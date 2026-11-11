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"Un Gobierno que aparentemente no ve": Kast enfrenta un nuevo frente en Chile por paro de transportistas

"Un Gobierno que aparentemente no ve": Kast enfrenta un nuevo frente en Chile por paro de transportistas

Sputnik Mundo

Empresarios del transporte de Chile se fueron a paro y bloquearon las principales rutas del país en reclamo por el aumento del combustible, comprometiendo el... 11.11.2026, Sputnik Mundo

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Aunque los reclamos de los empresarios del transporte no son nuevos, la decisión de varias gremiales de propietarios de camiones de carga de paralizar sus actividades y bloquear decenas de rutas en todo el país agrega una nueva crisis política al Gobierno de José Antonio Kast, que todavía no logra revertir la caída en su imagen pública.La medida se inició en el transcurso de este 10 de noviembre, convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, una organización que nuclea, a su vez, a medio centenar de agrupaciones de propietarios de menos de tres camiones. También se sumaron otras gremiales del ramo, como Confederación de Dueños de Camiones Centro-Sur y hasta propietarios de autobuses interurbanos.Según medios nacionales, la medida dejó cerca de 4.000 camiones parados e interrumpió en varios tramos el tráfico en la ruta 5, considerada la más importante de Chile por conectar la Región Metropolitana con el norte y cruzar 14 de las 16 regiones del país.Aunque el Gobierno organizó una reunión con los empresarios, las primeras gestiones para desactivar las medidas no surtieron resultado. Antes, el propio presidente Kast había reconocido la existencia de "una situación de tensión con los transportistas" y había hecho un llamado "a que pensemos en Chile" antes de incrementar las protestas.Un mensaje al Gobierno de KastEn diálogo con Sputnik, Nicolás Freire, especialista en Ciencia Política y académico, apuntó que, si bien el motivo inicial del malestar de los empresarios son los aumentos en el precio del combustible, la medida iniciada por el gremio es "una movilización por cansancio" ante lo que consideran una falta de respuesta por parte del Gobierno de Kast desde que los combustibles comenzaron un camino ascendente en marzo y a partir de la crisis en Oriente Medio.En efecto, las gremiales empresariales del transporte de carga han tenido un especial protagonismo político en el país sudamericano desde el paro nacional que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones realizó en 1972 contra el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Las grandes paralizaciones se repitieron durante la década de 1990 contra los gobiernos de la coalición de centroizquierda conocida como la Concertación.En este caso, explicó Freire, las dos principales asociaciones —la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile— todavía no se plegaron a la paralización, aunque se mantienen analizando qué postura asumir.Para el analista, si ambas se suman al paro, sería "un mensaje tremendamente potente" por parte del empresariado hacia el Gobierno de Kast."Respuesta tardía"Para Freire, este frente se suma a los otros que actualmente enfrenta la actual Administración. El más reciente de ellos, recordó, son los cuestionamientos a su ministro de Justicia, Fernando Rabat, por haber firmado la reducción de pena a 56 personas privadas de libertad, entre las que se encuentran varios condenados por delitos sexuales.El analista político señaló que, tanto en el caso de Rabat como en los reclamos de los camioneros, el Gobierno de Kast tiene problemas para tomar decisiones a tiempo. "Es un Gobierno que aparentemente no ve o no quiere ver un problema allí donde, ya no la oposición, sino que los propios miembros del oficialismo le hacen ver que hay un problema", apuntó.Así, se multiplican en la gestión de Kast medidas que "son tardías" y que "resultan ineficientes desde el punto de vista político", dado que no logran evitar que los problemas crezcan hasta generar escándalos.Freire subrayó que, aunque en el escenario actual de Chile parece "no haber agua en la piscina" para que se desarrollen protestas masivas, sí da la sensación de que el Gobierno de Kast pareciera accionar "al filo" del descontento social, tanto con declaraciones que buscan minimizar la trascendencia de las movilizaciones de transportistas como del propio presidente al inaugurar un teleférico que unirá a varias de las comunas más ricas de Santiago. "Pareciera ser que el Gobierno juega con benzina frente a la fogata", ilustró.En un escenario así, y con la popularidad de Kast a la baja en las encuestas, el académico sostuvo que "es indudable" que el presidente deberá relanzar su gestión en algún momento con un cambio significativo de gabinete. La nueva configuración debería corregir un actual diseño que fue "hecho para el presidente de la República", pero que dio poco peso a los partidos políticos aliados en el Congreso. Para Freire, la incógnita será "si ese cambio de gabinete llegará a tiempo o el desgaste del Gobierno ya se lo va a haber comido en términos de desaprobación ciudadana".

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