Fiscalía de Paraguay allana casa del expresidente Peña y hallan hasta una bóveda secreta

En el domicilio fue hallada una bóveda secreta que, de acuerdo con los reportes de la prensa local, cuenta con un sofisticado sistema de seguridad. Hasta el momento se desconoce qué bienes podrían haber sido incautados."La diligencia forma parte de las actuaciones investigativas desarrolladas tras la imputación de Santiago Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", añadió la Fiscalía.Peña quedó bajo arresto domiciliario luego de ser destituido del cargo en medio de una crisis provocada por el cierre del Ueno Bank. El Senado votó por unanimidad su destitución por "mal desempeño en sus funciones".La crisis se desató cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de la entidad tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.
Agentes emprendieron el allanamiento en la propiedad ubicada en la zona de Ciervo Cuá, ciudad de San Bernardino, según informó la Fiscalía paraguaya en un comunicado. Dichas acciones surgen en el marco de las pesquisas por el caso Ueno Bank.
En el domicilio fue hallada una bóveda secreta que, de acuerdo con los reportes de la prensa local, cuenta con un sofisticado sistema de seguridad. Hasta el momento se desconoce qué bienes podrían haber sido incautados.
"La diligencia forma parte de las actuaciones investigativas desarrolladas tras la imputación de Santiago Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", añadió la Fiscalía.
Peña quedó bajo arresto domiciliario luego de ser destituido del cargo en medio de una crisis provocada por el cierre del Ueno Bank. El Senado votó por unanimidad su destitución por "mal desempeño en sus funciones".
La crisis se desató cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de la entidad tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.
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