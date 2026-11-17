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Kast resalta la importancia del diálogo Rusia-China-EEUU para los asuntos globales | Video
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El diálogo que sostendrán los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, de China, Xi Jinping, y de EEUU, Donald Trump, recibió una evaluación positiva por parte... 17.11.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, el encuentro entre los tres líderes servirá "para conversar sobre el desarrollo y los avances a nivel mundial, en base al diálogo, en base al encuentro, al respeto mutuo, que es lo que permite que los países se desarrollen".Kast llegó a Shenzhen para participar en la cumbre de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó la próxima reunión entre Putin, Xi y Trump durante la cumbre del Foro del APEC como beneficiosa "en toda circunstancia", haciendo hincapié en el potencial militar y económico de los tres Estados.Por su parte, desde la Cancillería china confirmaron que el tema central del encuentro trilateral será "el mantenimiento de la paz en todo el mundo y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias".
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Kast resalta la importancia del diálogo Rusia-China-EEUU para los asuntos globales
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El diálogo que sostendrán los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, de China, Xi Jinping, y de EEUU, Donald Trump, recibió una evaluación positiva por parte del presidente de Chile, José Antonio Kast. El mandatario chileno destacó la importancia de la cooperación entre las grandes potencias para resolver conflictos internacionales.
"Cada conflicto que sucede a nivel mundial afecta gravemente a naciones más pequeñas como la nuestra (…) Por eso valoramos tanto esta posibilidad de conversación, de diálogo, que tendrán estas tres grandes naciones", señaló Kast tras reunirse con su homólogo chino en la ciudad de Shenzhen.
En sus palabras, el encuentro entre los tres líderes servirá "para conversar sobre el desarrollo y los avances a nivel mundial, en base al diálogo, en base al encuentro, al respeto mutuo, que es lo que permite que los países se desarrollen".
Kast llegó a Shenzhen para participar en la cumbre de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó la próxima reunión entre Putin, Xi y Trump durante la cumbre del Foro del APEC como beneficiosa "en toda circunstancia"
, haciendo hincapié en el potencial militar y económico
de los tres Estados.
Por su parte, desde la Cancillería china confirmaron que el tema central del encuentro trilateral será "el mantenimiento de la paz en todo el mundo
y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias".