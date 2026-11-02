Kast no despega: sus niveles de aprobación se mantienen bajos a casi un año de gestión en Chile

Al evaluar el sentimiento que suscita su presidencia, un 54% de las personas consultadas manifestó sentir "decepción", posicionándose como la respuesta predominante ante la gestión de La Moneda. Los indicadores de percepción positiva mostraron cifras menores, encabezadas por la esperanza con un 23% y la confianza con un 16%.El sondeo abordó también la reciente controversia por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, revelando un amplio desacuerdo ciudadano de un 95% frente a eventuales beneficios procesales de este tipo. En ese marco, un 72% de los encuestados se mostró en contra de la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
A casi nueve meses de llegar al poder, el respaldo al presidente chileno José Antonio Kast registró una caída de dos puntos porcentuales para situarse en un 25%, según la más reciente encuesta realizada por la firma Agenda Criteria. En contraste, la desaprobación a su Gobierno trepó hasta un 65%, la cifra más alta en lo que va de su mandato.
Al evaluar el sentimiento que suscita su presidencia, un 54% de las personas consultadas manifestó sentir "decepción", posicionándose como la respuesta predominante ante la gestión de La Moneda.
Los indicadores de percepción positiva mostraron cifras menores, encabezadas por la esperanza con un 23% y la confianza con un 16%.
El sondeo abordó también la reciente controversia por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, revelando un amplio desacuerdo ciudadano de un 95% frente a eventuales beneficios procesales de este tipo.
En ese marco, un 72% de los encuestados se mostró en contra de la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
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