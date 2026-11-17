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Una reunión entre las 3 potencias nucleares resulta beneficiosa en toda circunstancia, asegura Lavrov
Una reunión entre las 3 potencias nucleares resulta beneficiosa en toda circunstancia, asegura Lavrov
Sputnik Mundo
El próximo encuentro entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la ciudad china de Shenzhen será provechoso, habida cuenta del enorme potencial... 17.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-17T15:04+0000
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Asimismo, precisó que la agenda de la reunión entre los presidentes de Rusia, China y EEUU, programada para el 19 de noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), "ya está básicamente definida"."Está más o menos claro de qué hablarán los líderes. También tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones libremente", aseveró.Europa busca un "respiro para Kiev"Al referirse a la crisis ucraniana y a las perspectivas de su resolución, el canciller ruso recordó que ya existían ciertos acuerdos tras la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump en Anchorage en 2025, pero que los europeos se esforzaron por hacer fracasar esos compromisos.El liderazgo europeo, representado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se niega a debatir la arquitectura de seguridad europea con el argumento de que aún no existe un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania, recordó el alto diplomático ruso. Por el contrario, busca construir una orientada contra Rusia, subrayó.Lavrov también mencionó el interés de algunos países del continente europeo por desplegar en Ucrania las llamadas fuerzas estabilizadoras, y señaló que esa medida significaría "una implicación directa e indiscutible de Europa en la guerra".Por otro lado, continuó, la conversación entre Moscú, Washington y Kiev continuará, y Rusia no renuncia a sus objetivos en Ucrania, ya que lucha "no es por territorios, sino por las personas privadas de sus derechos fundamentales".La OTAN solo genera "crisis profundas"Con respecto a la actividad destructiva de la OTAN, en palabras del ministro ruso, dondequiera que apareciera este bloque político-militar, "nunca pasó nada bueno". Mencionó como ejemplos la invasión de la OTAN a Irak, el bombardeo de Yugoslavia, así como la "aventura" en Libia."En todos los lugares donde la OTAN se ha extendido más allá del territorio de sus países miembros, se han llevado a cabo misiones militares bastante agresivas; en ninguno de esos lugares (...) la situación ha mejorado. Por el contrario, surgieron crisis muy profundas que ahora deben ser solucionadas, sobre todo por los países vecinos, y el daño causado es considerable", puntualizó.El canciller ruso señaló en este contexto que los Estados miembros de la OTAN ahora intentan activamente establecerse en la región de Asia-Pacífico, sin ocultar que su objetivo es debilitar la influencia de China en el área.Además de Pekín, Corea del Norte también se encuentra en la mira, y es precisamente Pionyang el objetivo de los ejercicios militares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que se realizan regularmente en la península de Corea, explicó Lavrov.
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Una reunión entre las 3 potencias nucleares resulta beneficiosa en toda circunstancia, asegura Lavrov
El próximo encuentro entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la ciudad china de Shenzhen será provechoso, habida cuenta del enorme potencial económico y militar de los países que representan, comentó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al intervenir en la 21.ª Cumbre de Asia Oriental en Manila.
"Creo que una reunión de este tipo es útil en cualquier circunstancia, porque [se reúnen] tres potencias nucleares, dos de las cuales son además las economías más grandes del mundo (...) Por eso, el simple hecho de escucharnos unos a otros ya resulta útil, sobre todo teniendo en cuenta que nunca antes se había celebrado un encuentro en un formato de este tipo", opinó Lavrov.
Asimismo, precisó que la agenda de la reunión entre los presidentes de Rusia, China y EEUU, programada para el 19 de noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), "ya está básicamente definida".
"Está más o menos claro de qué hablarán los líderes
. También tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones libremente", aseveró.
10 de noviembre, 18:02 GMT
Europa busca un "respiro para Kiev"
Al referirse a la crisis ucraniana y a las perspectivas de su resolución, el canciller ruso recordó que ya existían ciertos acuerdos tras la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump en Anchorage en 2025, pero que los europeos se esforzaron por hacer fracasar esos compromisos
.
El liderazgo europeo, representado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se niega a debatir la arquitectura de seguridad europea con el argumento de que aún no existe un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania, recordó el alto diplomático ruso. Por el contrario, busca construir una orientada contra Rusia, subrayó.
"La historia sigue igual. Tratan, por las buenas o por las malas, de conseguir un respiro para Ucrania y armarla hasta los dientes", resaltó.
Lavrov también mencionó el interés de algunos países del continente europeo por desplegar en Ucrania las llamadas fuerzas estabilizadoras
, y señaló que esa medida significaría "una implicación directa e indiscutible de Europa en la guerra".
Por otro lado, continuó, la conversación entre Moscú, Washington y Kiev continuará, y Rusia no renuncia a sus objetivos en Ucrania, ya que lucha "no es por territorios, sino por las personas privadas de sus derechos fundamentales".
La OTAN solo genera "crisis profundas"
Con respecto a la actividad destructiva de la OTAN, en palabras del ministro ruso, dondequiera que apareciera este bloque político-militar, "nunca pasó nada bueno". Mencionó como ejemplos la invasión de la OTAN a Irak, el bombardeo de Yugoslavia, así como la "aventura" en Libia.
"En todos los lugares donde la OTAN se ha extendido más allá del territorio de sus países miembros
, se han llevado a cabo misiones militares bastante agresivas; en ninguno de esos lugares (...) la situación ha mejorado. Por el contrario, surgieron crisis muy profundas que ahora deben ser solucionadas, sobre todo por los países vecinos, y el daño causado es considerable", puntualizó.
18 de septiembre, 14:36 GMT
El canciller ruso señaló en este contexto que los Estados miembros de la OTAN ahora intentan activamente establecerse en la región de Asia-Pacífico, sin ocultar que su objetivo es debilitar la influencia de China en el área.
Además de Pekín, Corea del Norte también se encuentra en la mira, y es precisamente Pionyang el objetivo de los ejercicios militares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que se realizan regularmente en la península de Corea, explicó Lavrov.
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