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Europa no cumple el objetivo de llenar las reservas de gas de cara al invierno, según datos

Europa no cumple el objetivo de llenar las reservas de gas de cara al invierno, según datos

Sputnik Mundo

A fecha de 1 de noviembre, los países europeos no lograron llenar sus almacenes subterráneos de gas hasta el mínimo del 80% exigido por la Comisión Europea, y... 02.11.2026, Sputnik Mundo

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En consecuencia, la Unión Europea fracasó en sus preparativos para el invierno e inició la temporada de calefacción con unas reservas de gas en su nivel más bajo desde 2011.A finales de octubre de 2026, los almacenes de gas europeos estaban llenos al 74,62%, frente al 82,8% registrado en el mismo período de 2025.Aprovechando las temperaturas relativamente suaves de octubre, los países de la UE aceleraron la inyección de gas en sus almacenes, hasta alcanzar el ritmo diario más alto de los últimos tres años, pese a los elevados precios del combustible. Esta tendencia también se reflejó en las importaciones de gas natural licuado (GNL): Europa recibió en octubre el mayor volumen de los últimos cinco meses, en un intento de reponer sus reservas de cara al invierno.Cabe destacar que la situación varía considerablemente en grandes economías comunitarias. Alemania, uno de sus principales consumidores de gas, registra algunas de las cifras más bajas: sus almacenes registran un nivel de llenado de apenas 61,17%.En Francia, que en los últimos meses ha aumentado sus compras de GNL ruso, las reservas alcanzan el 86,82%, mientras que en Italia llegan al 91,05%. En los Países Bajos y Bélgica, los niveles se sitúan en 65,78% y 65,63%, respectivamente. Eslovaquia registra una de las cifras más bajas, con un 53,62%, mientras que Polonia se acerca al llenado completo, con un 99,14%.Según las estimaciones de la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), los compradores europeos tendrán que seguir compitiendo con los países asiáticos por los cargamentos de GNL, lo que podría aumentar la presión sobre los precios.Asimismo, el organismo estimó que el conflicto en Oriente Medio ya ha elevado entre 18.000 y 33.000 millones de euros los costos de las importaciones de gas de Europa, pese a que los volúmenes suministrados se han mantenido en niveles similares.A su vez, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSOG) advirtió que, si la disponibilidad de GNL sigue siendo limitada, las reservas de gas en los almacenes europeos podrían caer muy por debajo del nivel crítico del 30% al final del invierno. Esto podría agravar la situación si se producen episodios de frío tardío, al mismo tiempo de dificultar la reposición de las reservas durante el verano de 2027.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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