Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN
Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN
Moscú no tiene planes de atacar a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero responderá con todas sus capacidades si... 14.11.2025, Sputnik Mundo
Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN

15:01 GMT 14.11.2025 (actualizado: 15:05 GMT 14.11.2025)
Base naval de la OTAN
Base naval de la OTAN - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Khue Bui
Moscú no tiene planes de atacar a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero responderá con todas sus capacidades si la Alianza realiza un ataque en su contra, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova durante su rueda de prensa semanal.
"Si a los estrategas de la OTAN se les ocurre la loca idea de atacar a Rusia, no deberían tener ninguna duda de que responderemos usando todas nuestras capacidades disponibles", señaló.
Reafirmó, que Rusia ya está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante el despliegue de contingentes de la Alianza cerca de sus fronteras.
La vocera aclaró que Moscú está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos, aunque siempre parten "de la primacía de la paz, la amistad y la cooperación en igualdad de condiciones".
Viktor Orban, primer ministro húngaro - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2025
Internacional
"Una locura": Hungría indica que el ingreso de Ucrania en la OTAN equivale a incendiar un barril de pólvora
28 de junio, 16:01 GMT
Rusia lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano.
Según el Kremlin, Rusia no amenaza a nadie, pero tampoco va a ignorar acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.
