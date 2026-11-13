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"Hay una relación que reparar": Kast pone la mirada en China durante su primer viaje a Asia

"Hay una relación que reparar": Kast pone la mirada en China durante su primer viaje a Asia

Sputnik Mundo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, arranca su gira por Asia, que incluirá una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping. Expertos consultados por... 13.11.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de que las protestas y bloqueos de camioneros y otros gremios empresariales parecen no detenerse, Kast decidió no cancelar su primera gira oficial a Asia, que englobará visitas a Vietnam y Japón y tendrá una parada clave en China, donde participará de la cumbre de la APEC y se entrevistará con Xi.El mandatario sudamericano incluirá en su viaje a su canciller, Francisco Pérez Mackenna, al ministro de Agricultura, Jaime Campos, y al biministro de Economía y Minería, Daniel Más. Además, también viajará una amplia comitiva de empresarios chilenos vinculados a la minería y al sector frutícola, uno de los rubros fuertes en las exportaciones a Pekín.Complementa la delegación el expresidente chileno Eduardo Frei (1994-2000), designado por Kast como representante diplomático especial en materia de relaciones exteriores.En diálogo con Sputnik, el experto en temas económicos, Allan Álvarez Huencho, explicó que la relación con la región de Asia resulta determinante para una economía chilena, que desde la década de 1990 se ha concentrado particularmente en su capacidad de exportación, principalmente en los sectores minero y frutícola.Una época claveLa apuesta por reforzar el lazo comercial con Asia puede volverse clave en un momento en el que la economía chilena atraviesa un período de bajo crecimiento que incluso ha llevado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a reconocer una "recesión técnica" de la economía, principalmente por la caída en la producción de cobre.Álvarez Huencho apuntó que el país sudamericano no solo padece una menor productividad en la industria minera, sino que también podría sufrir las consecuencias del paro de camioneros que, al menos en el caso chileno, amenaza con paralizar tanto la economía local como su capacidad de cumplir con el comercio exterior, esto a pesar de que se alcanzó un acuerdo con algunas de las agrupaciones de transportistas.Por su parte, el profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción Juan Eduardo Mendoza Pinto, dijo a Sputnik que la decisión de Kast de mantener la gira a pesar del paro de camioneros "es un mensaje político contundente" y demuestra que el jefe de Estado "prioriza la visión de largo plazo y la estabilidad macroeconómica por sobre la presión de coyuntura política interna"."Si el Gobierno decidiera cancelar el viaje, daría una señal de debilidad interna y, al mismo tiempo, enviaría un mensaje de desinterés a los mercados asiáticos. Al seguir adelante, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de país confiable y serio, demostrando que los compromisos internacionales de Estado están por encima de las contingencias sociales momentáneas", destacó el experto, director del Programa de Estudios Geopolíticos y Prospectiva Estratégica de la Universidad de Concepción.Para el académico, Kast deberá aprovechar la gira para mostrar "un mensaje de continuidad pragmática" y fortalecer "la inserción de Chile en el Asia Pacífico, una región dinámica y que concentra las mayores economías mundiales".Recomponer el lazo con PekínDe todas maneras, Álvarez Huencho hizo hincapié en que detrás de la importancia de la primera visita de Kast al gigante asiático también hay factores "políticos", en virtud de la necesidad del Gobierno chileno de volver a acercarse a Pekín, ello tras un inicio de gestión en el que el mandatario apostó todas sus fichas a Washington.El economista destacó que, mientras el canciller chileno Pérez Mackenna "hasta hace poco señalaba que el principal aliado estratégico es EEUU", el comercio mantiene a China como su socio más relevante. Por eso, el experto lamentó que la gestión de Kast haya "roto un poco la tradición de llevarse bien" con ambas potencias, para dar un decidido vuelco hacia EEUU.Frente a este escenario, Álvarez Huencho estimó que en este momento "hay una relación con China que hay que reparar" tras esos gestos del Gobierno chileno. En ese sentido, dijo que incluso el propio embajador chino en Santiago, Niu Qingbao, tuvo que adoptar "un rol un poco más activo" con intervenciones públicas en medios chilenos para responder algunas palabras estadounidenses, como consecuencia del "descuido que hubo de la relación con Pekín" por parte del Gobierno chileno.Para Álvarez Huencho, sería importante que un nuevo acercamiento hacia la nación asiática pudiera reactivar algunos proyectos de inversión, por ejemplo, la construcción del cable submarino que quedó trunco tras una intervención directa de la Embajada de EEUU en Santiago, abiertamente contraria a la cooperación entre Chile y China en materia de telecomunicaciones.Mendoza Pinto mencionó que, más que reconstruir un vínculo con Pekín, se debe apostar por un "reequilibrio" con el gigante asiático, reconociendo "su rol principal de socio comercial a pesar de que, al inicio del año, se dio una señal de sintonía con EEUU en materia de seguridad y migración".En ese sentido, precisó que la gestión de Kast "parece estar moviéndose hacia una diplomacia de equilibrio", en la que busca "mantener la cercanía política y de seguridad con EEUU, pero asegurar la vital relación comercial y de inversiones con China".

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