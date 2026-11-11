https://noticiaslatam.lat/20261111/los-fracasos-de-la-derecha-en-america-latina-forzaran-un-giro-tactico-de-la-oposicion-mexicana-1175806396.html

¿Los fracasos de la derecha en América Latina forzarán un giro táctico de la oposición mexicana?

¿Los fracasos de la derecha en América Latina forzarán un giro táctico de la oposición mexicana?

Sputnik Mundo

La derrota de Flavio Bolsonaro en Brasil, aunada a la destitución de Santiago Peña en Paraguay y el desplome de popularidad de José Antonio Kast en Chile y... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T21:15+0000

2026-11-11T21:15+0000

2026-11-11T21:15+0000

paraguay

eeuu

javier milei

josé antonio kast

santiago peña

méxico

partido acción nacional (pan)

morena

flavio bolsonaro

américa latina

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175758647_0:24:1024:601_1920x0_80_0_0_150a153c3a6b06e259eb0ce3927b071d.jpg

Fue uno de los videos más virales de los últimos días en los rincones de internet dedicados a discutir sobre política en México. Parado en un escenario decorado como un gigante tablero de ajedrez, el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país latinoamericano, y quien ha dado numerosas señales de que buscará la Presidencia en las próximas elecciones representando a la oposición, imploraba a la audiencia del Festival de Ideas organizado por su propio conglomerado empresarial: "Yo no sé si vamos a ganar o no [los comicios del 2030], pero ojalá que me acompañen y no me dejen solo, porque es complicado".Las palabras de Salinas Pliego, de un tono inusualmente derrotista, llamaron la atención de numerosos comentaristas, que se preguntaron qué podría haber pasado para que el dueño de TV Azteca y el Grupo Elektra, entre otras compañías de alto perfil, hayan abandonado su tradicional estilo en público la dificultad de ganarle a Morena, partido con el que ha estado enfrascado en una fuerte disputa.Los problemas comenzaron por multimillonarios adeudos fiscales y que, desde la elección de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México en 2018, se ha convertido en una fuerza arrolladora en la nación latinoamericana.La respuesta a esa interrogante probablemente esté vinculada con la sucesión de derrotas y escándalos que han plagado a la derecha latinoamericana en las últimas semanas, frenando así una onda expansiva que se perfilaba como imparable en el continente, y obligando a figuras como Salinas Pliego a replantearse el optimismo con el que solían desafiar al oficialismoLa gran incógnita ahora, según dijeron expertos consultados por Sputnik, es si esta racha adversa en la región terminará por forzar un giro táctico en la oposición mexicana, que viene de una gran derrota en 2024 y carece de un mensaje claro, o si insistirán en la confrontación frontal de cara a las votaciones intermedias previstas para 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, además de casi 19.000 cargos municipales."Un canto de sirenas"Según la analista, la fórmula que caracteriza a la nueva derecha regional, una combinación de polarización extrema, alineamiento total con Washington y fundamentalismo de mercado, estrategias favorecidas tanto por Bolsonaro y Milei y Kast, "han tenido el efecto de aislar a los electorados de sus países, que priorizan la estabilidad, los programas de bienestar y la seguridad cotidiana por sobre los dogmas económicos y las ideologías rígidas"En un sentido similar, la caída institucional de Santiago Peña en Paraguay, precipitada por el vaciamiento financiero de Ueno Bank, con la que el ahora expresidente habría tenido vínculos, dan credibilidad a la narrativa de Morena de que las gestiones presuntamente tecnocráticas son utilizadas como una fachada para capturar el Estado en provecho propio y de las élites, dijo Veiroj.Asimismo, la especialista comentó que, al igual que Sheinbaum ha tomado nota de los recientes fracasos de la nueva derecha en América Latina para integrarlo a su narrativa gubernamental, la oposición debería tomar nota del rechazo social que están cosechando si quieren volver a ser competitivos. "Luego de perder estrepitosamente en el 2024, la oposición empezó a mirar con interés a estos movimientos emergentes, pensando que tal vez un outsider con un perfil empresarial podría ser la solución a sus problemas [Salinas Pliego llegó incluso a reunirse con el presidente Milei en Argentina]. Ahora, queda claro que la confrontación dura y las políticas sin anclaje social no son la fórmula del éxito que muchos estaban seguros que eran, sino más bien un canto de sirenas", sentenció.El espejismo del enojo y las redesSin embargo, no todos creen que la oposición mexicana será capaz de hacer un giro táctico o incluso estará interesada en despegarse de estas figuras radicales, incluso tras sus recientes tropezones en la región. El experto en historia y analista político, Javier Gámez, refirió para este medio que si bien "el sentido común diría que les convendría promover soluciones tangibles y no querer copiar para su país los planes de desmantelamiento social que promueve Milei o Bolsonaro, los dirigentes de la oposición han dado suficientes pruebas en los últimos años de no saber leer correctamente la época". En su visión, pretender tener éxito electoral captando apoyos mediante el enojo o acercamientos con liderazgos hiperideologizados constituye un espejismo ya que únicamente estarían agrupando a sectores ya convencidos, obstaculizando la edificación de las mayorías amplias necesarias para ganar comicios."El problema es que han confundido el ruido de sus propios núcleos duros y sus cámaras de eco de las redes con el sentir general de la ciudadanía, que no busca intransigencia, crueldad, ni tampoco imitar a EEUU, sino estabilidad", opinó.

https://noticiaslatam.lat/20261027/contrapeso-regional-el-silencio-de-milei-ante-lula-tensa-el-vinculo-con-su-principal-socio-1175608445.html

https://noticiaslatam.lat/20261103/el-peronismo-tiene-mucho-para-aprender-de-lula-ante-comicios-presidenciales-en-argentina-afirma-1175730606.html

paraguay

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

paraguay, eeuu, javier milei, josé antonio kast, santiago peña, méxico, partido acción nacional (pan), morena, flavio bolsonaro, 💬 opinión y análisis