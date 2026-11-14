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Entre el desencanto y la desinformación: así vive Quito las próximas elecciones seccionales

Entre el desencanto y la desinformación: así vive Quito las próximas elecciones seccionales

Sputnik Mundo

A escasas semanas de los comicios seccionales del 29 de noviembre en suelo ecuatoriano, en los que se definirán alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas... 14.11.2026, Sputnik Mundo

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Un recorrido realizado por Sputnik por la ciudad revela que, más allá de las siglas políticas, los quiteños demandan respuestas urgentes frente a la inseguridad, el deterioro de la infraestructura vial y la falta de eficiencia en los servicios municipales.Pensamientos y exigencias de los ciudadanosLa contienda electoral avanza en medio de un clima de debate institucional. Para Patricio Ávila, abogado de 24 años, el tablero político de la ciudad refleja una crisis interna de las organizaciones que históricamente dominaron la escena local.Frente a este escenario, el joven profesional considera que el electorado ha desplazado su atención hacia exigencias prácticas de gestión administrativa y transparencia en el gasto público.Uno de los rasgos más notorios de la actual antesala electoral en Quito es la baja visibilidad de las campañas y propuestas programáticas, una situación que alimenta la indecisión entre los votantes más jóvenes.Diego Uzcátegui, estudiante universitario de 24 años, advierte que la proximidad de la fecha de votación contrasta con la ausencia de debate público sobre los planes de gobierno municipal.A criterio del estudiante, quienes aspiren a ocupar la alcaldía y el Concejo Metropolitano deben centrar su agenda en la resolución de problemas cotidianos que golpean directamente la calidad de vida urbana.Apatía y el desgaste de los rostros conocidosLa percepción de distanciamiento entre la clase política y las urgencias de la población se acentúa. Jenny Gallardo, médico de 68 años, describe una ciudad sumergida en preocupaciones económicas inmediatas antes que en el entusiasmo electoral."Veo que hay cantidad de candidatos que lamentablemente no conozco. Hay una tremenda apatía porque la mayoría de gente no sabe ni para qué es [esta votación]. Personalmente, yo veo todo esto apagado, no les importa la situación económica del país es cada vez más agravante, entonces a la gente no le interesa ya votar", sostiene en una charla con Sputnik.La doctora enfatiza en la necesidad de una renovación real en los cuadros dirigentes con gente nueva que quiera promover el desarrollo del país.Por otro lado, la falta de contacto con las campañas se combina con una demanda clara por recuperar la tranquilidad en el espacio público y fortalecer la cobertura social en la capital. Camila Rivera, estudiante de 21 años, reconoce que las candidaturas aún no logran captar la atención de su generación. No obstante, Rivera tiene definidas las áreas críticas que la próxima administración local debe atender de manera prioritaria para garantizar el bienestar de los habitantes de Quito.Con el calendario electoral corriendo hacia el 29 de noviembre, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito elegirán entre los 10 candidatos que compiten por alcanzar la Alcaldía capitalina, además de 21 concejales metropolitanos, 169 vocales para las 33 juntas parroquiales rurales, el binomio de Prefecto y Viceprefecto de Pichincha y los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). A escala nacional, más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y designar un total de 5.749 autoridades. Quienes resulten electos, se posesionarán el 14 de mayo de 2027 y ejercerán sus cargos durante un período de cuatro años, es decir, hasta 2031.

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