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Occidente se aferra a su hegemonía desatando guerras comerciales por todo el mundo, señala Lavrov
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, comparte en su artículo 'La economía mundial y sus vínculos con la seguridad internacional', las... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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Contexto geopolíticoLa economía se está convirtiendo cada vez más en un escenario de confrontación, en el que, tras las guerras 'calientes', se desencadenan guerras comerciales destinadas a reprimir a los competidores geopolíticos, escribió el diplomático ruso.En relación con ello, el canciller ruso destaca que Occidente se opone enérgicamente al proceso objetivo de formación de un orden multipolar. "En la línea de un paradigma colonial que no ha desaparecido en absoluto, se intenta negar a los centros emergentes del sur global y del este, cuyo peso en los asuntos mundiales no deja de crecer, el derecho a participar en la gobernanza global de manera proporcional a su creciente influencia", recalcó.Ante esta realidad, se recurre a barreras, sanciones, competencia desleal y el robo de activos soberanos, sostuvo Lavrov. Hasta el terrorismo directo contra infraestructuras críticas, como el sabotaje del Nord Stream ocurrido en 2022, ha llegado a ser una "práctica recurrente de competencia desleal" occidental, denuncia el titular de Exteriores ruso.Mientras tanto, la UE se transforma en un bloque militar y rememora los tiempos de la piratería al capturar buques, observó. Para justificar el saqueo, Occidente inventó los términos 'flota fantasma' y 'techo de precios', que no existen en el derecho internacional. Ante tal caos geopolítico, los mercados están en turbulencia, enfatizó."Todas estas acciones contradicen directamente el derecho internacional (...) y, en esencia, desmantelan precisamente ese modelo de globalización que el mismo Occidente creó y promovió durante décadas como paradigma ideal para la gestión de la economía mundial", destacó Lavrov.Seguridad alimentaria a nivel mundialEl ministro de Exteriores de Rusia advirtió que las sanciones y las barreras ponen en jaque la seguridad alimentaria global.Este año, los ministros de Comercio del G20 condenaron el uso de los suministros alimentarios como instrumento de presión, una postura que incluso la UE se vio obligada a respaldar, precisó. En este contexto, Lavrov instó a "convertir las palabras en acciones concretas".Sin embargo, las élites europeas "son famosas por no cumplir sus compromisos en los acuerdos alcanzados", mencionó el canciller ruso, recordando al respecto el fracaso de la iniciativa de Granos del mar Negro, coordinada por la ONU."[Su secretario general] resultó ser absolutamente incapaz de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo relativas a los intereses de Rusia y actuó exclusivamente en beneficio del régimen de Kiev", señaló el alto diplomático ruso.Riesgos para la estabilidad del sistema energético mundialLa estabilidad del sistema energético mundial es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la economía y la introducción de nuevas tecnologías, planteó el titular de la Cancillería rusa. De acuerdo con Lavrov, actualmente el funcionamiento de los mercados energéticos se ve amenazado por:Del mismo modo, el canciller ruso apuntó que la libertad de navegación debe garantizarse para todos los países y en todas las regiones, al precisar que "esto es igualmente aplicable al mar Rojo y las costas de Somalia, los mares Báltico, Mediterráneo y Negro, el canal de la Mancha, las aguas costeras de la UE, la cuenca del Caribe y cualquier otra zona del océano Mundial".
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Occidente se aferra a su hegemonía desatando guerras comerciales por todo el mundo, señala Lavrov
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, comparte en su artículo 'La economía mundial y sus vínculos con la seguridad internacional', las estimaciones que expresó durante la reunión de cancilleres del G20, transcurrida los días 30 y 31 de octubre en EEUU.
La economía se está convirtiendo cada vez más en un escenario de confrontación, en el que, tras las guerras 'calientes', se desencadenan guerras comerciales destinadas a reprimir a los competidores geopolíticos, escribió el diplomático ruso.
"Precisamente en esto radica la causa de la guerra organizada por Occidente contra Rusia, utilizando al régimen de Kiev, que llegó ilegalmente al poder como resultado del golpe de Estado de 2014", ejemplificó Lavrov.
