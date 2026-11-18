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La reunión Putin-Xi-Trump aporta estabilidad a la arquitectura de seguridad global, opina un experto
La reunión Putin-Xi-Trump aporta estabilidad a la arquitectura de seguridad global, opina un experto
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El primer encuentro trilateral de la historia entre los presidentes de Rusia, China y EEUU podría enviar una señal positiva para la seguridad a nivel mundial... 18.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-18T18:02+0000
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El mero hecho de que las tres potencias nucleares se sienten a la misma mesa para discutir sus diferencias y buscar un consenso reviste "una enorme importancia para la estabilización de las expectativas estratégicas globales", subrayó el experto chino.En palabras del politólogo, el resto del mundo espera tres resultados del encuentro: De este modo, el verdadero significado de la cumbre entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump radica "en el restablecimiento de los canales de comunicación, la definición de los límites de las discrepancias y la prevención de que los temas de seguridad se extiendan al ámbito comercial y económico", explicó Zhou.No obstante, continuó el analista, una sola reunión no debe considerarse un punto de inflexión. Lo importante es lograr que, a raíz de dicho encuentro, se establezca un mecanismo permanente de diálogo y se definan mecanismos claros para la gestión de riesgos, tales como el desarme nuclear, los conflictos regionales, las diferencias tecnológicas o la seguridad de las cadenas de suministro, sugirió.El experto destacó el papel de Pekín en el fomento de este tipo de comunicación, al "abrir las puertas e invitar al mundo a debatir juntos sobre el futuro". Según Zhou, aunque la estructura profunda de las relaciones entre las grandes potencias no cambie de inmediato, demostrará al mundo que son capaces de dialogar."Y esa serenidad y responsabilidad constituyen, por sí mismas, un sólido pilar para la estabilidad regional y el orden internacional", concluyó el analista chino.La reunión entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump está programada para el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Este acontecimiento ha generado una gran variedad de reacciones y expectativas en todo el mundo. Por ejemplo, el presidente chileno, José Antonio Kast, destacó la importancia de los contactos trilaterales entre las grandes potencias para las naciones más pequeñas.A su vez, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, consideró que la cumbre entre los dirigentes de las tres potencias nucleares y los principales actores de la economía mundial tiene, por sí misma, un carácter significativo y resultará beneficiosa en cualquier caso.
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La reunión Putin-Xi-Trump aporta estabilidad a la arquitectura de seguridad global, opina un experto
El primer encuentro trilateral de la historia entre los presidentes de Rusia, China y EEUU podría enviar una señal positiva para la seguridad a nivel mundial, señaló a Sputnik el politólogo chino, Zhou Chengyang. La cita dará la oportunidad de restaurar la comunicación entre las tres potencias para resolver desacuerdos a través del diálogo, opinó.
El mero hecho de que las tres potencias nucleares se sienten a la misma mesa para discutir sus diferencias y buscar un consenso reviste "una enorme importancia para la estabilización de las expectativas estratégicas globales", subrayó el experto chino.
"La rivalidad puede tener lugar, pero no debe salirse de control porque el diálogo siempre beneficia más a los pueblos que la confrontación", aseveró.
En palabras del politólogo, el resto del mundo espera tres resultados del encuentro:
Un efecto 'estabilizador' en las relaciones entre Rusia, China y EEUU.
Una buena señal para la arquitectura de seguridad
global.
Un nuevo impulso a la cooperación en la región de Asia-Pacífico.
De este modo, el verdadero significado de la cumbre entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump radica "en el restablecimiento de los canales de comunicación, la definición de los límites de las discrepancias y la prevención de que los temas de seguridad se extiendan al ámbito comercial y económico
", explicó Zhou.
No obstante, continuó el analista, una sola reunión no debe considerarse un punto de inflexión
. Lo importante es lograr que, a raíz de dicho encuentro, se establezca un mecanismo permanente de diálogo y se definan mecanismos claros para la gestión de riesgos, tales como el desarme nuclear
, los conflictos regionales, las diferencias tecnológicas o la seguridad de las cadenas de suministro, sugirió.
"Empezar a hablar es solo el primer paso; seguir con la conversación es lo que realmente dará resultados", expuso el interlocutor.
El experto destacó el papel de Pekín en el fomento de este tipo de comunicación, al "abrir las puertas e invitar al mundo a debatir juntos sobre el futuro". Según Zhou, aunque la estructura profunda de las relaciones entre las grandes potencias no cambie de inmediato, demostrará al mundo que son capaces de dialogar.
"Y esa serenidad y responsabilidad constituyen, por sí mismas, un sólido pilar para la estabilidad regional y el orden internacional", concluyó el analista chino.
La reunión entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump está programada para el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Este acontecimiento ha generado una gran variedad de reacciones y expectativas en todo el mundo. Por ejemplo, el presidente chileno, José Antonio Kast
, destacó la importancia de los contactos trilaterales entre las grandes potencias para las naciones más pequeñas
.
A su vez, el canciller ruso, Serguéi Lavrov
, consideró que la cumbre entre los dirigentes de las tres potencias nucleares y los principales actores de la economía mundial tiene, por sí misma, un carácter significativo y resultará beneficiosa en cualquier caso
.
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