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La izquierda ecuatoriana: ¿agonía o reconfiguración política ante las próximas elecciones?

La izquierda ecuatoriana: ¿agonía o reconfiguración política ante las próximas elecciones?

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A medida que el calendario hacia las votaciones seccionales toma forma, la izquierda ecuatoriana enfrenta un escenario marcado por pugnas internas y severos... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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Frente al desafío de responder a la crisis de seguridad, surge la interrogante de si el correísmo y "las fuerzas progresistas" atraviesan un desgaste irrecuperable, o si los gobiernos locales representan la plataforma estratégica para su recomposición.El tablero político nacional se encamina hacia un nuevo hito electoral fijado para el 29 de noviembre. En este escenario, el mapa partidario pasa por una fase de reacomodo cruzada por inhabilitaciones de candidaturas, alianzas de coyuntura y profundas tensiones internas surgidas durante los procesos de democracia primaria.El Consejo Nacional Electoral (CNE) del país sudamericano informó que se receptaron 53.534 solicitudes de inscripción de candidaturas para ocupar los 5.742 escaños en disputas entre alcaldías, concejalías, prefecturas y vocalías de juntas parroquiales.Vertientes de un espectro diversoAunque suele analizarse a la izquierda como un bloque homogéneo en Ecuador, su arquitectura responde a trayectorias históricas disímiles que condicionan sus alianzas.El entrevistado detalla que la primera línea es la clasista sindical, conocida como la izquierda tradicional. Luego existe una corriente indígena territorial y, finalmente, una estatista y desarrollista, cuyo mayor apogeo ocurrió bajo Alianza País, hoy articulada en la Revolución Ciudadana."Más que fragmentada, veo una izquierda bastante pragmática a través de los liderazgos que estamos viendo hoy en día", subraya Luzón.Por su parte, Lisseth Loor Pita, politóloga ecuatoriana, matiza el debate sobre la falta de consensos dentro del sector."No estamos frente a una fragmentación de la unidad de la izquierda. Más bien estamos ante un sistema político que está obligando a tener una unidad para presentar candidaturas", analiza.Loor reconoce que el correísmo arrastra pasivos de su gestión gubernamental, aunque conserva un piso electoral representativo."No hay que negar el estado de bienestar que ofreció la Revolución Ciudadana, pero tampoco se puede ocultar que se cometieron errores. Se queda muchísimo dentro de la teoría y falta un poco más de lo pragmático", explica.Perfiles frente a estructuras partidariasA diferencia de las contiendas presidenciales en suelo ecuatoriano, las votaciones locales se rigen por dinámicas donde la cercanía comunitaria y la figura del candidato suelen desplazar a los sellos ideológicos.Pese a ello, Loor considera que los municipios y prefecturas son las canteras idóneas para reconstruir la legitimidad política."Hay gobiernos locales que apuestan por la construcción de sistemas de salud, escuelas y transporte. A pesar de una baja asignación presupuestaria, se logran cosas que pueden fortalecer nuevos liderazgos", sostiene Loor.Seguridad y urgencias económicasUno de los principales vacíos atribuidos al espectro de esta fuerza política en las contiendas recientes ha sido la falta de un discurso contundente frente al combate contra el crimen organizado y la violencia, temas que han afianzado la narrativa de derecha. Según el sociólogo, la izquierda no ha logrado proyectar propuestas concretas en materia de seguridad.Pese a los cuestionamientos administrativos y las disputas por las candidaturas, los analistas coinciden en que las elecciones locales representan la ventana más clara para la reorganización del sector. De acuerdo con Luzón, en estas seccionales existe la oportunidad para que las organizaciones de izquierda se agrupen, construyan una propuesta sólida y disputen el poder desde la gestión territorial.

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