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¿Justicia o persecución electoral? Ecuador padece fuerte tensión tras arresto de cinco alcaldes

¿Justicia o persecución electoral? Ecuador padece fuerte tensión tras arresto de cinco alcaldes

Sputnik Mundo

Cinco alcaldes del país sudamericano, actualmente en prisión preventiva o procesos judiciales de alta gravedad, abren un escenario de extrema tensión... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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Mientras el Gobierno y la Fiscalía defienden estas acciones como un combate frontal a la narcopolítica y corrupción, analistas debaten si Quito avanza hacia un fortalecimiento institucional o hacia una judicialización de la política.El contexto político y de seguridadLa realidad nacional actual no puede entenderse sin dos fenómenos paralelos que se han venido agudizando en los últimos años. El analista político Agustín Burbano de Lara, director del Observatorio metropolitano de seguridad ciudadana, identifica para Sputnik estos escenarios."El país está viviendo un auge de la violencia intracarcelaria desde 2018 y 2019, y extracarcelaria se siente con fuerza a partir de 2022 y 2023. Por otro lado, los gobiernos que ganaron elecciones desde el 2007 en adelante, han optado también por resolver la disputa política por vías antidemocráticas", detalla.De acuerdo con el analista, la atmósfera de inseguridad colectiva facilita la adopción de medidas excepcionales para adentrarse en el terreno de las elecciones seccionales, que serán el 29 de noviembre de este año."En medio de esta situación de incertidumbre y de miedo de la población, se busca legitimar todos estos ejercicios de mano dura, pero que no se queda solamente en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino que se expande hacia otros ámbitos, como es el de la disputa democrática", explica.No obstante, desde la perspectiva del Gobierno central, la intervención judicial es una respuesta indispensable para frenar la infiltración de economías ilícitas en el aparato público. Cifras oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado revelan que el crimen organizado ha permeado administraciones locales, ello a través de la contratación pública.¿Saneamiento judicial o selectividad preelectoral?La diversidad de los delitos imputados y la disparidad en el avance de las causas obligan a un análisis pormenorizado de cada caso. "Los cinco alcaldes se encuentran privados de libertad mientras están enfrentando procesos judiciales en distintas etapas y por presuntos delitos distintos entre sí, como lavado de activos, peculado en enriquecimiento ilícito, delincuencia y comercialización de combustibles de manera irregular. No todos los casos tienen un mismo inicio, un mismo origen", detalla Diego José Donoso, doctor en ciencias en administración pública y en ciencias políticas, en una charla para Sputnik.Para determinar si estas detenciones responden a un auténtico combate a la delincuencia o a una estrategia electoral, sugiere evaluar múltiples variables. Por ejemplo, si las investigaciones comenzaron antes del calendario electoral, si alcanzan autoridades de distintas organizaciones políticas o está enfocado exclusivamente a una agrupación política, si siguen criterios homogéneos y si los procesos concluyen en plazos adecuados.Al examinar los casos de forma individual, las diferencias se hacen evidentes. Burbano de Lara sostiene que coexisten expedientes de naturaleza penal legítima con otros que supuestamente evidencian intencionalidad política.Desconfianza ciudadanaEn los casos actuales, el uso recurrente de la prisión preventiva como medida de primer recurso genera debates."Aquí lo que nosotros deberíamos ver es hasta qué punto, tanto desde el lado de las estructuras judiciales y de los gobiernos seccionales, se podría estar dando algún tipo de bloqueo al normal funcionamiento de las instituciones", indica Donoso.La consecuencia directa de esta pugna es la erosión total de la credibilidad pública. Para Burbano, la confianza en el sistema de justicia está siendo sujeta de una alta e intensa politización, no solo por la forma política en cómo es empleada o por los usos políticos que está practicando la justicia, sino porque la gente ya entiende y codifica así en función también de sus simpatías políticas.Riesgo para la gobernabilidadEste fenómeno de confrontación a través de los tribunales no es exclusivo de Ecuador, sino que responde a una dinámica de polarización global."En [suelo ecuatoriano] estamos experimentando desde hace 20 años un intenso proceso de politización. En los últimos 10 años, esta politización no se está resolviendo por vías democráticas, se está resolviendo por vía autoritaria", reflexiona Burbano de Lara.Agrega que el mundo se está empezando a polarizar y que esta tendencia arrastra incluso a los organismos internacionales, influyendo en ciertas posturas inclusivas de las instituciones supranacionales o multilaterales que históricamente han conducido a la doctrina de Estados Unidos para el hemisferio.En el plano interno, el peligro radica en que las funciones del Estado abandonen sus competencias esenciales en favor del cálculo electoral. La estabilidad a largo plazo del país sudamericano dependerá de la capacidad de sus instituciones."Lo que nosotros necesitamos es que haya condiciones de un control judicial adecuado que nos garantice el fortalecimiento de la gobernabilidad, en lugar de sustituir a la gobernabilidad por medio de los instrumentos judiciales", concluye Donoso.

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