillería rusa
La presencia de misiles de despliegue terrestre de alcance medio y corto estadounidenses en Europa, en concreto en Noruega, anulará las bases para un diálogo constructivo con Washington sobre la estabilidad estratégica, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. También aseveró que Moscú seguirá de cerca la situación.
"Los pasos como el despliegue en Europa de misiles terrestres de alcance medio y corto estadounidenses, que suponen una amenaza para Rusia (...) 'anularán' las premisas para un diálogo constructivo con EEUU sobre cuestiones estratégicas", indicó.
En este contexto, aseguró que los puntos de despliegue de los sistemas de misiles estadounidenses en Noruega serán objeto de especial atención por parte de las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia.
Anteriormente, la Embajada rusa en Oslo manifestó el refuerzo de la presencia militar noruega en las regiones fronterizas con Rusia, lo cual supone una amenaza y aumenta el riesgo de una escalada involuntaria.