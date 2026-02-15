Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260215/cuando-seran-las-elecciones-seccionales-en-ecuador-1171419016.html
¿Cuándo serán las elecciones subnacionales en Ecuador?
¿Cuándo serán las elecciones subnacionales en Ecuador?
Sputnik Mundo
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano dio a conocer el calendario para los comicios de 2027, en donde se disputarán diversos cargos... 15.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-15T07:42+0000
2026-02-15T09:07+0000
américa latina
política
ecuador
consejo nacional electoral (cne) de ecuador
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171418305_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_d1561cf188604ed4dd6b2574a8711f0e.jpg
De acuerdo con las autoridades, la fecha de la votación será el 14 de febrero del próximo año. Ese día, la población podrá emitir su sufragio para elegir a los nuevos viceprefectos, prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como los vocales de las juntas parroquiales rurales.Los pasos a seguir, de acuerdo con el CNE, se darán hasta el 30 de agosto, cuando el ente electoral publique la convocatoria oficial de los comicios."Al día siguiente se abrirá el período para la inscripción de candidaturas, paso necesario para que organizaciones políticas y alianzas presenten a sus aspirantes", precisa la publicación.Asimismo, según las autoridades electorales del país sudamericano, la campaña de los candidatos comenzará el 13 de enero de 2027.Tras las votaciones del 14 de febrero del próximo año, el 22 de ese mes se presentarán los resultados definitivos, donde se conocerán a los nuevos gobernantes locales."Con ese acto, el Consejo Nacional Electoral concluirá el proceso y dará paso a la transición hacia la posesión de las nuevas autoridades", expuso el medio nacional.
https://noticiaslatam.lat/20251117/consulta-popular-en-ecuador-la-negativa-del-pueblo-es-un-llamado-de-atencion-al-gobierno-1168583796.html
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171418305_233:89:2845:2048_1920x0_80_0_0_1bf93abfbed7896a76f1f600fd862e81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, ecuador, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, elecciones
política, ecuador, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, elecciones

¿Cuándo serán las elecciones subnacionales en Ecuador?

07:42 GMT 15.02.2026 (actualizado: 09:07 GMT 15.02.2026)
© AP Photo / Carlos NoriegaElecciones en Ecuador.
Elecciones en Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Carlos Noriega
Síguenos en
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano dio a conocer el calendario para los comicios de 2027, en donde se disputarán diversos cargos locales.
De acuerdo con las autoridades, la fecha de la votación será el 14 de febrero del próximo año. Ese día, la población podrá emitir su sufragio para elegir a los nuevos viceprefectos, prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como los vocales de las juntas parroquiales rurales.
"Además, el mismo proceso incluirá la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las autoridades que resulten electas ejercerán funciones durante el período 2027-2031, conforme lo dispone la normativa vigente", refirió el diario local El Comercio.
Los pasos a seguir, de acuerdo con el CNE, se darán hasta el 30 de agosto, cuando el ente electoral publique la convocatoria oficial de los comicios.
"Al día siguiente se abrirá el período para la inscripción de candidaturas, paso necesario para que organizaciones políticas y alianzas presenten a sus aspirantes", precisa la publicación.
Consulta popular en Ecuador: La negativa del pueblo es un llamado de atención al Gobierno - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2025
Acentos
Consulta popular en Ecuador: "La negativa del pueblo es un llamado de atención al Gobierno"
17 de noviembre 2025, 19:02 GMT
Asimismo, según las autoridades electorales del país sudamericano, la campaña de los candidatos comenzará el 13 de enero de 2027.
Tras las votaciones del 14 de febrero del próximo año, el 22 de ese mes se presentarán los resultados definitivos, donde se conocerán a los nuevos gobernantes locales.
"Con ese acto, el Consejo Nacional Electoral concluirá el proceso y dará paso a la transición hacia la posesión de las nuevas autoridades", expuso el medio nacional.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала