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¿Chile atraviesa una 'tormenta perfecta'?: estos son los factores que afectan su economía
¿Chile atraviesa una 'tormenta perfecta'?: estos son los factores que afectan su economía
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La economía chilena se ve golpeada al mismo tiempo por aumentos del combustible, cosechas perdidas por el clima y una suba del desempleo, entre otros factores... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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Una protesta por tiempo indefinido de camioneros en el ingreso del puerto de San Antonio —la principal terminal portuaria del país— en rechazo a la suba de los combustibles agregó un escollo más a la lista de problemas que atraviesa la economía chilena y que algunos analistas ya catalogan como una "tormenta perfecta".En efecto, a la suba del diésel que pone en aprietos al sector del transporte de carga, deben sumársele las advertencias de los productores agrícolas chilenos, que aseguran que la crisis climática causada por El Niño ha disminuido la producción de frutas y hortalizas y podría provocar fluctuaciones importantes en los precios, particularmente en papas, duraznos, kiwis o cerezas.Y no es el único dolor de cabeza para el Gobierno de José Antonio Kast: este 29 de octubre se conoció que el desempleo trepó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026. El dato se convierte en el más alto desde la pandemia de COVID-19 y significa que ya hay más de 1 millón de chilenos que no consiguen trabajo.Del clima al desempleoEn diálogo con Sputnik, el economista chileno Juan Ortiz afirmó que "objetivamente Chile está atravesando un escenario muy complejo a nivel macroeconómico", ya que a estos factores se agrega que las expectativas de crecimiento real de entre 2,5% y 3% del PBI para diciembre de 2026 no se han cumplido. Tampoco la meta de inflación, que estaba en el 3% "y va a estar cerrando el año en el entorno del 4% o 4,5%", apuntó.El experto, miembro del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, explicó que esta situación se produjo "por varias razones", como "un shock de oferta negativo a nivel del precio de los bienes energéticos por la suba del precio del petróleo" pero también por "un factor de oferta asociado a eventos climáticos que han impactado significativamente en una parte de la industria manufacturera". Asimismo, indicó, "el sector minero ha lastrado la economía" con un menor crecimiento en el año.También consultado por Sputnik, el economista chileno e investigador de la Fundación SOL Gonzalo Durán Sanhueza advirtió que pensar la actualidad de la economía chilena como una tormenta perfecta tiene el problema de que "sugiere que estamos frente a una coincidencia de eventos desafortunados, cuando en la realidad lo que está sucediendo hunde sus raíces en algo más estructural".En ese sentido, afirmó que ninguno de los últimos gobiernos chilenos logró apostar por una verdadera "estrategia de desarrollo" que, por ejemplo, incrementara el presupuesto para investigación y desarrollo. Además, señaló, la política de firma de tratados de libre comercio que Chile llevó adelante en la década de 1990 también dejó al país "muy atado a los vaivenes multinacionales".Durán Sanhueza subrayó además que Chile tampoco logró hacer que su economía no dependa tanto de "la deuda de las familias", ya que muchos de los hogares chilenos deben recurrir al crédito debido a que los salarios resultan insuficientes para el costo de vida. El economista puso como ejemplo que "la mitad de los trabajadores gana menos de unos 680 dólares, cuando un alquiler en algunas zonas pueda costar 500 o 600 dólares".El golpe a las familias chilenasPara Durán Sanhueza, el dato más "grave" de la actualidad chilena es el desempleo, que podría ser incluso mayor al 9,8% reportados por el Instituto Nacional de Estadística chileno sí también se contaran a los desempleados "desalentados" —que dejaron de buscar pero siguen sin empleo—o los subempleados, entre ellos personas con estudios superiores en puestos de menor calificación. Con estas categorías, el guarismo del desempleo podría trepar incluso al 14%, estimó el académico.El economista remarcó que las consecuencias de esta situación económica "ya están sintiéndose en los hogares chilenos", muchos de los cuales ya padecen situaciones económicas "frágiles". Así las cosas, planteó, la pérdida de empleos y otros factores como el aumento de los combustibles o la suba de la inflación podrían empujar a nuevos hogares hacia la pobreza.Para el experto, la situación podría generar un aumento en el índice de pobreza estimado en 17,3%, en tanto la suba del desempleo haga que muchos trabajadores vean sus ingresos reducidos a "cero".Ortiz advirtió que el Gobierno de Kast parece tener un espacio "limitado" para aplicar políticas económicas que puedan revertir esta situación. Por el contrario, señaló, el Ejecutivo chileno permanece centrado en "decisiones de política económica que tengan incidencia en el mediano y largo plazo", orientadas fundamentalmente a la atracción de inversión extranjera a partir de exoneraciones y facilidades tributarias.Aunque la administración Kast parece tener una situación fiscal "en un mayor orden", Ortiz consideró que el Gobierno parece "no tener un gran espacio para generar políticas económicas contracíclicas" tanto en políticas fiscal como monetaria.De todos modos, Ortiz se mostró confiado en que los indicadores macroeconómicos puedan mejorar hacia 2027, remarcando que "si uno mira las variables macro, lo que intuitivamente considera es que el escenario más complejo es el que estamos viviendo ahora y no se espera que se sigan deteriorando significativamente". Así, podría haber un leve repunte de la economía antes del final de 2026 y uno más significativo hacia el primer trimestre de 2027.Ortiz también hizo hincapié en que el mal momento de la economía chilena "no quiere decir que el país esté en una crisis económica o que vaya a tener una recesión".
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¿Chile atraviesa una 'tormenta perfecta'?: estos son los factores que afectan su economía

01:09 GMT 30.10.2026
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José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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La economía chilena se ve golpeada al mismo tiempo por aumentos del combustible, cosechas perdidas por el clima y una suba del desempleo, entre otros factores. Expertos consultados por Sputnik señalaron que la situación puede empujar a las familias a la pobreza pero que podría haber signos de recuperación hacia 2027.
Una protesta por tiempo indefinido de camioneros en el ingreso del puerto de San Antonio —la principal terminal portuaria del país— en rechazo a la suba de los combustibles agregó un escollo más a la lista de problemas que atraviesa la economía chilena y que algunos analistas ya catalogan como una "tormenta perfecta".
En efecto, a la suba del diésel que pone en aprietos al sector del transporte de carga, deben sumársele las advertencias de los productores agrícolas chilenos, que aseguran que la crisis climática causada por El Niño ha disminuido la producción de frutas y hortalizas y podría provocar fluctuaciones importantes en los precios, particularmente en papas, duraznos, kiwis o cerezas.
Y no es el único dolor de cabeza para el Gobierno de José Antonio Kast: este 29 de octubre se conoció que el desempleo trepó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026. El dato se convierte en el más alto desde la pandemia de COVID-19 y significa que ya hay más de 1 millón de chilenos que no consiguen trabajo.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante la presentación de obras de vallas y zanjas en la frontera con Perú - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
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El control migratorio "es uno de los mayores logros" del Gobierno de Kast en Chile
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Del clima al desempleo

En diálogo con Sputnik, el economista chileno Juan Ortiz afirmó que "objetivamente Chile está atravesando un escenario muy complejo a nivel macroeconómico", ya que a estos factores se agrega que las expectativas de crecimiento real de entre 2,5% y 3% del PBI para diciembre de 2026 no se han cumplido. Tampoco la meta de inflación, que estaba en el 3% "y va a estar cerrando el año en el entorno del 4% o 4,5%", apuntó.
El experto, miembro del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, explicó que esta situación se produjo "por varias razones", como "un shock de oferta negativo a nivel del precio de los bienes energéticos por la suba del precio del petróleo" pero también por "un factor de oferta asociado a eventos climáticos que han impactado significativamente en una parte de la industria manufacturera". Asimismo, indicó, "el sector minero ha lastrado la economía" con un menor crecimiento en el año.
"Por lo tanto tenemos el peor escenario macroeconómico: contracciones simultáneas de oferta y demanda y una brecha negativa en medio de una inflación que supera el rango meta", sintetizó el especialista.
