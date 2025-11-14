https://noticiaslatam.lat/20251114/rusia-promete-responder-con-todas-las-capacidades-disponibles-a-un-posible-ataque-de-la-otan-1168472463.html
Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN
Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN
Sputnik Mundo
Moscú no tiene planes de atacar a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero responderá con todas sus capacidades si... 14.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-14T15:01+0000
2025-11-14T15:01+0000
2025-11-14T15:05+0000
defensa
rusia
otan
maría zajárova
📰 ampliación de la otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/0c/1148881806_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_066c8ceb9ff67500c91ed7482d6f05f1.jpg
Reafirmó, que Rusia ya está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante el despliegue de contingentes de la Alianza cerca de sus fronteras.La vocera aclaró que Moscú está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos, aunque siempre parten "de la primacía de la paz, la amistad y la cooperación en igualdad de condiciones".Rusia lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano.Según el Kremlin, Rusia no amenaza a nadie, pero tampoco va a ignorar acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.
https://noticiaslatam.lat/20250628/una-locura-hungria-indica-que-el-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-equivale-a-incendiar-un-barril-de-1163929569.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/0c/1148881806_203:0:1923:1290_1920x0_80_0_0_ba02628a30cea31f977c79ecaa23d240.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, otan, maría zajárova, 📰 ampliación de la otan
rusia, otan, maría zajárova, 📰 ampliación de la otan
Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN
15:01 GMT 14.11.2025 (actualizado: 15:05 GMT 14.11.2025)
Moscú no tiene planes de atacar a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero responderá con todas sus capacidades si la Alianza realiza un ataque en su contra, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova durante su rueda de prensa semanal.
"Si a los estrategas de la OTAN se les ocurre la loca idea de atacar a Rusia, no deberían tener ninguna duda de que responderemos usando todas nuestras capacidades disponibles", señaló.
Reafirmó, que Rusia ya está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante el despliegue de contingentes de la Alianza cerca de sus fronteras.
La vocera aclaró que Moscú está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos, aunque siempre parten "de la primacía de la paz, la amistad y la cooperación en igualdad de condiciones".
Rusia lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas
, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano.
Según el Kremlin, Rusia no amenaza a nadie, pero tampoco va a ignorar acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.