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Alineamiento con EEUU no trajo a Chile los beneficios que el Gobierno de Kast esperaba, señalan expertos

Alineamiento con EEUU no trajo a Chile los beneficios que el Gobierno de Kast esperaba, señalan expertos

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Un entredicho entre ministros chilenos y el embajador de EEUU en Santiago desnudó que la política exterior del presidente José Antonio Kast había sido... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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La inclusión de Chile en la lista de países alcanzados por los aranceles de EEUU contra el "trabajo forzoso" derivó en un entredicho entre algunos ministros chilenos y el representante diplomático estadounidense en Santiago y en un golpe a la política exterior de José Antonio Kast, centrada en mantener el alineamiento con Washington.Al tiempo que la Cancillería chilena aseguraba estar en negociaciones con el Gobierno de Donald Trump para evitar los aranceles de hasta un 12% para cerca del 40% de los productos chilenos exportados a EEUU, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, admitió en una entrevista radial que veía el gravamen estadounidense como "algo injusto" y que deja al Gobierno chileno "bastante confuso".Barros concluyó subrayando que la postura adoptada por la administración Trump "genera dudas en cuanto a la cercanía y confiabilidad de la relación".A la molestia se sumó el ministro de Agricultura de Kast, Jaime Campos, quien en otra entrevista calificó la medida estadounidense como "unilateral, arbitraria e ilegal", señalando que iba en contra del acuerdo de libre comercio que ambos países tienen vigente desde 2004.Las quejas de los ministros consiguieron una respuesta del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, que no ocultó su molestia con los cuestionamientos al ser consultado por la prensa chilena. "Es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones salen a hacer comentarios, especialmente cuando usan palabras como 'farsa'", dijo el diplomático, en referencia a dichos de Campos sobre que el trabajo forzoso era, más bien, una excusa.Mientras Kast evitó referirse al tema, el canciller Francisco Pérez Mackenna intentó bajarle el tenor a la polémica y aclaró que las conversaciones en torno a los aranceles corresponderían únicamente a la Cancillería.Una política exterior "ingenua"En diálogo con Sputnik, el analista internacional chileno Boris Yopo atribuyó el entredicho a que "el equipo de política exterior del Gobierno del país sudamericano tiene muy poca trayectoria y experiencia en el mundo diplomático" y estimó que podría gestionar la relación con Washington con criterios estrictamente "comerciales".En una línea similar, el analista geopolítico chileno Juan Pablo Berlinger consideró que "es evidente que el presidente Kast creía que, dada sus afinidades ideológicas, iba a poder obtener mayores beneficios" de la relación con el Gobierno de Trump. Eso explica, señaló el experto, que Kast haya viajado a EEUU incluso antes de asumir para participar de la convocatoria de Escudo de las Américas, creyendo que aquello sellaba el vínculo entre ambos gobiernos.Berlinger señaló que, a pesar de que lo mencionó como inspiración en su discurso de asunción, Kast se alejó de los principios de Diego Portales, canciller chileno entre 1835 y 1837 y considerado el encargado de "sentar las bases de la política exterior chilena" desde entonces, quien "claramente dijo que hay que tener cuidado con EEUU". En efecto, el diplomático chileno ya advertía, apenas consolidada la independencia de las naciones sudamericanas, sobre los riesgos de la incipiente Doctrina Monroe.¿Mirar más a China?Inesperadamente, el entredicho con EEUU coincidió con la visita al Palacio de la Moneda del embajador de China en Chile, Niu Quingbao. La sede diplomática china informó luego que el encuentro "se desarrolló en un ambiente cordial y constructivo" y que "ambas partes intercambiaron opiniones en profundidad sobre las relaciones bilaterales y temas de interés común".Berlinger recordó que el gigante asiático es "el principal socio comercial chileno" y el destino de casi el 40% de las exportaciones, algo que "va a seguir siendo así, guste o no guste". Por eso, defendió que Chile mantenga una posición pragmática de diálogo con China más allá de la "batalla cultural" desplegada por Washington.Para Yopo, es difícil pensar que el Gobierno de Kast dé "un giro" hacia China a partir de este episodio, pero consideró que tarde o temprano "va a tener que acomodarse a la realidad de que Chile tiene un comercio muy fuerte con China y con otros socios de Europa".Así las cosas, Yopo deslizó que quizás el Gobierno de Kast pueda introducir algún "ajuste" en su política exterior para aprovechar a otros socios comerciales importantes, aunque seguramente lo haga "sin cambiar demasiado el discurso" que lo llevó al Gobierno.

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