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Fiscalía paraguaya investiga cajas fuertes ocultas en oficinas de Ueno Bank tras escándalo bancario
Fiscalía paraguaya investiga cajas fuertes ocultas en oficinas de Ueno Bank tras escándalo bancario
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La Fiscalía de Paraguay retomó las diligencias para acceder a una bóveda blindada descubierta en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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El Ministerio Público de Paraguay localizó dos cajas fuertes durante los allanamientos realizados en las oficinas de Ueno Bank y Ueno Casa de Bolsa en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos. Una de ellas, de unos 1,7 metros de altura, fue localizada detrás de una estructura correspondiente a un baño, en el sector de la terraza, y aún debe ser abierta, aclaran desde el ente.Además, durante los procedimientos fue detenida una jefa de departamento de Ueno Casa de Bolsa por la presunta destrucción de documentos relacionados con otra causa penal en curso. Anteriormente, el Banco Central de Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank, entidad que contaba con unos 3 millones de clientes y cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido, lo cual dejó a los usuarios sin acceso a sus cuentas y desencadenó una grave crisis política y financiera.Ante esta situación, el Senado destituyó al expresidente Santiago Peña por "mal desempeño de sus funciones". La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor y una ausencia. Inmediatamente, las autoridades paraguayas emitieron una orden de aprehensión en su contra y lo arrestaron en su domicilio.Tras la desvinculación del cargo de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana fue juramentado como nuevo jefe de Estado y estará al frente del país hasta el final del mandato constitucional, previsto para 2028. El nuevo mandatario ordenó poner en marcha la devolución de los fondos a los afectados.
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Fiscalía paraguaya investiga cajas fuertes ocultas en oficinas de Ueno Bank tras escándalo bancario

18:44 GMT 10.11.2026
© Foto : Ministerio Público de la República del ParaguaySilvio Corbeta, agente fiscal del Ministerio Público de Paraguay
Silvio Corbeta, agente fiscal del Ministerio Público de Paraguay - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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La Fiscalía de Paraguay retomó las diligencias para acceder a una bóveda blindada descubierta en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, destituido y en prisión preventiva por el caso del cierre de la entidad financiera Ueno Bank, indica el organismo en un comunicado.
El Ministerio Público de Paraguay localizó dos cajas fuertes durante los allanamientos realizados en las oficinas de Ueno Bank y Ueno Casa de Bolsa en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos. Una de ellas, de unos 1,7 metros de altura, fue localizada detrás de una estructura correspondiente a un baño, en el sector de la terraza, y aún debe ser abierta, aclaran desde el ente.
Además, durante los procedimientos fue detenida una jefa de departamento de Ueno Casa de Bolsa por la presunta destrucción de documentos relacionados con otra causa penal en curso.

"En ese sentido, el Ministerio Público proseguirá con las diligencias, que incluirán la apertura de la segunda caja fuerte, además de un recorrido y verificación de las oficinas. Los trabajos forman parte de las medidas orientadas a localizar elementos y documentación de interés para la causa", destaca el texto.

Anteriormente, el Banco Central de Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank, entidad que contaba con unos 3 millones de clientes y cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido, lo cual dejó a los usuarios sin acceso a sus cuentas y desencadenó una grave crisis política y financiera.
Santiago Peña. - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
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Fiscalía de Paraguay allana la casa del expresidente Peña y hallan hasta una bóveda secreta
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Ante esta situación, el Senado destituyó al expresidente Santiago Peña por "mal desempeño de sus funciones". La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor y una ausencia. Inmediatamente, las autoridades paraguayas emitieron una orden de aprehensión en su contra y lo arrestaron en su domicilio.
Tras la desvinculación del cargo de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana fue juramentado como nuevo jefe de Estado y estará al frente del país hasta el final del mandato constitucional, previsto para 2028. El nuevo mandatario ordenó poner en marcha la devolución de los fondos a los afectados.
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