Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261104/el-cerco-contra-rusia-promovido-por-occidente-ha-fallado-asegura-analista-1175732489.html
El cerco contra Rusia promovido por Occidente ha fallado, asegura analista
El cerco contra Rusia promovido por Occidente ha fallado, asegura analista
Sputnik Mundo
Este asedio geopolítico que ha emprendido Occidente, principalmente Europa, es una estrategia histórica que no ha funcionado porque hay división entre los... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T03:25+0000
2026-11-04T03:25+0000
internacional
política
vladímir putin
occidente
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/0d/1146530444_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_1a5d22fd136542d350d5e77bb6072507.jpg
En entrevista para Sputnik, el internacionalista Daniel Muñoz recordó que, desde la Guerra Fría, se ha tratado de mermar la influencia de Rusia en el mundo, a pesar de que Moscú cuenta con los recursos naturales "que tanto añoran los mercados europeos". Lo anterior, al referirse a las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin respecto a que los adversarios políticos de Moscú han buscado "limitar o mermar" su "potencial estratégico"."El tema básicamente es que hay una parte de la población ucraniana que no se identifica con esa visión proeuropeísta que, en su momento, han tratado de dictar el régimen ucraniano y que siguen viendo a Rusia como su madre patria", opinó el analista.
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/0d/1146530444_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_25004fa2caabe47160c7dcd8d57bbf27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, occidente, rusia
política, vladímir putin, occidente, rusia

El cerco contra Rusia promovido por Occidente ha fallado, asegura analista

03:25 GMT 04.11.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Acceder al contenido multimediaLa bandera de Rusia
La bandera de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Este asedio geopolítico que ha emprendido Occidente, principalmente Europa, es una estrategia histórica que no ha funcionado porque hay división entre los países europeos y no cuentan con el apoyo de Estados Unidos, opinó un analista internacional.
En entrevista para Sputnik, el internacionalista Daniel Muñoz recordó que, desde la Guerra Fría, se ha tratado de mermar la influencia de Rusia en el mundo, a pesar de que Moscú cuenta con los recursos naturales "que tanto añoran los mercados europeos".
Lo anterior, al referirse a las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin respecto a que los adversarios políticos de Moscú han buscado "limitar o mermar" su "potencial estratégico".

Al respecto, Muñoz refirió que, como parte de esta estrategia de cerco, Europa ha tratado desde principios de la década de los 90 de "acercar a Ucrania al lado occidental" y volver a su sociedad "cada vez más prooccidental y menos prorrusa".

"El tema básicamente es que hay una parte de la población ucraniana que no se identifica con esa visión proeuropeísta que, en su momento, han tratado de dictar el régimen ucraniano y que siguen viendo a Rusia como su madre patria", opinó el analista.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала