https://noticiaslatam.lat/20261117/1175905782.html

Una reunión entre las 3 potencias nucleares resulta beneficiosa en toda circunstancia, asegura Lavrov

Una reunión entre las 3 potencias nucleares resulta beneficiosa en toda circunstancia, asegura Lavrov

Sputnik Mundo

El próximo encuentro entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la ciudad china de Shenzhen será provechoso, habida cuenta del enorme potencial... 17.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-17T15:04+0000

2026-11-17T15:04+0000

2026-11-17T15:04+0000

internacional

serguéi lavrov

política

otan

ucrania

🌍 europa

🌏 asia

📰 ampliación de la otan

📰 tensiones en la península de corea

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/14/1161252468_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_187d5aca9eb2b2a675c1dc46326ad0f6.jpg

Asimismo, precisó que la agenda de la reunión entre los presidentes de Rusia, China y EEUU, programada para el 19 de noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), "ya está básicamente definida"."Está más o menos claro de qué hablarán los líderes. También tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones libremente", aseveró.Europa busca un "respiro para Kiev"Al referirse a la crisis ucraniana y a las perspectivas de su resolución, el canciller ruso recordó que ya existían ciertos acuerdos tras la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump en Anchorage en 2025, pero que los europeos se esforzaron por hacer fracasar esos compromisos.El liderazgo europeo, representado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se niega a debatir la arquitectura de seguridad europea con el argumento de que aún no existe un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania, recordó el alto diplomático ruso. Por el contrario, busca construir una orientada contra Rusia, subrayó.Lavrov también mencionó el interés de algunos países del continente europeo por desplegar en Ucrania las llamadas fuerzas estabilizadoras, y señaló que esa medida significaría "una implicación directa e indiscutible de Europa en la guerra".Por otro lado, continuó, la conversación entre Moscú, Washington y Kiev continuará, y Rusia no renuncia a sus objetivos en Ucrania, ya que lucha "no es por territorios, sino por las personas privadas de sus derechos fundamentales".La OTAN solo genera "crisis profundas"Con respecto a la actividad destructiva de la OTAN, en palabras del ministro ruso, dondequiera que apareciera este bloque político-militar, "nunca pasó nada bueno". Mencionó como ejemplos la invasión de la OTAN a Irak, el bombardeo de Yugoslavia, así como la "aventura" en Libia."En todos los lugares donde la OTAN se ha extendido más allá del territorio de sus países miembros, se han llevado a cabo misiones militares bastante agresivas; en ninguno de esos lugares (...) la situación ha mejorado. Por el contrario, surgieron crisis muy profundas que ahora deben ser solucionadas, sobre todo por los países vecinos, y el daño causado es considerable", puntualizó.El canciller ruso señaló en este contexto que los Estados miembros de la OTAN ahora intentan activamente establecerse en la región de Asia-Pacífico, sin ocultar que su objetivo es debilitar la influencia de China en el área.Además de Pekín, Corea del Norte también se encuentra en la mira, y es precisamente Pionyang el objetivo de los ejercicios militares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que se realizan regularmente en la península de Corea, explicó Lavrov.

https://noticiaslatam.lat/20261110/trump-desea-deliberar-con-rusia-y-china-el-tema-de-las-armas-nucleares-aseguro-rubio-1175819120.html

https://noticiaslatam.lat/20260630/traidores-convertidos-en-heroes-heroes-convertidos-en-traidores-como-kiev-borra-el-pasado-y-1174114044.html

https://noticiaslatam.lat/20260918/la-otan-toma-el-rumbo-de-una-militarizacion-activa-de-la-region-artica-denuncia-la-cancilleria-rusa-1175101932.html

ucrania

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, política, otan, ucrania, 🌍 europa, 🌏 asia, 📰 ampliación de la otan, 📰 tensiones en la península de corea