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El peronismo "tiene mucho para aprender de Lula" ante comicios presidenciales en Argentina, afirma analista

El peronismo "tiene mucho para aprender de Lula" ante comicios presidenciales en Argentina, afirma analista

Sputnik Mundo

Cristina Fernández y Sergio Massa recibieron en Buenos Aires a André Janones, el diputado brasileño que armó el "Ejército de Lula", la red de WhatsApp clave en... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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La oposición peronista busca en Brasil una fórmula para disputarle el poder a Javier Milei en las votaciones del próximo año. Ante ello, algunas de sus figuras más relevantes sostuvieron un encuentro con Janones; fue recibido por la exjefa de Estado y por el excandidato presidencial.El estratega llegó acompañado por los publicistas Chico Kertész y Rafael Marroquim, integrantes del equipo de Sidônio Palmeira, actual ministro de Comunicación Social de Brasil y estratega de la campaña oficialista. El primer encuentro fue con Massa y se extendió durante cerca de dos horas, con eje en la experiencia brasileña.Luego, la delegación visitó a Cristina Fernández en su departamento de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria desde que la Corte Suprema confirmó, en junio de 2025, su condena a seis años por la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según el propio Janones, la expresidenta se interesó por cómo se construyó el resultado en redes sociales.El dispositivo de Janones fue central en ese giro. Antes del balotaje, su canal de WhatsApp reunía unos 50.000 seguidores; el día de la elección superaba los 10 millones. El esquema se basó en "misiones" diarias para compartir videos, instalar consignas y viralizar contenidos de forma descentralizada, con militantes que producían sus propias piezas a partir de tutoriales enviados por el canal.Un estudio de la consultora brasileña Ipse Global comparó esa red con "Tropa do Flávio", el canal de la campaña rival, que cerró el proceso electoral con dos millones de miembros frente a los 10,5 millones del oficialismo. Según ese relevamiento, por cada usuario activo en el grupo opositor se movilizaban alrededor de 35 simpatizantes de Lula, una brecha que se tradujo en velocidad y escala de difusión.El vínculo no es nuevo. En 2023, tras las primarias que ganó Milei, una veintena de asesores ligados al Partido de los Trabajadores (PT) se instaló en Buenos Aires para trabajar en la estrategia audiovisual y digital de Massa, entonces ministro de Economía (2022-2023) y candidato de Unión por la Patria. El peronista se impuso en la primera vuelta, pero perdió el balotaje con el 44% de los votos frente al 56% de Milei.La visita llega en plena disputa por el liderazgo opositor. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, Axel Kicillof, distanciado de Fernández, no participó de los encuentros, que dejaron a la expresidenta y a Massa como únicos interlocutores. Desde Brasil, aclararon que las reuniones no implican un respaldo de Lula a ninguno de los potenciales candidatos argentinos.En paralelo, a días de la elección brasileña surgió en Argentina el canal de WhatsApp "Ejército del Peronismo", vinculado a Massa e inspirado en el modelo de Janones, que grabó un video en español para convocar a sumarse. El canal ronda los 70.000 seguidores y se fijó como meta alcanzar los 100.000 antes del 17 de noviembre, fecha en la que el peronismo celebra el Día de la Militancia, a un año de las elecciones presidenciales.El peronismo copia el método"El peronismo se sube a una ola ganadora, como todos los políticos en general hacen, pero me parece que la victoria de Lula sorprendió a muchos (...), incluso a casi todas las encuestas", dijo a Sputnik Juan Adaro, politólogo y director de la consultora Pulso Research. Para el analista, la oposición "trata de capitalizar ese momento y de pegarse a lo que es la victoria de Lula".Según el experto, eso explica "la foto con Cristina y el encuentro con Massa", que apuntan a "articular un movimiento regional y no solo nacional". Sin embargo, relativizó el peso de la herramienta: "Creo que el peronismo tiene mucho para aprender de Lula. No se gana la elección solo con un grupo de WhatsApp o con este método de organización digital".Consultado por Sputnik, Santiago Giorgetta, analista político de Proyección Consultores, puso el foco en el método que sostuvo la remontada del oficialismo brasileño. "En la estrategia de Lula hay algo que es el orden comunicacional, que le permitió a la campaña cambiar bruscamente de la propuesta que se había hecho en la primera vuelta a la propuesta de cómo enfrentar el balotaje", expresó.El politólogo identificó en esa capacidad para reordenar el mensaje entre la primera y la segunda vuelta la principal lección para una oposición argentina que hoy enfrenta a Milei con varias voces en disputa. "Ese orden comunicacional con consignas claras, con pocos temas para tratar, me parece que es lo que puede tomar el peronismo", sostuvo.El límite de la internaGiorgetta subrayó que la principal relevancia de las reuniones excede lo estratégico. "Tiene que ver con Lula posicionándose muy fuerte en la región, poniendo a disposición todo lo que yo tengo para que el próximo año Milei pierda las elecciones", refirió. Lo definió como la referencia regional "que contrapone las políticas económicas" al Gobierno argentino.Según explicó, la fortaleza del modelo brasileño no es replicable. "El equipo de Lula es el propio presidente, porque hay un alineamiento irrestricto hacia el principal dirigente que tiene el PT".Adaro coincidió en que el peronismo carece de lo que tuvo Brasil: "un candidato con liderazgo indiscutido que pudo competir en las elecciones". Por el contrario, "la líder del espacio está presa y está imposibilitada por competir por cargos públicos, con lo cual no existe ese liderazgo o nadie está ejerciendo ese liderazgo que debiera para poder el año que viene encaminarse a una elección positiva"."Hoy, el peronismo está sumido en una lucha entre egos y liderazgos para ver quién se queda con la candidatura", advirtió el analista sobre la oposición. Según precisó, sus dirigentes "no están discutiendo cuestiones de fondo o qué quieren hacer con el país o cómo van a cambiar o cómo van a reactivar el consumo en Argentina", algo que considera indispensable para construir una propuesta.

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