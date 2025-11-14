https://noticiaslatam.lat/20251114/rusia-promete-responder-con-todas-las-capacidades-disponibles-a-un-posible-ataque-de-la-otan-1168472463.html

Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN

Moscú no tiene planes de atacar a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero responderá con todas sus capacidades si...

Reafirmó, que Rusia ya está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante el despliegue de contingentes de la Alianza cerca de sus fronteras.La vocera aclaró que Moscú está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos, aunque siempre parten "de la primacía de la paz, la amistad y la cooperación en igualdad de condiciones".Rusia lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano.Según el Kremlin, Rusia no amenaza a nadie, pero tampoco va a ignorar acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.

