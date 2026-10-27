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Inicia la tregua temporal en Alioshki por operación humanitaria
Inicia la tregua temporal en Alioshki por operación humanitaria
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Las fuerzas rusas han establecido un régimen de silencio y han detenido el fuego de manera temporal en el frente de Jersón para preparar una operación... 27.10.2026, Sputnik Mundo
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo la víspera que espera que Kiev cumpla los acuerdos alcanzados en el marco de la operación humanitaria en dicha ciudad. El mecanismo de cese el fuego en Alioshki podría servir de ejemplo para alcanzar acuerdos similares en otros sectores del conflicto, agregó Peskov.Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia había reportado que las fuerzas ucranianas habían atacado Alioshki más de 100 veces en una semana.
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Inicia la tregua temporal en Alioshki por operación humanitaria

02:23 GMT 27.10.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaEfectivos del grupo de servicios de búsqueda y salvamento y del grupo de apoyo contra incendios de las Fuerzas Armadas rusas llevan a cabo entrenamientos tácticos y médicos
Efectivos del grupo de servicios de búsqueda y salvamento y del grupo de apoyo contra incendios de las Fuerzas Armadas rusas llevan a cabo entrenamientos tácticos y médicos - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
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Las fuerzas rusas han establecido un régimen de silencio y han detenido el fuego de manera temporal en el frente de Jersón para preparar una operación humanitaria en Alioshki, informó el Ministerio de Defensa del país euroasiático.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo la víspera que espera que Kiev cumpla los acuerdos alcanzados en el marco de la operación humanitaria en dicha ciudad.

El mecanismo de cese el fuego en Alioshki podría servir de ejemplo para alcanzar acuerdos similares en otros sectores del conflicto, agregó Peskov.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia había reportado que las fuerzas ucranianas habían atacado Alioshki más de 100 veces en una semana.
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