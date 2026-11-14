Entre el desencanto y la desinformación: así vive Quito las próximas elecciones seccionales

Un recorrido realizado por Sputnik por la ciudad revela que, más allá de las siglas políticas, los quiteños demandan respuestas urgentes frente a la inseguridad, el deterioro de la infraestructura vial y la falta de eficiencia en los servicios municipales.Pensamientos y exigencias de los ciudadanosLa contienda electoral avanza en medio de un clima de debate institucional. Para Patricio Ávila, abogado de 24 años, el tablero político de la ciudad refleja una crisis interna de las organizaciones que históricamente dominaron la escena local.Frente a este escenario, el joven profesional considera que el electorado ha desplazado su atención hacia exigencias prácticas de gestión administrativa y transparencia en el gasto público.Uno de los rasgos más notorios de la actual antesala electoral en Quito es la baja visibilidad de las campañas y propuestas programáticas, una situación que alimenta la indecisión entre los votantes más jóvenes.Diego Uzcátegui, estudiante universitario de 24 años, advierte que la proximidad de la fecha de votación contrasta con la ausencia de debate público sobre los planes de gobierno municipal.A criterio del estudiante, quienes aspiren a ocupar la alcaldía y el Concejo Metropolitano deben centrar su agenda en la resolución de problemas cotidianos que golpean directamente la calidad de vida urbana.Apatía y el desgaste de los rostros conocidosLa percepción de distanciamiento entre la clase política y las urgencias de la población se acentúa. Jenny Gallardo, médico de 68 años, describe una ciudad sumergida en preocupaciones económicas inmediatas antes que en el entusiasmo electoral."Veo que hay cantidad de candidatos que lamentablemente no conozco. Hay una tremenda apatía porque la mayoría de gente no sabe ni para qué es [esta votación]. Personalmente, yo veo todo esto apagado, no les importa la situación económica del país es cada vez más agravante, entonces a la gente no le interesa ya votar", sostiene en una charla con Sputnik.La doctora enfatiza en la necesidad de una renovación real en los cuadros dirigentes con gente nueva que quiera promover el desarrollo del país.Por otro lado, la falta de contacto con las campañas se combina con una demanda clara por recuperar la tranquilidad en el espacio público y fortalecer la cobertura social en la capital. Camila Rivera, estudiante de 21 años, reconoce que las candidaturas aún no logran captar la atención de su generación. No obstante, Rivera tiene definidas las áreas críticas que la próxima administración local debe atender de manera prioritaria para garantizar el bienestar de los habitantes de Quito.Con el calendario electoral corriendo hacia el 29 de noviembre, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito elegirán entre los 10 candidatos que compiten por alcanzar la Alcaldía capitalina, además de 21 concejales metropolitanos, 169 vocales para las 33 juntas parroquiales rurales, el binomio de Prefecto y Viceprefecto de Pichincha y los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). A escala nacional, más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y designar un total de 5.749 autoridades. Quienes resulten electos, se posesionarán el 14 de mayo de 2027 y ejercerán sus cargos durante un período de cuatro años, es decir, hasta 2031.
A escasas semanas de los comicios seccionales del 29 de noviembre en suelo ecuatoriano, en los que se definirán alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales, este evento transcurre en Quito marcado por el escepticismo, la dispersión partidista y el desconocimiento sobre los perfiles que buscan dirigir el cabildo.
Un recorrido realizado por Sputnik por la ciudad revela que, más allá de las siglas políticas, los quiteños demandan respuestas urgentes frente a la inseguridad, el deterioro de la infraestructura vial y la falta de eficiencia en los servicios municipales.
🇪🇨🗳 Entre el desencanto y la desinformación: así vive Quito las próximas elecciones seccionales
📍 A escasas semanas de los comicios del 29 de noviembre en la capital ecuatoriana, en los que se definirán alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales, este evento transcurre marcado por el escepticismo, la dispersión partidista y el desconocimiento sobre los perfiles que buscan dirigir el cabildo.
🎙 Sputnik realizó un sondeo por la urbe del país sudamericano para conocer el sentir de la población ante esta contienda.
🗣 "En los últimos años, se han visto bastante golpeados partidos tradicionales que, con el tiempo, se han ido limitando su participación por diferentes factores, ya sea temas políticos o de la misma estructura y la organización de los mismos, y que eso ha mermado un poco el imaginario colectivo que tenía la ciudadanía", dice en entrevista para Sputnik el abogado Patricio Ávila.
