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"Deben tomarse más medidas": Fujimori cumple 100 días de Gobierno entre críticas y promesas

"Deben tomarse más medidas": Fujimori cumple 100 días de Gobierno entre críticas y promesas

Sputnik Mundo

La mandataria peruana defendió los avances de su administración en seguridad, economía y prevención de desastres. Sin embargo, exministros y expertos... 07.11.2026, Sputnik Mundo

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Keiko Fujimori llegó a la Presidencia del país sudamericano con la promesa de recuperar el orden y frenar la inseguridad ciudadana. Sin embargo, sus primeros cien días de Gobierno, han estado marcados por la violencia criminal, las amenazas del fenómeno de El Niño y una pronunciada caída de aprobación en las encuestas.En un mensaje a la nación, la jefa de Estado sudamericana presentó un balance de su gestión, en el que destacó operativos contra organizaciones criminales, inversiones para prevenir inundaciones, la reactivación de obras públicas y mejores perspectivas económicas.La deuda pendienteFujimori aseguró que los crímenes diarios disminuyeron de 7,5 a 6,5 desde que asumió la Presidencia y destacó la desarticulación de 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas, la creación de un comando conjunto entre policías y militares, así como la reforma de la Policía Nacional.El analista de datos, Juan Carbajal, reveló a Sputnik que existen retrasos y desfase en la incorporación de fallecimientos al Sistema Nacional de Defunciones, por lo que las cifras más recientes todavía podrían aumentar. Además, el Gobierno no precisó qué delitos comprende el promedio anunciado por Fujimori.El plan de Fuerza Popular también contemplaba para este período la puesta en funcionamiento de un centro de videovigilancia en Lima y Callao (oeste), financiación para adquirir 1.000 patrulleros inteligentes y la modernización de 200 comisarías. La mandataria sudamericana no detalló el avance de estos compromisos durante su balance.Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, las expectativas generadas por la promesa de recuperar rápidamente la seguridad chocaron con las dificultades de enfrentar un problema que requiere medidas sostenidas."¿Qué están haciendo mal? Diría no planificar y no anunciar medidas de mediano y largo plazo, que es lo que corresponde a un Gobierno que está comenzando", señaló a Sputnik.Por su parte, el exministro de Defensa, José Gavidia, consideró que Fujimori ha mostrado voluntad de enfrentar la delincuencia, pero cuestionó la falta de decisiones para ampliar la promesa de una mayor intervención de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado."El tema de la inseguridad no ha disminuido y si no se toman medidas radicales esto puede agudizarse", advirtió en diálogo con esta agencia.El Niño y las obras de prevenciónFujimori anunció que destinó aproximadamente 435 millones de dólares a trabajos preventivos durante tres meses, principalmente para limpiar los cauces de los ríos y reforzar las defensas frente a desbordes.Pese a estos anuncios, la preparación del país continúa enfrentando retrasos. Hasta finales de octubre, La Libertad (noroeste), Lambayeque (noroeste) y Arequipa (sur), tres regiones expuestas al fenómeno de El Niño, habían utilizado menos de la mitad de sus presupuestos para reducir riesgos y atender emergencias, según cifras del Ministerio de Economía.Asimismo, 171 proyectos de prevención permanecen paralizados o abandonados en el norte del territorio, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE).Además, el politólogo Alejandro Mejía cuestionó el alcance de las medidas ante el riesgo de nuevas emergencias."El Gobierno está teniendo respuestas, pero muy inhibidoras, muy cortoplacistas, que al final no solucionan nada. Más bien, estamos ante el riesgo inminente de las consecuencias", opinó en charla para este medio.Recuperación económicaFujimori destacó una recuperación de la confianza empresarial y mejores perspectivas de crecimiento. También afirmó que analistas consultados por el Banco Central de Reserva del Perú proyectan una expansión del 4%, aunque esa previsión corresponde a 2028 y no a resultados inmediatos de su Administración.Para el próximo año, anunció 5.200 millones de dólares adicionales destinados a infraestructura, obras paralizadas y ayudas frente a emergencias. Cabe señalar que estos recursos forman parte de un presupuesto que todavía estaba pendiente de aprobación en el Congreso.Al asumir el poder, el 28 de julio, la presidenta sudamericana prometió reactivar durante los primeros cien días el programa Promype, ampliar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas, fortalecer las compras estatales a estos negocios e impulsar mecanismos para facilitar liquidez, pero ninguna de estas medidas recibió una mención en el discurso.Promesas y capacidad de gestiónOtro punto importante fue la reactivación de obras públicas, que fue presentada dentro de los principales logros del Ejecutivo. Fujimori destacó el reinicio de carreteras en Cajamarca (noroeste) y Puno (sur), la recuperación del Tren Macho —oficialmente conocido como Ferrocarril Huancayo-Huancavelica—, y el destrabe de 71 proyectos de agua y saneamiento. También mencionó avances en infraestructura hospitalaria y la entrega de títulos de propiedad a 18.000 familias.Fujimori atribuyó parte de las dificultades de su Administración a las gestiones anteriores. Además, cuestionó al Congreso por concederle facultades legislativas en solo 27 de las 66 materias solicitadas.Mejía cuestionó este argumento y recordó el papel que ha tenido Fuerza Popular en el Legislativo durante la última década.Por su parte, Pedraza consideró que estos primeros meses han mostrado las dificultades de un Gobierno que, pese a la experiencia, recién comienza a conocer el funcionamiento del Estado."Espero, por el bien del país, que estos cien días hayan sido de aprendizaje forzoso, de chocar con la realidad, que podamos luego en los próximos meses mirar un Ejecutivo que madura un poco y que, por tanto, tiene deseo de hacer las cosas de fondo", concluyó.

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