https://noticiaslatam.lat/20260929/hay-un-aumento-muy-grande-del-riesgo-de-escalada-nuclear-advierte-una-experta-argentina-en-desarme-1175230381.html
Hay un aumento muy grande del riesgo de escalada nuclear, advierte una experta argentina en desarme
Hay un aumento muy grande del riesgo de escalada nuclear, advierte una experta argentina en desarme
Sputnik Mundo
Los países que poseen arsenales nucleares deben evitar su primer uso y bajar la retórica de las armas nucleares en las conversaciones políticas, manifestó a... 29.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-29T14:46+0000
2026-09-29T14:46+0000
2026-09-29T14:46+0000
defensa
💬 opinión y análisis
armas nucleares
club de debates valdái
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175229619_0:0:1603:903_1920x0_80_0_0_b6931b93a31c841eb03ce0b273794a79.png
"Un comienzo de una guerra nuclear, por más pequeño que sea, con un arma pequeña nuclear —porque hay armas nucleares pequeñas y armas muy grandes que pueden destruir ciudades enteras, como ya hemos visto en Hiroshima y Nagasaki— (...) puede llevar a una escalada que nadie sabe, porque no tenemos experiencia, pero puede haber una escalada hacia el uso de armas nucleares más grandes y las consecuencias humanitarias van a ser catastróficas", manifestó Hallberg al ser consultada en la presente reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái.En este contexto, la experta abogó por una reunión permanente de discusión entre los países poseedores sobre "cómo hacer para bajar el riesgo de armas nucleares".Asimismo, la experta saludó la propuesta rusa de seguir cumpliendo las limitaciones contempladas por el Nuevo START, el último tratado nuclear entre Moscú y Washington, expirado este año.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrolla del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.
https://noticiaslatam.lat/20260928/el-auge-del-mundo-multipolar-responde-al-sentido-de-la-carta-de-la-onu-segun-un-profesor-britanico--1175219934.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175229619_214:0:1501:965_1920x0_80_0_0_e860bd251d6ee36bf69da72d5df7bb42.png
Karen Hallberg, la secretaria heneral de las Conferencias Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales
Sputnik Mundo
Karen Hallberg, la secretaria heneral de las Conferencias Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales
2026-09-29T14:46+0000
true
PT2M41S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
💬 opinión y análisis, armas nucleares, club de debates valdái
💬 opinión y análisis, armas nucleares, club de debates valdái
Hay un aumento muy grande del riesgo de escalada nuclear, advierte una experta argentina en desarme
Los países que poseen arsenales nucleares deben evitar su primer uso y bajar la retórica de las armas nucleares en las conversaciones políticas, manifestó a Sputnik la física argentina Karen Hallberg, secretaria general de las Conferencias Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, entre cuyos propósitos centrales se encuentra el desarme nuclear.
"Un comienzo de una guerra nuclear, por más pequeño que sea, con un arma pequeña nuclear —porque hay armas nucleares pequeñas y armas muy grandes que pueden destruir ciudades enteras, como ya hemos visto en Hiroshima y Nagasaki— (...) puede llevar a una escalada que nadie sabe, porque no tenemos experiencia, pero puede haber una escalada hacia el uso de armas nucleares más grandes y las consecuencias humanitarias van a ser catastróficas", manifestó Hallberg al ser consultada en la presente reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái.
En este contexto, la experta abogó por una reunión permanente de discusión entre los países poseedores sobre "cómo hacer para bajar el riesgo de armas nucleares".
Asimismo, la experta saludó la propuesta rusa de seguir cumpliendo las limitaciones contempladas por el Nuevo START
, el último tratado nuclear entre Moscú y Washington, expirado este año.
"Eso no fue aceptado y, en realidad, fue una propuesta que era excelente, porque iba en la dirección de continuar con los tratados que restringen la cantidad de armas nucleares, la cantidad de misiles que portan las armas nucleares", enfatizó.
La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrolla del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?
El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.