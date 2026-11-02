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Rusia constata el éxito de la misión en Aleshki, destacan desde el Kremlin
Rusia constata el éxito de la misión en Aleshki, destacan desde el Kremlin
Sputnik Mundo
Moscú considera exitosa la operación humanitaria en la ciudad de Aleshki, ubicada en la región de Jersón, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T12:57+0000
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En este sentido, puso de relieve que la comisionada rusa para los DDHH, Yana Lantrátova, realizó una gran labor en el marco de esta operación.Al mismo tiempo, Moscú agradece la ayuda de la parte estadounidense, especialmente la de Melania Trump, agregó.Sin embargo, Peskov indicó que, por el momento, no hay planes ni iniciativas similares a la operación humanitaria en Aleshki. A pesar de ello, enfatizó que en cada caso se dará prioridad a los intereses de los ciudadanos.Aleshki se encuentra en la margen izquierda del Dniéper, frente a Jersón, bajo control de las FFAA ucranianas. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que las tropas ucranianas minaron los accesos a la ciudad, provocando una catástrofe humanitaria.El 27 de octubre, el Ejército ruso decretó un alto el fuego en el frente de Jersón y desminó la carretera hacia Aleshki. Tres días después, entregó ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, y facilitó la evacuación de quienes deseaban marcharse.Cumbre de la APEC: los encuentros esperadosLa reunión entre Vladímir Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está en fase de preparativos, confirmó Peskov."Esperamos con ansias que se celebre. Siempre esperamos con mucho interés las reuniones al más alto nivel con nuestros amigos chinos", comentó el representante del Kremlin.El portavoz precisó que Putin y Xi abordarán el estado de las relaciones bilaterales durante la reunión. Peskov señaló que ambos mandatarios también examinarán la coordinación en el ámbito internacional e intercambiarán opiniones sobre los principales temas de actualidad.Aún no hay planes concretos para una reunión entre Putin y Trump durante la cumbre de la APEC. No obstante, ambos presidentes podrían mantener algún tipo de encuentro si asisten al evento, afirmó Peskov.La cumbre de la APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.Suministros de gas a Europa a través de UcraniaEl reinicio de suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania de momento resulta imposible debido a la situación sobre el terreno, declaró el portavoz.La víspera, los medios informaron, citando a varios funcionarios, que Estados Unidos supuestamente busca reanudar el suministro de gas ruso a Europa a través de territorio ucraniano.
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Rusia constata el éxito de la misión en Aleshki, destacan desde el Kremlin
Moscú considera exitosa la operación humanitaria en la ciudad de Aleshki, ubicada en la región de Jersón, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Efectivamente, constatamos el éxito de esta operación humanitaria y valoramos enormemente el nivel de coordinación que se logró entre los participantes de todas las partes durante la preparación de esta operación", comentó a los periodistas.
En este sentido, puso de relieve que la comisionada rusa para los DDHH, Yana Lantrátova, realizó una gran labor en el marco de esta operación.
Al mismo tiempo, Moscú agradece la ayuda de la parte estadounidense, especialmente la de Melania Trump, agregó.
Sin embargo, Peskov indicó que, por el momento, no hay planes ni iniciativas similares a la operación humanitaria en Aleshki. A pesar de ello, enfatizó que en cada caso se dará prioridad a los intereses de los ciudadanos.
Aleshki se encuentra en la margen izquierda del Dniéper, frente a Jersón, bajo control de las FFAA ucranianas. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que las tropas ucranianas minaron los accesos a la ciudad
, provocando una catástrofe humanitaria.
El 27 de octubre, el Ejército ruso decretó un alto el fuego en el frente de Jersón
y desminó la carretera hacia Aleshki. Tres días después, entregó ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, y facilitó la evacuación de quienes deseaban marcharse.
Cumbre de la APEC: los encuentros esperados
La reunión entre Vladímir Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está en fase de preparativos, confirmó Peskov.
"Esperamos con ansias que se celebre. Siempre esperamos con mucho interés las reuniones al más alto nivel con nuestros amigos chinos", comentó el representante del Kremlin.
9 de septiembre, 12:45 GMT
El portavoz precisó que Putin y Xi abordarán el estado de las relaciones bilaterales durante la reunión. Peskov señaló que ambos mandatarios también examinarán la coordinación en el ámbito internacional e intercambiarán opiniones sobre los principales temas de actualidad.
"La agenda suele ser similar en muchos aspectos. Se trata de un análisis rápido de la situación de nuestras relaciones bilaterales. Como saben, es prácticamente imposible exagerar la magnitud de nuestra interacción y cooperación. Es enorme", recalcó.
Aún no hay planes concretos para una reunión entre Putin y Trump durante la cumbre de la APEC. No obstante, ambos presidentes podrían mantener algún tipo de encuentro si asisten al evento, afirmó Peskov.
La cumbre de la APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
Suministros de gas a Europa a través de Ucrania
El reinicio de suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania de momento resulta imposible debido a la situación sobre el terreno, declaró el portavoz.
"De momento resulta improbable debatirlo. De hecho, la situación sobre el terreno evidencia de forma muy contundente la imposibilidad de llevar a cabo planes de este tipo por el momento", precisó.
La víspera, los medios informaron, citando a varios funcionarios, que Estados Unidos supuestamente busca reanudar el suministro de gas ruso a Europa a través de territorio ucraniano.
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