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Las cuestiones de seguridad centrarán la agenda de las negociaciones en Abu Dabi, confirma Lavrov | Video
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Las cuestiones de seguridad de Rusia, Ucrania y la región en su conjunto serán el primer tema de las próximas negociaciones sobre el conflicto ucraniano, que... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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El ministro de Exteriores ruso comentó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la importancia de las cuestiones de seguridad en las consultas de Abu Dabi y en el contexto del conflicto ucraniano, al ofrecer una rueda de prensa conjunta con su par peruano, Carlos Espá, luego de una reunión bilateral celebrada en Moscú.La próxima ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania tendrá lugar en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre.
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Las cuestiones de seguridad centrarán la agenda de las negociaciones en Abu Dabi, confirma Lavrov | Video

12:54 GMT 09.11.2026
© МИД РФ / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una rueda de prensa tras una reunión con su par libanés, en Moscú, Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una rueda de prensa tras una reunión con su par libanés, en Moscú, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
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Las cuestiones de seguridad de Rusia, Ucrania y la región en su conjunto serán el primer tema de las próximas negociaciones sobre el conflicto ucraniano, que se celebrarán en Abu Dabi con la mediación de EEUU, adelantó el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
El ministro de Exteriores ruso comentó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la importancia de las cuestiones de seguridad en las consultas de Abu Dabi y en el contexto del conflicto ucraniano, al ofrecer una rueda de prensa conjunta con su par peruano, Carlos Espá, luego de una reunión bilateral celebrada en Moscú.

"La propia agenda de las negociaciones de Abu Dabi sitúa, como primer punto, las cuestiones de seguridad de Rusia, Ucrania y, en general, la seguridad en esta región. Sin duda, acogemos con satisfacción este enfoque [de EEUU]", explicó Lavrov.

La próxima ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania tendrá lugar en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre.
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