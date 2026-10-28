https://noticiaslatam.lat/20261028/cae-el-respaldo-de-keiko-fujimori-en-peru-se-comienza-a-erosionar-su-imagen-1175649568.html

Cae el respaldo de Keiko Fujimori en Perú: ¿se comienza a erosionar su imagen?

Cae el respaldo de Keiko Fujimori en Perú: ¿se comienza a erosionar su imagen?

Sputnik Mundo

La presidenta peruana Keiko Fujimori enfrenta sus primeras protestas ciudadanas y demandas sindicales mientras su aprobación retrocede. Analistas señalan a... 28.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-28T22:05+0000

2026-10-28T22:05+0000

2026-10-28T22:05+0000

américa latina

perú

keiko fujimori

política

💬 opinión y análisis

eeuu

sociedad

china

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1c/1175649994_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_97b44e13d242d6440d77a6c5fa4b9a68.jpg

Las protestas contra el Gobierno de la presidenta iniciaron en Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones. Cientos de ciudadanos, colectivos y agrupaciones juveniles mostraron su descontento ante la ola de inseguridad, el encarecimiento de los productos y la falta de medidas ante los fenómenos climáticos.A menos de 100 días del inicio de su gestión, las manifestaciones coinciden con un fuerte deterioro en su popularidad; al menos tres encuestadoras coinciden en el descenso y la más reciente sitúa su respaldo en 35,6%.¿Crisis de liderazgo?Fujimori comenzó su mandato con transmisiones en redes sociales, donde comentaba su agenda y respondía preguntas. Para Sandro Macassi, director de la Maestría en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esa estrategia digital empezó a desmoronarse y mostrar una distancia con la gestión.Tras las primeras encuestas, el Gobierno cambió la narrativa y giró el timón hacia la radicalización de la postura de mano dura. Entonces, empezaron a publicar fotos de la presidenta con comandos militares, discutiendo con la oposición y medidas más drásticas en los colegios.“Y el otro tema también es que surgen los incendios, se viene el fenómeno del niño, hay mucha angustia en la opinión pública y esa angustia no tiene un correlato de efectividad, de acción, más bien varias de estas acciones que realiza el gobierno son fallidas”, añade Macassi.El académico identifica, además, "tres fujimorismos" que conviven en el poder: uno neoliberal, cercano a las grandes empresas; otro populista, que busca responder a las bases sociales del partido; y un tercero autoritario, inclinado a la confrontación con sus adversarios. Esa coexistencia genera contradicciones dentro del Gobierno.La influencia externaPara el politólogo Carlos Fernández Fontenoy, la impresión de un alineamiento notable con Washington no ha sido bien recibido entre la población, ya que se esperaba mayor neutralidad.Macassi coincide y opina que el Escudo de las Américas “es una cadena en el cuello” porque “supone inversión en armas que no se necesitan” y que estos gastos serían mas adecuados en otras áreas."La gente está desesperada"La criminalidad se ha convertido en uno de los principales desafíos sin resolver del Gobierno. Entre el 28 de julio y el 12 de octubre se registraron 392 asesinatos, más de cinco diarios. Además, entre enero y julio de 2026, la Policía contabilizó 12.174 denuncias por extorsión y 622 por secuestro.Fujimori anunció el 7 de octubre un comando unificado de policías y militares para combatir al crimen y recibió facultades legislativas en materia de seguridad. Sin embargo, los expertos consultados cuestionan que las medidas no estén acompañadas de cambios de fondo en la Policía Nacional.De acuerdo a Fontenoy, las encuestas muestran que la presidenta no ha demostrado capacidad de gobernar y en seguridad no plantea una reforma integral de una Policía Nacional “penetrada por malos elementos, corruptos y aliados de bandas criminales”.El politólogo Luis Benavente considera que el Gobierno optó por medidas muy “tibias” con respecto a la inseguridad ciudadana, cuando el tema generaba gran expectativa. Asimismo, opina que la mandataria "no logró mostrarse con el timón del país en sus manos".Hasta los efectos climáticos serían un obstáculoEn sus primeros meses, el Gobierno de Perú ha adoptado medidas para mejorar los ingresos y sostener la actividad económica, entre ellas el aumento del salario mínimo. También anunció un paquete de aproximadamente 5.230 millones de dólares para el próximo año, destinado a subsidios, créditos a pequeñas empresas e infraestructura. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan el encarecimiento del costo de vida y un aumento de la inflación anual.Aunque la economía creció un 3,14% entre enero y agosto, los beneficios no llegan por igual a todos los sectores. Y a todo esto se suma las primeras lluvias asociadas al fenómeno El Niño que ya golpean el norte de Perú y se espera que la amenaza podría intensificarse a inicios de 2027.Fontenoy asegura que el Gobierno no ha dado señales de un plan para enfrentar de manera eficaz las consecuencias de El Niño, pese a que se sabía con antelación que era muy posible un fenómeno de esta magnitud. Por su parte, Macassi prevé que el fenómeno climático y sus consecuencias podrían agudizar aún más la crisis social en el país.La inconformidad en el magisterioEl Sindicato de Trabajadores en la Educación (SUTEP) confirmó a Sputnik que “el 95% de los maestros del Perú” realizarán un paro nacional el 29 de octubre. La manifestación reclama sueldos dignos, el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Estado y un mayor presupuesto para el sector educativo.

https://noticiaslatam.lat/20261023/que-consecuencias-tendran-las-facultades-que-el-congreso-de-peru-le-dio-al-gobierno-de-fujimori-1175563726.html

https://noticiaslatam.lat/20261017/el-acercamiento-entre-bolivia-y-peru-resulta-conveniente-para-los-intereses-de-eeuu-1175484418.html

https://noticiaslatam.lat/20261017/mas-de-la-mitad-del-oro-que-sale-de-peru-es-de-origen-ilicito-es-un-reflejo-de-la-inaccion-del-1175483758.html

perú

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Luis Guerrero Ruiz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175035992_53:0:906:853_100x100_80_0_0_be665e71a3ce9e336126b79399720824.jpg

Luis Guerrero Ruiz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175035992_53:0:906:853_100x100_80_0_0_be665e71a3ce9e336126b79399720824.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Luis Guerrero Ruiz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175035992_53:0:906:853_100x100_80_0_0_be665e71a3ce9e336126b79399720824.jpg

perú, keiko fujimori, política, 💬 opinión y análisis, eeuu, sociedad, china