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"De capa caída": la derrota de sus aliados golpea la apuesta regional de Milei

"De capa caída": la derrota de sus aliados golpea la apuesta regional de Milei

Sputnik Mundo

La derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil, el revés republicano en Estados Unidos y la destitución de Santiago Peña en Paraguay golpean el proyecto del... 07.11.2026, Sputnik Mundo

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El proyecto del mandatario sudamericano, Javier Milei, de formar un bloque regional de derecha, para erigirse como su principal referente, atraviesa su momento más delicado: en apenas dos semanas, la derrota de Bolsonaro en Brasilia, el revés republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos y el juicio político contra el presidente paraguayo, golpearon a tres de sus aliados más cercanos.Los tres reveses ponen en duda la llamada "Cumbre Azul", una reunión de líderes conservadores de América Latina que el líder argentino busca celebrar en Buenos Aires antes de fin de año. La iniciativa, delegada en el canciller Pablo Quirno, apunta a consolidar un bloque regional alineado con Estados Unidos y a posicionar a Milei como su figura central.El golpe más resonante llegó desde Brasil. La Casa Rosada había apostado a un triunfo de Bolsonaro para completar lo que Milei denomina la "ola azul" en el continente. Con la reelección de Lula, la cumbre pierde a su eventual integrante de mayor peso: Brasil es la principal economía de Sudamérica.En Paraguay, el Senado destituyó a Peña, esto con 44 a favor y una ausencia. Previamente, el cuerpo rechazó por 39 votos un pedido de prórroga de 72 horas y, ante la ausencia del mandatario, dio por declinada su defensa personal, que quedó en manos de sus abogados. Los senadores admitieron por unanimidad las pruebas de la acusación, y la votación final quedó sujeta a los alegatos de ambas partes.En Washington, las elecciones de medio término del 3 de noviembre dejaron al Partido Demócrata con el control de ambas cámaras del Congreso, con victorias incluso en estados de tradición republicana como Texas y Kansas. El revés golpea al principal sostén internacional de Milei, cuyo Gobierno cerró en 2025 un swap —intercambio de monedas— por 20.000 millones de dólares con el Tesoro estadounidense.El presidente argentino optó por no pronunciarse sobre el resultado, y su ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la elección no alteraría la relación bilateral. Sin embargo, legisladores demócratas ya presentaron proyectos para impedir que el fondo del Tesoro vuelva a utilizarse en auxilio de Argentina, mientras el riesgo país tocó su nivel más alto en más de un año.Un armado regional en retrocesoEl experto advirtió que la derrota de sus aliados "le trae directas", y apuntó a la eventual asistencia financiera de Washington. "Cuando quiera salir Scott Bessent a decir que va a hacer un salvataje para Argentina, está claro que no le va a ser tan simple", esgrimió.En una línea similar, el experto en temas internacionales Héctor Bernardo señaló ante este medio que "todos estos proyectos se van derrumbando" y que "la figura de Milei también va cayendo". Como muestra, citó el reciente caso de "este Paraguay, que Milei ponía como ejemplo, y decía que debíamos ser como [Asunción], que ahora está sumido en un escándalo estrepitoso".Para el investigador, "Milei se ve debilitado tras estos resultados electorales porque era clave para él tener el apoyo de Brasil", de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027. Además, alertó que los legisladores demócratas "tratarán de impedir que Trump utilice los fondos de los norteamericanos para favorecer a sus aliados políticos en la región".Un valor relativo para WashingtonBernardo descartó que la caída de sus aliados convirtiera a Milei en el principal interlocutor de Washington en Sudamérica. "Nunca un presidente de Argentina va a reemplazar la importancia de un presidente de Brasil, que es la economía más grande de la región. Ya lo decía Richard Nixon, ¿no? Hacia donde gira Brasil, gira toda América Latina", refirió."Milei no es un premio de consolación para Trump, digamos, no produce el mismo efecto", remarcó el especialista, que mencionó a otros mandatarios afines a Washington, como el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Abelardo de la Espriella y el chileno José Antonio Kast. El experto anticipó que el retroceso republicano podría trasladarse a la campaña argentina. "Esto no quiere decir que vaya a ser claramente derrotado, pero se empieza a mostrar claramente una debilidad", sostuvo.Posteriormente, agregó que un acercamiento de otros candidatos a los demócratas "podría generar que se juegue, en cierto punto, la interna norteamericana en las elecciones argentinas".Con una mirada más matizada, Venturino admitió que, "frente a los otros alfiles caídos", Milei "puede tener un poco más de valor en una partida de ajedrez que viene perdiendo (...). Es decir, cuida más las piezas, porque ya no tiene tanto para atacar", concluyó.

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