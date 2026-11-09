https://noticiaslatam.lat/20261109/las-cuestiones-de-seguridad-centraran-la-agenda-de-las-negociaciones-en-abu-dabi-confirma-lavrov--1175797441.html
Las cuestiones de seguridad centrarán la agenda de las negociaciones en Abu Dabi, confirma Lavrov | Video
Las cuestiones de seguridad centrarán la agenda de las negociaciones en Abu Dabi, confirma Lavrov | Video
Sputnik Mundo
Las cuestiones de seguridad de Rusia, Ucrania y la región en su conjunto serán el primer tema de las próximas negociaciones sobre el conflicto ucraniano, que... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T12:54+0000
2026-11-09T12:54+0000
2026-11-09T12:54+0000
internacional
rusia
abu dabi
serguéi lavrov
política
eeuu
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
negociaciones
marco rubio
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/14/1175524179_79:0:2969:1626_1920x0_80_0_0_6dbbcabbc5fc0e9009154d04d93adbd8.jpg
El ministro de Exteriores ruso comentó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la importancia de las cuestiones de seguridad en las consultas de Abu Dabi y en el contexto del conflicto ucraniano, al ofrecer una rueda de prensa conjunta con su par peruano, Carlos Espá, luego de una reunión bilateral celebrada en Moscú.La próxima ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania tendrá lugar en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre.
abu dabi
eeuu
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/14/1175524179_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_49cdfe6e39f797cb19c5b6135a8e75c7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, abu dabi, serguéi lavrov, política, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, negociaciones, marco rubio, seguridad, ucrania
rusia, abu dabi, serguéi lavrov, política, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, negociaciones, marco rubio, seguridad, ucrania
Las cuestiones de seguridad centrarán la agenda de las negociaciones en Abu Dabi, confirma Lavrov | Video
Las cuestiones de seguridad de Rusia, Ucrania y la región en su conjunto serán el primer tema de las próximas negociaciones sobre el conflicto ucraniano, que se celebrarán en Abu Dabi con la mediación de EEUU, adelantó el canciller ruso, Serguéi Lavrov.