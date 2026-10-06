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La incautación de activos rusos por la UE sería un "gigantesco robo", opina un eurodiputado eslovaco
La incautación de activos rusos por la UE sería un "gigantesco robo", opina un eurodiputado eslovaco
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Bratislava se opone rotundamente a la confiscación de los activos soberanos de Rusia congelados en la UE, medida que no sería más que un intento de robar ese... 06.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-06T10:29+0000
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Conforme al político, la esencia de los planes de Bruselas consiste en "cómo robar el dinero ruso para evitar un castigo severo". En sus palabras, "los belgas [el depositario Euroclear], que gestionan la gran mayoría de estos fondos, tomaron conciencia de que, si alguna vez tuvieran que rendir cuentas por este gigantesco robo, ello supondría para su país una catástrofe financiera absoluta y una quiebra inmediata". "Por eso se esfuerzan porque otros Estados miembros también asuman el riesgo", sostuvo Blaha.Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el G7 congelaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros (unos 337.000 dólares a cambio actual).Recientemente, en los medios occidentales trascendió que los líderes de los países de la UE y los ministros de Relaciones Exteriores planean volver a discutir las opciones para utilizar cerca de 210.000 millones de euros (unos 236.000 dólares a cambio actual) de esos fondos en las reuniones a mediados de octubre. Los altos cargos de Rusia, incluido el presidente Vladímir Putin, calificaron de "robo" la inmovilización de estos activos y han señalado en reiteradas ocasiones que el bloque comunitario apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Moscú.
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La incautación de activos rusos por la UE sería un "gigantesco robo", opina un eurodiputado eslovaco
Bratislava se opone rotundamente a la confiscación de los activos soberanos de Rusia congelados en la UE, medida que no sería más que un intento de robar ese dinero y eludir el castigo, declaró a medios rusos el diputado del Parlamento Europeo por Eslovaquia, Lubos Blaha.
"En lo que respecta a Eslovaquia, nuestra postura es clara: no apoyamos la confiscación, ni tampoco ninguna participación de Eslovaquia que implique algún tipo de obligación financiera para nuestro país", comentó.
Conforme al político, la esencia de los planes de Bruselas consiste en "cómo robar el dinero ruso para evitar un castigo severo". En sus palabras, "los belgas [el depositario Euroclear], que gestionan la gran mayoría de estos fondos, tomaron conciencia de que, si alguna vez tuvieran que rendir cuentas por este gigantesco robo, ello supondría para su país una catástrofe financiera absoluta y una quiebra inmediata".
"Por eso se esfuerzan porque otros Estados miembros también asuman el riesgo", sostuvo Blaha.
Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el G7 congelaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros (unos 337.000 dólares a cambio actual).
Recientemente, en los medios occidentales trascendió que los líderes de los países de la UE y los ministros de Relaciones Exteriores planean volver a discutir las opciones para utilizar cerca de 210.000 millones de euros (unos 236.000 dólares a cambio actual) de esos fondos en las reuniones a mediados de octubre.
Los altos cargos de Rusia, incluido el presidente Vladímir Putin, calificaron de "robo" la inmovilización de estos activos
y han señalado en reiteradas ocasiones que el bloque comunitario apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Moscú.
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