📣 En este sentido, la médico Jenny Gallardo refirió en charla para este medio que "hay una tremenda apatía porque la mayoría de gente no sabe ni para qué es [esta votación]", aseveró.
La contienda electoral avanza en medio de un clima de debate institucional. Para Patricio Ávila, abogado de 24 años, el tablero político de la ciudad refleja una crisis interna de las organizaciones que históricamente dominaron la escena local.
"En los últimos años, se han visto bastante golpeados partidos tradicionales que, con el tiempo, se han ido limitando su participación por diferentes factores, ya sea temas políticos o de la misma estructura y la organización de los mismos, y que eso ha mermado un poco el imaginario colectivo que tenía la ciudadanía", analiza Ávila en conversación con Sputnik.
Frente a este escenario, el joven profesional considera que el electorado ha desplazado su atención hacia exigencias prácticas de gestión administrativa y transparencia en el gasto público.
"La exigencia que le puede pedir el ciudadano es más bien temas de vialidad y burocráticos, eficiencia dentro de los diferentes trámites que pueda realizar la ciudadanía. Son unos puntos a tratar y, sobre todo, el aprovechamiento idóneo de los recursos", detalla.
Uno de los rasgos más notorios de la actual antesala electoral en Quito es la baja visibilidad de las campañas y propuestas programáticas, una situación que alimenta la indecisión entre los votantes más jóvenes.
Diego Uzcátegui, estudiante universitario de 24 años, advierte que la proximidad de la fecha de votación contrasta con la ausencia de debate público sobre los planes de gobierno municipal.
"Al momento, todavía no existe la suficiente información o que no se ha hecho una publicidad masificada. Incluso en un momento tan cercano a las elecciones, las personas no conocen realmente cuáles son los candidatos, quiénes están postulando y cuáles son sus propuestas", señala durante una conversación con este medio.
A criterio del estudiante, quienes aspiren a ocupar la alcaldía y el Concejo Metropolitano deben centrar su agenda en la resolución de problemas cotidianos que golpean directamente la calidad de vida urbana.
"Temas de vías, alcantarillado, incluso seguridad, que es algo que a todos nos preocupa y es una problemática coyuntural que estamos viviendo los quiteños actualmente", relata el estudiante.
La percepción de distanciamiento entre la clase política y las urgencias de la población se acentúa. Jenny Gallardo, médico de 68 años, describe una ciudad sumergida en preocupaciones económicas inmediatas antes que en el entusiasmo electoral.
"Veo que hay cantidad de candidatos que lamentablemente no conozco. Hay una tremenda apatía porque la mayoría de gente no sabe ni para qué es [esta votación]. Personalmente, yo veo todo esto apagado, no les importa la situación económica del países cada vez más agravante, entonces a la gente no le interesa ya votar", sostiene en una charla con Sputnik.
La doctora enfatiza en la necesidad de una renovación real en los cuadros dirigentes con gente nueva que quiera promover el desarrollo del país.
Por otro lado, la falta de contacto con las campañas se combina con una demanda clara por recuperar la tranquilidad en el espacio público y fortalecer la cobertura social en la capital. Camila Rivera, estudiante de 21 años, reconoce que las candidaturas aún no logran captar la atención de su generación.
"La verdad no he escuchado mucho sobre ningún candidato, no he visto ninguna campaña. No estoy muy informada sobre los candidatos", admite durante la entrevista.
No obstante, Rivera tiene definidas las áreas críticas que la próxima administración local debe atender de manera prioritaria para garantizar el bienestar de los habitantes de Quito.
"La seguridad para todos es un tema muy importante porque no podemos salir con tranquilidad. Además, mejorar la educación pública y la salud", subraya.
Con el calendario electoral corriendo hacia el 29 de noviembre, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito elegirán entre los 10 candidatos que compiten por alcanzar la Alcaldía capitalina, además de 21 concejales metropolitanos, 169 vocales para las 33 juntas parroquiales rurales, el binomio de Prefecto y Viceprefecto de Pichincha y los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
A escala nacional, más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y designar un total de 5.749 autoridades. Quienes resulten electos, se posesionarán el 14 de mayo de 2027 y ejercerán sus cargos durante un período de cuatro años, es decir, hasta 2031.
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