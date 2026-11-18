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Putin, Xi y Trump se estrechan la mano e intercambian unas palabras en la recepción de gala del APEC
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Los presidentes de Rusia, China y EEUU se reunieron en una recepción de gala para los invitados a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico... 18.11.2026, Sputnik Mundo
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El presidente chino, Xi Jinping, recibió personalmente a los distinguidos invitados a la cumbre, estrechándoles la mano y conversando brevemente con ellos. Putin y Trump también se dieron la mano y mantuvieron una breve comunicación mientras permanecían de pie.La recepción fue organizada en nombre del jefe de Estado chino. Como lugar de la ceremonia se eligió el Centro Internacional de Comunicaciones de Shenzhen. En el evento, Vladímir Putin y Donald Trump están sentados a la derecha y a la izquierda del anfitrión y su esposa, según informes del corresponsal de Sputnik.La reunión tripartita está programada para el 19 de noviembre, pero el asesor presidencial Yuri Ushakov había anunciado que, durante la cumbre, Putin y Trump tendrían la oportunidad de conversar en varias ocasiones.
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Los líderes del APEC posan para la foto oficial antes del almuerzo de gala en China
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Putin, Xi y Trump se estrechan la mano e intercambian unas palabras en la recepción de gala del APEC
11:26 GMT 18.11.2026 (actualizado: 12:31 GMT 18.11.2026)
Los presidentes de Rusia, China y EEUU se reunieron en una recepción de gala para los invitados a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, reporta un corresponsal de Sputnik. Mientras tanto, Vladímir Putin y Donald Trump tuvieron la oportunidad de conversar brevemente, agrega.
El presidente chino, Xi Jinping, recibió personalmente a los distinguidos invitados a la cumbre, estrechándoles la mano y conversando brevemente con ellos. Putin y Trump también se dieron la mano y mantuvieron una breve comunicación mientras permanecían de pie.
La recepción fue organizada en nombre del jefe de Estado chino. Como lugar de la ceremonia se eligió el Centro Internacional de Comunicaciones de Shenzhen. En el evento, Vladímir Putin y Donald Trump están sentados a la derecha y a la izquierda del anfitrión y su esposa, según informes del corresponsal de Sputnik.
La reunión tripartita está programada para el 19 de noviembre
, pero el asesor presidencial Yuri Ushakov había anunciado que, durante la cumbre, Putin y Trump tendrían la oportunidad de conversar en varias ocasiones.