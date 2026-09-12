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Perú ingresa al Escudo de las Américas: ¿está en riesgo su lazo comercial con China al sumarse a este acuerdo?

Perú ingresa al Escudo de las Américas: ¿está en riesgo su lazo comercial con China al sumarse a este acuerdo?

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El ingreso de Perú a la coalición de seguridad regional formaliza una nueva etapa de cooperación en seguridad con EEUU, pero expone al gobierno de la... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, culminó en Lima una gira de tres días por Sudamérica —que incluyó a Colombia y Ecuador— con una reunión de más de una hora en Palacio de Gobierno junto a la mandataria local.La visita formalizó el ingreso del Perú al Escudo de las Américas, la coalición "de seguridad regional" contra el crimen organizado transnacional, que ha impulsada por la Casa Blanca, en la que ya participan 14 gobiernos de América Latina.La disputa geopolítica con ChinaSin embargo, la llegada de Rubio ha puesto a Perú en medio de Washington y Pekín. Días atrás, el funcionario estadounidense publicó una columna de opinión en un periódico local, en la que dedica buena parte a cuestionar la presencia china en la nación sudamericana.China no tardó en reaccionar. A través de su embajada en Lima, defendió el derecho soberano de los países latinos a elegir libremente a sus socios y a desarrollar su cooperación exterior en función de intereses nacionales, y rechazó ejercer cualquier tipo de presión geopolítica.La respuesta se suma a pronunciamientos previos de Pekín, que ha sostenido que "el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie".El dilema que enfrenta la diplomacia peruana no es nuevo, sin embargo, hoy es más complejo.Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, comentó a Sputnik que Perú debe desarrollar una estrategia diplomática cuidadosa para mantener las relaciones comerciales con China y el aspecto defensivo con EEUU, pero señaló que el Estado vive una severa fragilidad institucional."Los intereses chinos y estadounidenses sí podrían colisionar porque están en la carrera por la hegemonía mundial (...). Pero el Estado peruano ha perdido de manera hemorrágica capacidad, talento e institucionalidad. El tablero internacional es muy complejo, pero el problema es el deterioro institucional grave", concluyó.Algunos analistas han advertido que, más allá de la afinidad ideológica que pueda existir entre el canciller Carlos Espá y Washington, la nación sudamericana no puede permitirse poner en riesgo el vínculo con su mayor mercado de exportación. El desafío para la Cancillería es desarrollar de forma urgente y paralela la relación con China.Por su parte, el excanciller Miguel Rodríguez Mackay calificó la adhesión al Escudo de las Américas como un "punto de inflexión positivo" en la relación bilateral y la consideró racional, dado que la seguridad es hoy una de las principales preocupaciones del Estado. Aun así, coincidió en que Lima debe sostener una posición de equilibrio estratégico frente a Washington y Pekín."La soberanía está intacta"En conferencia de prensa, Fujimori resaltó el intercambio de inteligencia para luchar contra la delincuencia. La jefa de Estado recordó la cooperación bilateral desarrollada en los años 90 —durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori— contra el narcotráfico y la reducción de los cultivos de coca, y negó la existencia de una amenaza a la soberanía nacional.A su vez, Rubio recalcó que, durante 20 años, los gobiernos estadounidenses han abandonado a América Latina, mientras que para la actual Administración, encabezada por Donald Trump, la región es una prioridad. "Vamos a asegurarnos de que los gobernantes que nos apoyen tengan resultados", aseveró.En ese sentido, la embajada de EEUU detalló una serie de compromisos de cooperación: la transferencia de dos aeronaves King Air 360ER a la Marina de Guerra, en un paquete de asistencia valorizado en 35 millones de dólares que incluye capacitación y mantenimiento, orientado en parte a combatir la pesca ilegal; 20 millones de dólares en financiamiento militar extranjero para el año fiscal 2026, y más de un millón de dólares distribuidos en programas educativos y culturales, entre ellos, fondos Fulbright.También se anunció que, en febrero de 2027, llegará a la costa norte del territorio peruano el buque hospital USNS Comfort, ello para presuntamente apoyar la respuesta ante el fenómeno El Niño.Lo que está en juego en el terreno comercialMientras Washington ofrece cooperación en seguridad, China sigue siendo el socio comercial más importante de Perú. Las exportaciones peruanas a China llegaron a 32.628 millones de dólares, impulsadas sobre todo por minerales. El cobre y sus concentrados sumaron 20.432 millones de dólares (30,8% interanual), seguidos por el oro, con 2.100 millones (138,7%); la plata, con 1.431 millones, y el plomo, con 1.285 millones.En contraste, las exportaciones peruanas a EEUU agregaron 8.892 millones de dólares en 2025, lideradas por arándanos, uvas, oro y productos de cobre con mayor valor agregado. A esto se sumaron compras peruanas de combustibles y bienes de capital estadounidenses por 10.415 millones de dólares.A esa asimetría comercial se integra la inversión: China mantiene una cartera minera valuada en unos 16.000 millones de dólares y un total aproximado de 30.000 millones de dólares en el país, con el megapuerto de Chancay —una inversión acumulada de 3.000 millones de dólares— como su proyecto de infraestructura más visible y como apuesta para convertir a Perú en un centro logístico regional.

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