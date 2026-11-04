En entrevista para Sputnik, el internacionalista Daniel Muñoz recordó que, desde la Guerra Fría, se ha tratado de mermar la influencia de Rusia en el mundo, a pesar de que Moscú cuenta con los recursos naturales "que tanto añoran los mercados europeos". Lo anterior, al referirse a las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin respecto a que los adversarios políticos de Moscú han buscado "limitar o mermar" su "potencial estratégico"."El tema básicamente es que hay una parte de la población ucraniana que no se identifica con esa visión proeuropeísta que, en su momento, han tratado de dictar el régimen ucraniano y que siguen viendo a Rusia como su madre patria", opinó el analista.
Este asedio geopolítico que ha emprendido Occidente, principalmente Europa, es una estrategia histórica que no ha funcionado porque hay división entre los países europeos y no cuentan con el apoyo de Estados Unidos, opinó un analista internacional.
En entrevista para Sputnik, el internacionalista Daniel Muñoz recordó que, desde la Guerra Fría, se ha tratado de mermar la influencia de Rusia en el mundo, a pesar de que Moscú cuenta con los recursos naturales "que tanto añoran los mercados europeos".
Lo anterior, al referirse a las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin respecto a que los adversarios políticos de Moscú han buscado "limitar o mermar" su "potencial estratégico".
Al respecto, Muñoz refirió que, como parte de esta estrategia de cerco, Europa ha tratado desde principios de la década de los 90 de "acercar a Ucrania al lado occidental" y volver a su sociedad "cada vez más prooccidental y menos prorrusa".
"El tema básicamente es que hay una parte de la población ucraniana que no se identifica con esa visión proeuropeísta que, en su momento, han tratado de dictar el régimen ucraniano y que siguen viendo a Rusia como su madre patria", opinó el analista.
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