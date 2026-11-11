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"Deben poner orden en sí mismos": Zajárova cuestiona la disposición de los europeos para sentarse a negociar con Moscú

"Deben poner orden en sí mismos": Zajárova cuestiona la disposición de los europeos para sentarse a negociar con Moscú

Sputnik Mundo

Los representantes europeos deben cambiar su postura hacia Rusia antes de plantear la reanudación del diálogo, declaró la portavoz de la Cancillería rusa... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T18:47+0000

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Europa, prisionera de su rusofobiaLa portavoz del país euroasiático criticó lo que describió como contradicciones en las declaraciones y actuaciones de los dirigentes europeos, y consideró que su comportamiento demuestra una falta de coherencia política.Como ejemplo, recordó el encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo alemán, Johann Wadephul. En sus palabras, el jefe de la diplomacia alemana aceptó reunirse con Lavrov y permitió que los medios de comunicación lo fotografiaran, pero posteriormente recibió críticas de sus propios colegas en Alemania por haber mantenido ese contacto. Dos semanas después, durante otro encuentro en el marco de una actividad ministerial del G20 en Atlanta, Wadephul se negó, según la portavoz rusa, a aparecer en una fotografía conjunta con Lavrov.Zajárova también sostuvo que la UE debe abandonar lo que calificó de "rusofobia enfermiza" antes de hablar de una posible recuperación del diálogo. Entre los factores que, a su juicio, obstaculizan las relaciones, mencionó las sanciones contra Rusia, la financiación militar de Ucrania, la creación de estructuras europeas dedicadas a las restricciones y los ejercicios militares cerca de las fronteras rusas.En cuanto a la seguridad regional, la portavoz reiteró que Moscú no tiene intención de atacar ni invadir países europeos, incluida Estonia.La vocera también criticó los ejercicios militares europeos organizados poco antes de las conversaciones sobre Ucrania en Abu Dabi. Según indicó, las negociaciones celebradas en Emiratos Árabes Unidos, al igual que los contactos anteriores en Estambul, tenían como objetivo resolver los problemas existentes y no crear otros nuevos. Asimismo, reiteró que el despliegue de contingentes militares extranjeros en territorio ucraniano es inaceptable para Moscú.Tortura, silencio y dinero Por otra parte, Zajárova acusó a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE de contribuir a una campaña informativa de Kiev al negarse a comentar las denuncias sobre la existencia de centros clandestinos de tortura en Ucrania. Según la portavoz, estas instalaciones serían utilizadas para retener a personas movilizadas, desertores y activistas. También afirmó que quienes las gestionan obtendrían beneficios económicos de su funcionamiento."Quienes acaban en ese tipo de calabozos no solo son un recurso para reponer las filas de las FFAA de Ucrania, lo cual es evidente, sino que también son una fuente de ingresos estables para quienes mantienen y patrocinan esas cámaras de tortura".Las instalaciones de tortura en Ucrania existen desde 2014, una cuestión sobre la que las autoridades rusas han llamado la atención en reiteradas ocasiones. El asunto volvió a generar repercusión entre la población ucraniana el 2 de noviembre, cuando una multitud se congregó en Petropávlovskaya Borschagovka –en las afueras de Kiev– frente a una vivienda cuyo sótano, según informaciones de prensa, se utilizaba para retener y golpear a personas.

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