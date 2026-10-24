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Retiro de visas a perfiles de Bolivia es "un mensaje político y diplomático de EEUU", señala analista

Retiro de visas a perfiles de Bolivia es "un mensaje político y diplomático de EEUU", señala analista

Sputnik Mundo

El Gobierno de EEUU presentó una nueva lista de 40 bolivianos que perdieron el permiso para entrar a ese país, pero solamente se difundieron 15 nombres de... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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La decisión desde Washington se argumentó al acusar que los afectados estarían involucrados en casos de "corrupción y narcotráfico", como se señaló desde la embajada estadounidense en la ciudad de La Paz. Entre los perfiles a los que se les retiró la visa figuran legisladores, jueces y fiscales, así como exautoridades del Órgano de Justicia, del Ministerio de Gobierno y de la Policía. Desde el gabinete de Rodrigo Paz se afirmó que en el tema se toman decisiones soberanas, mientras que la oposición acusó al oficialismo de actuar bajo la influencia del presidente Donald Trump. Hasta el momento circuló una lista de 15 bolivianos que ya no podrán ingresar al país norteamericano. En septiembre pasado, el Departamento de Estado ya había difundido 20 nombres de una primera tanda de vetados.El vicepresidente Edmand Lara, que está enfrentado al Gobierno de Paz, solicitó que se difunda la lista completa, ya que entre los 25 no mencionados habría actuales funcionarios del Ejecutivo, sugirió.El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se abstuvo de esclarecer dicho señalamiento, pero aseguró que si así fuera, "no hay preferencias, no hay cargos, no hay ninguna excepción y en el hipotético caso de que se señalase a cualquier autoridad, a cualquier ciudadano boliviano, debe ser investigado".Sobre el influjo de Washington en el Gobierno de Bolivia, el vocero dejó en claro que "en nuestro país se decide soberanamente". Y agregó: "No actuamos por imposición, pero celebramos coincidir con el Gobierno americano". Pero insistió en que "dentro de nuestro territorio, la responsabilidad es nuestra".Sin que exista una denuncia o un proceso judicial, varias autoridades vigentes ya renunciaron a sus cargos. Es el caso de Aldo Quiroz, ahora expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz, y el vocal Julio Alba, porque habrían "perdido credibilidad" al revocarse sus visados, según el magistrado Romer Saucedo.Por el mismo motivo, la Fiscalía General del Estado destituyó a los fiscales Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde. Rafael López, diputado de la Alianza Libre, perdió el respaldo del líder del partido, Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), quien mediante una carta pública le pidió abandonar su curul, ya que figura en la lista del Departamento de Estado.Sorpresa y dolorEn diálogo con Sputnik, el analista Álvaro del Pozo evaluó el temblor político causado por la nueva lista del Gobierno de Trump: "Bolivia ha recibido con mucha sorpresa y también con mucho dolor a esta nueva lista porque nos muestra de alguna manera que en Bolivia se ha instaurado en el último tiempo un sistema que ha participado, ha ayudado, ha tratado de no perjudicar las actividades ilícitas del narcotráfico y del crimen organizado".En definitiva, "el hecho de que hayan sido publicadas estas listas constituye un mensaje político y diplomático de EEUU al Gobierno de Bolivia".Para Del Pozo, la participación de Bolivia en el llamado Escudo de las Américas "ha comprometido al Gobierno a trabajar de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado"."Creo que la publicación de los nombres no representa una injerencia de EEUU en el país. Ahora bien, el Gobierno de Bolivia tiene que ejercer soberanamente la acción penal del Estado a partir del Ministerio Público", añadió.Un papel inútilA través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales (2006-2019) señaló que "para los pueblos dignos, libres y soberanos, la visa no es más que un trozo de papel inútil del imperio norteamericano. Es un instrumento para chantajear, extorsionar y condicionar a Gobiernos, partidos políticos y funcionarios de justicia".Omar Ramírez, vocero del instrumento político Evo Pueblo, dijo a Sputnik que las listas difundidas por EEUU dejaron en evidencia que "los que realmente son narcotraficantes en Bolivia son de cuello blanco y de corbata".Ramirez consideró que quienes figuran en las listas de EEUU deben ser investigados y procesados. Pero observó que "el Gobierno ha permitido la intromisión de los EEUU desde el acuerdo del Escudo de las Américas. Desde entonces, Bolivia empezó a someterse a las determinaciones políticas y jurídicas de EEUU".En este sentido, comentó que "en realidad, EEUU está haciendo de policía boliviana", por lo cual "cuestionamos la sumisión e intromisión extranjera a tal extremo".

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