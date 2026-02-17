https://noticiaslatam.lat/20260217/un-cable-submarino-coloca-a-chile-en-medio-de-la-tension-entre-eeuu-y-china-1171463736.html

Un cable submarino coloca a Chile en medio de la tensión entre EEUU y China

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/11/1171473377_0:174:2766:1730_1920x0_80_0_0_5d2b1c3aae14ef4bc9c8f0fa99897c85.jpg

La posibilidad de que Chile concrete un proyecto de cable submarino que lo una directamente con China aumenta la preocupación de EEUU, que encomendó a su embajador en Santiago, Brandon Judd, advertir sobre los presuntos riesgos de la obra en materia de seguridad."La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt", escribió Judd en su cuenta de X luego de entrevistarse con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Si bien el encuentro apuntaba a tratar la cooperación entre Santiago y Washington en materia de defensa, el diplomático estadounidense introdujo dicha cuestión, asegurando que los datos son "un componente crítico de esa seguridad compartida".El cable submarino que preocupa a Judd es el que corresponde al programa Chile-China Express, a cargo de las empresas oriundas del gigante asiático China Mobile e Inchcape Shipping Service, que busca conectar ambas naciones. El proyecto corre en paralelo al cable Humboldt, que también une al país latinoamericano con Asia, aunque con Australia como intermediario.Para el experto, el papel del país asiático en la conectividad ya había preocupado a la Casa Blanca cuando la empresa Huawei comenzó a desplegar redes 5G en diversos países. Sin embargo, remarcó, las posibilidades chinas encuentran ahora a "un EEUU mucho más agresivo".Ampuero remarcó que la presión estadounidense agrega una dimensión geopolítica a una decisión que, según el analista, resultaría favorable si se estudiara únicamente desde lo técnico. "La conexión que provee China es mucho mejor en términos de calidad, de conectividad y de mantenimiento que la que propone mantener EEUU", acotó.¿Una cuestión comercial?De hecho, el proyecto Humboldt —ahora defendido por EEUU— también ha sufrido modificaciones como consecuencia de la tensión entre Washington y Pekín. En diálogo con Sputnik, el analista internacional Juan Eduardo Mendoza recordó que el mismo comenzó a delinearse en 2015 como la "Puerta Digital Asia-Sudamérica" y buscaba desde el comienzo colocar a la nación sudamericana como "nodo central de conectividad en la región", centralizando la conectividad con Asia-Pacífico.Mendoza señaló que los pasos dados por Chile ya habían generado tensiones en la Casa Blanca durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que acabó por redefinir la ruta del cable Humboldt para que, en vez de la unión directa con Asia, lo hiciera a través de Nueva Zelanda y Australia.Para Mendoza, los proyectos de conexión entre Chile y Asia tienen una naturaleza "dual", ya que, si bien se trata de "infraestructura de telecomunicaciones comercial" que apunta básicamente al tráfico de datos y servicios, también tienen un componente de "infraestructura crítica" que explica la tensión geopolítica alrededor de ellos.El experto consideró que un ejemplo de cómo la infraestructura también adquiere tintes estratégicos en la región está en el megapuerto de Chancay, inaugurado en 2024 por Perú para concentrar el comercio con Asia, y que actualmente es señalado por EEUU como un problema para la soberanía nacional por la supuesta imposibilidad de realizar controles.Ampuero, por su parte, insistió en que, a pesar de las cuestiones de seguridad, Chile "tiene una elección soberana que hacer" en cuanto a sus telecomunicaciones. De todas maneras, admitió que el país sudamericano debe comprender "hasta qué punto es una elección y hasta qué punto estamos amenazados y puestos contra la pared".Kast, entre EEUU y ChinaAunque menos explícito que otros mandatarios de la región como el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa, el perfil político de Kast hace pensar que el Gobierno que asume el 11 de marzo marcará un acercamiento geopolítico hacia Washington."Creo que el Gobierno de Kast va a marcar un cambio de eje con lo que ha hecho Gabriel Boric, siendo más cercano a los intereses de Washington y quizás alineándose a EEUU e Israel en las votaciones de Naciones Unidas", apostó Ampuero.Para el académico, la sintonía ideológica entre Kast y Trump puede hacer presumir que el presidente electo se plegará a la política estadounidense de limitar la influencia china en América Latina. Sin embargo, contrapuso Ampuero, la importancia comercial y económica del gigante asiático hace pensar que, al final del día, el próximo mandatario evitará un quiebre.Así las cosas, Ampuero vaticinó que la postura que Kast adopte respecto a proyectos chinos en el país está ligada a "la interpretación que haga el Estado" de la naturaleza de cada emprendimiento. "Dependerá de si se suma a la narrativa estadounidense de que se trata de una cuestión de seguridad nacional o si defiende la narrativa china de que es un asunto estrictamente comercial", comentó.En este último camino podrían asistir a Kast el empresariado chileno, que mantiene posturas más "pragmáticas" y es consciente "del negocio" que representan las relaciones comerciales con el gigante asiático.Mendoza, por su parte, opinó que es posible que el próximo presidente "reevalúe asociaciones con empresas o proveedores considerados de riesgo", aunque enfatizó que debería hacerse a través de "una respuesta estatal que debe ser técnica, transparente y orientada a la diversificación y salvaguarda de la soberanía nacional".

