https://noticiaslatam.lat/20260215/cuando-seran-las-elecciones-seccionales-en-ecuador-1171419016.html

¿Cuándo serán las elecciones subnacionales en Ecuador?

¿Cuándo serán las elecciones subnacionales en Ecuador?

Sputnik Mundo

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano dio a conocer el calendario para los comicios de 2027, en donde se disputarán diversos cargos... 15.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-15T07:42+0000

2026-02-15T07:42+0000

2026-02-15T09:07+0000

américa latina

política

ecuador

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171418305_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_d1561cf188604ed4dd6b2574a8711f0e.jpg

De acuerdo con las autoridades, la fecha de la votación será el 14 de febrero del próximo año. Ese día, la población podrá emitir su sufragio para elegir a los nuevos viceprefectos, prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como los vocales de las juntas parroquiales rurales.Los pasos a seguir, de acuerdo con el CNE, se darán hasta el 30 de agosto, cuando el ente electoral publique la convocatoria oficial de los comicios."Al día siguiente se abrirá el período para la inscripción de candidaturas, paso necesario para que organizaciones políticas y alianzas presenten a sus aspirantes", precisa la publicación.Asimismo, según las autoridades electorales del país sudamericano, la campaña de los candidatos comenzará el 13 de enero de 2027.Tras las votaciones del 14 de febrero del próximo año, el 22 de ese mes se presentarán los resultados definitivos, donde se conocerán a los nuevos gobernantes locales."Con ese acto, el Consejo Nacional Electoral concluirá el proceso y dará paso a la transición hacia la posesión de las nuevas autoridades", expuso el medio nacional.

https://noticiaslatam.lat/20251117/consulta-popular-en-ecuador-la-negativa-del-pueblo-es-un-llamado-de-atencion-al-gobierno-1168583796.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, ecuador, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, elecciones