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El despliegue de misiles de EEUU en Europa mermaría las premisas para un diálogo estratégico con Moscú, advierte la Cancillería rusa

El despliegue de misiles de EEUU en Europa mermaría las premisas para un diálogo estratégico con Moscú, advierte la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

La presencia de misiles de despliegue terrestre de alcance medio y corto estadounidenses en Europa, en concreto en Noruega, anulará las bases para un diálogo... 07.09.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, aseguró que los puntos de despliegue de los sistemas de misiles estadounidenses en Noruega serán objeto de especial atención por parte de las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia.Anteriormente, la Embajada rusa en Oslo manifestó el refuerzo de la presencia militar noruega en las regiones fronterizas con Rusia, lo cual supone una amenaza y aumenta el riesgo de una escalada involuntaria.

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