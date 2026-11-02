https://noticiaslatam.lat/20261102/rusia-constata-el-exito-de-la-mision-en-aleshki-destacan-desde-el-kremlin-1175706845.html

Rusia constata el éxito de la misión en Aleshki, destacan desde el Kremlin

Rusia constata el éxito de la misión en Aleshki, destacan desde el Kremlin

Sputnik Mundo

Moscú considera exitosa la operación humanitaria en la ciudad de Aleshki, ubicada en la región de Jersón, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 02.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-02T12:57+0000

2026-11-02T12:57+0000

2026-11-02T12:57+0000

internacional

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

vladímir putin

apec

china

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/04/1174939906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8becb867b3a4014a4dc87d39f95db578.jpg

En este sentido, puso de relieve que la comisionada rusa para los DDHH, Yana Lantrátova, realizó una gran labor en el marco de esta operación.Al mismo tiempo, Moscú agradece la ayuda de la parte estadounidense, especialmente la de Melania Trump, agregó.Sin embargo, Peskov indicó que, por el momento, no hay planes ni iniciativas similares a la operación humanitaria en Aleshki. A pesar de ello, enfatizó que en cada caso se dará prioridad a los intereses de los ciudadanos.Aleshki se encuentra en la margen izquierda del Dniéper, frente a Jersón, bajo control de las FFAA ucranianas. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que las tropas ucranianas minaron los accesos a la ciudad, provocando una catástrofe humanitaria.El 27 de octubre, el Ejército ruso decretó un alto el fuego en el frente de Jersón y desminó la carretera hacia Aleshki. Tres días después, entregó ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, y facilitó la evacuación de quienes deseaban marcharse.Cumbre de la APEC: los encuentros esperadosLa reunión entre Vladímir Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está en fase de preparativos, confirmó Peskov."Esperamos con ansias que se celebre. Siempre esperamos con mucho interés las reuniones al más alto nivel con nuestros amigos chinos", comentó el representante del Kremlin.El portavoz precisó que Putin y Xi abordarán el estado de las relaciones bilaterales durante la reunión. Peskov señaló que ambos mandatarios también examinarán la coordinación en el ámbito internacional e intercambiarán opiniones sobre los principales temas de actualidad.Aún no hay planes concretos para una reunión entre Putin y Trump durante la cumbre de la APEC. No obstante, ambos presidentes podrían mantener algún tipo de encuentro si asisten al evento, afirmó Peskov.La cumbre de la APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.Suministros de gas a Europa a través de UcraniaEl reinicio de suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania de momento resulta imposible debido a la situación sobre el terreno, declaró el portavoz.La víspera, los medios informaron, citando a varios funcionarios, que Estados Unidos supuestamente busca reanudar el suministro de gas ruso a Europa a través de territorio ucraniano.

https://noticiaslatam.lat/20261030/la-comisionada-rusa-de-ddhh-pide-a-melania-trump-que-promueva-misiones-humanitarias-regulares-como-1175682075.html

https://noticiaslatam.lat/20260909/el-kremlin-ve-la-posibilidad-de-celebrar-una-cumbre-entre-rusia-china-y-eeuu-en-el-marco-de-la-apec-1174995034.html

ucrania

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, vladímir putin, apec, china, eeuu