En relación con ello, el canciller ruso destaca que Occidente se opone enérgicamente al proceso objetivo de formación de un orden multipolar.
"En la línea de un paradigma colonial que no ha desaparecido en absoluto, se intenta negar a los centros emergentes del sur global y del este, cuyo peso en los asuntos mundiales no deja de crecer, el derecho a participar en la gobernanza global de manera proporcional a su creciente influencia", recalcó.
Ante esta realidad, se recurre a barreras, sanciones, competencia desleal y el robo de activos soberanos
, sostuvo Lavrov. Hasta el terrorismo directo contra infraestructuras críticas
, como el sabotaje del Nord Stream
ocurrido en 2022, ha llegado a ser una "práctica recurrente de competencia desleal"
occidental, denuncia el titular de Exteriores ruso.
Mientras tanto, la UE se transforma en un bloque militar y rememora los tiempos de la piratería al capturar buques, observó. Para justificar el saqueo, Occidente inventó los términos 'flota fantasma' y 'techo de precios', que no existen en el derecho internacional. Ante tal caos geopolítico, los mercados están en turbulencia, enfatizó.
"Todas estas acciones contradicen directamente el derecho internacional (...) y, en esencia, desmantelan precisamente ese modelo de globalización que el mismo Occidente creó y promovió durante décadas como paradigma ideal para la gestión de la economía mundial", destacó Lavrov.
4 de noviembre, 03:25 GMT
Seguridad alimentaria a nivel mundial
El ministro de Exteriores de Rusia advirtió que las sanciones y las barreras ponen en jaque la seguridad alimentaria global.
"Otro componente importante de la seguridad global es la seguridad alimentaria. En la actualidad, más de 600 millones de personas sufren hambre en el mundo. Y el problema no radica en la escasez de recursos, sino en las sanciones y las barreras", denunció.
Este año, los ministros de Comercio del G20 condenaron el uso de los suministros alimentarios como instrumento de presión, una postura que incluso la UE se vio obligada a respaldar, precisó. En este contexto, Lavrov instó a "convertir las palabras en acciones concretas".
Sin embargo, las élites europeas "son famosas por no cumplir sus compromisos en los acuerdos alcanzados", mencionó el canciller ruso, recordando al respecto el fracaso de la iniciativa de Granos del mar Negro, coordinada por la ONU.
3 de noviembre, 19:02 GMT
"[Su secretario general] resultó ser absolutamente incapaz de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo relativas a los intereses de Rusia y actuó exclusivamente en beneficio del régimen de Kiev", señaló el alto diplomático ruso.
Riesgos para la estabilidad del sistema energético mundial
La estabilidad del sistema energético mundial es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la economía y la introducción de nuevas tecnologías, planteó el titular de la Cancillería rusa.
De acuerdo con Lavrov, actualmente el funcionamiento de los mercados energéticos se ve amenazado por:
Las tensiones geopolíticas.
Las interrupciones de las cadenas de suministro.
La escalada del proteccionismo.
Las sanciones ilegítimas.
La incautación de petroleros ajenos.
El déficit acumulado de inversiones en recursos energéticos tradicionales.
El bloqueo del estrecho de Ormuz.
Las pretensiones de la OTAN y la UE de controlar las zonas marítimas.
2 de noviembre, 13:40 GMT
Del mismo modo, el canciller ruso apuntó que la libertad de navegación debe garantizarse para todos los países y en todas las regiones, al precisar que "esto es igualmente aplicable al mar Rojo y las costas de Somalia, los mares Báltico, Mediterráneo y Negro, el canal de la Mancha, las aguas costeras de la UE, la cuenca del Caribe y cualquier otra zona del océano Mundial".
"Es necesario comprender que las acciones basadas en la fuerza —máxime cuando esta se encuentra en declive—, así como las políticas de presión, chantaje e imposición, están condenadas al fracaso y encontrarán una respuesta recíproca y asimétrica", advirtió el ministro de Exteriores ruso.
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