También consultado por Sputnik, el economista chileno e investigador de la Fundación SOL Gonzalo Durán Sanhueza advirtió que pensar la actualidad de la economía chilena como una tormenta perfecta tiene el problema de que "sugiere que estamos frente a una coincidencia de eventos desafortunados, cuando en la realidad lo que está sucediendo hunde sus raíces en algo más estructural".
En ese sentido, afirmó que ninguno de los últimos gobiernos chilenos logró apostar por una verdadera "estrategia de desarrollo" que, por ejemplo, incrementara el presupuesto para investigación y desarrollo. Además, señaló, la política de firma de tratados de libre comercio que Chile llevó adelante en la década de 1990 también dejó al país "muy atado a los vaivenes multinacionales".
Durán Sanhueza subrayó además que Chile tampoco logró hacer que su economía no dependa tanto de "la deuda de las familias", ya que muchos de los hogares chilenos deben recurrir al crédito debido a que los salarios resultan insuficientes para el costo de vida. El economista puso como ejemplo que "la mitad de los trabajadores gana menos de unos 680 dólares, cuando un alquiler en algunas zonas pueda costar 500 o 600 dólares".
"Los eventos desafortunados como por ejemplo el clima lo que hacen es profundizar estos problemas. Pero más que una tormenta perfecta estamos ante problemas que son estructurales y la economía chilena lleva muchos años sin resolver", opinó.

El golpe a las familias chilenas

Para Durán Sanhueza, el dato más "grave" de la actualidad chilena es el desempleo, que podría ser incluso mayor al 9,8% reportados por el Instituto Nacional de Estadística chileno sí también se contaran a los desempleados "desalentados" —que dejaron de buscar pero siguen sin empleo—o los subempleados, entre ellos personas con estudios superiores en puestos de menor calificación. Con estas categorías, el guarismo del desempleo podría trepar incluso al 14%, estimó el académico.
El economista remarcó que las consecuencias de esta situación económica "ya están sintiéndose en los hogares chilenos", muchos de los cuales ya padecen situaciones económicas "frágiles". Así las cosas, planteó, la pérdida de empleos y otros factores como el aumento de los combustibles o la suba de la inflación podrían empujar a nuevos hogares hacia la pobreza.
"Lo que vemos es que el costo del deterioro económico siempre termina siendo absorbido por quienes viven de su trabajo. Eso es algo que en el capitalismo en general pero particularmente en Chile lo vemos todos los días", reflexionó.
Para el experto, la situación podría generar un aumento en el índice de pobreza estimado en 17,3%, en tanto la suba del desempleo haga que muchos trabajadores vean sus ingresos reducidos a "cero".
Ortiz advirtió que el Gobierno de Kast parece tener un espacio "limitado" para aplicar políticas económicas que puedan revertir esta situación. Por el contrario, señaló, el Ejecutivo chileno permanece centrado en "decisiones de política económica que tengan incidencia en el mediano y largo plazo", orientadas fundamentalmente a la atracción de inversión extranjera a partir de exoneraciones y facilidades tributarias.
Los presidentes de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y de Bolivia, Rodrigo Paz. - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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21 de octubre, 04:20 GMT
Aunque la administración Kast parece tener una situación fiscal "en un mayor orden", Ortiz consideró que el Gobierno parece "no tener un gran espacio para generar políticas económicas contracíclicas" tanto en políticas fiscal como monetaria.
De todos modos, Ortiz se mostró confiado en que los indicadores macroeconómicos puedan mejorar hacia 2027, remarcando que "si uno mira las variables macro, lo que intuitivamente considera es que el escenario más complejo es el que estamos viviendo ahora y no se espera que se sigan deteriorando significativamente". Así, podría haber un leve repunte de la economía antes del final de 2026 y uno más significativo hacia el primer trimestre de 2027.
Ortiz también hizo hincapié en que el mal momento de la economía chilena "no quiere decir que el país esté en una crisis económica o que vaya a tener una recesión".
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