Cae el respaldo de Keiko Fujimori en Perú: ¿se comienza a erosionar su imagen?

Las protestas contra el Gobierno de la presidenta iniciaron en Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones. Cientos de ciudadanos, colectivos y agrupaciones juveniles mostraron su descontento ante la ola de inseguridad, el encarecimiento de los productos y la falta de medidas ante los fenómenos climáticos.A menos de 100 días del inicio de su gestión, las manifestaciones coinciden con un fuerte deterioro en su popularidad; al menos tres encuestadoras coinciden en el descenso y la más reciente sitúa su respaldo en 35,6%.¿Crisis de liderazgo?Fujimori comenzó su mandato con transmisiones en redes sociales, donde comentaba su agenda y respondía preguntas. Para Sandro Macassi, director de la Maestría en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esa estrategia digital empezó a desmoronarse y mostrar una distancia con la gestión.Tras las primeras encuestas, el Gobierno cambió la narrativa y giró el timón hacia la radicalización de la postura de mano dura. Entonces, empezaron a publicar fotos de la presidenta con comandos militares, discutiendo con la oposición y medidas más drásticas en los colegios.“Y el otro tema también es que surgen los incendios, se viene el fenómeno del niño, hay mucha angustia en la opinión pública y esa angustia no tiene un correlato de efectividad, de acción, más bien varias de estas acciones que realiza el gobierno son fallidas”, añade Macassi.El académico identifica, además, "tres fujimorismos" que conviven en el poder: uno neoliberal, cercano a las grandes empresas; otro populista, que busca responder a las bases sociales del partido; y un tercero autoritario, inclinado a la confrontación con sus adversarios. Esa coexistencia genera contradicciones dentro del Gobierno.La influencia externaPara el politólogo Carlos Fernández Fontenoy, la impresión de un alineamiento notable con Washington no ha sido bien recibido entre la población, ya que se esperaba mayor neutralidad.Macassi coincide y opina que el Escudo de las Américas “es una cadena en el cuello” porque “supone inversión en armas que no se necesitan” y que estos gastos serían mas adecuados en otras áreas."La gente está desesperada"La criminalidad se ha convertido en uno de los principales desafíos sin resolver del Gobierno. Entre el 28 de julio y el 12 de octubre se registraron 392 asesinatos, más de cinco diarios. Además, entre enero y julio de 2026, la Policía contabilizó 12.174 denuncias por extorsión y 622 por secuestro.Fujimori anunció el 7 de octubre un comando unificado de policías y militares para combatir al crimen y recibió facultades legislativas en materia de seguridad. Sin embargo, los expertos consultados cuestionan que las medidas no estén acompañadas de cambios de fondo en la Policía Nacional.De acuerdo a Fontenoy, las encuestas muestran que la presidenta no ha demostrado capacidad de gobernar y en seguridad no plantea una reforma integral de una Policía Nacional “penetrada por malos elementos, corruptos y aliados de bandas criminales”.El politólogo Luis Benavente considera que el Gobierno optó por medidas muy “tibias” con respecto a la inseguridad ciudadana, cuando el tema generaba gran expectativa. Asimismo, opina que la mandataria "no logró mostrarse con el timón del país en sus manos".Hasta los efectos climáticos serían un obstáculoEn sus primeros meses, el Gobierno de Perú ha adoptado medidas para mejorar los ingresos y sostener la actividad económica, entre ellas el aumento del salario mínimo. También anunció un paquete de aproximadamente 5.230 millones de dólares para el próximo año, destinado a subsidios, créditos a pequeñas empresas e infraestructura. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan el encarecimiento del costo de vida y un aumento de la inflación anual.Aunque la economía creció un 3,14% entre enero y agosto, los beneficios no llegan por igual a todos los sectores. Y a todo esto se suma las primeras lluvias asociadas al fenómeno El Niño que ya golpean el norte de Perú y se espera que la amenaza podría intensificarse a inicios de 2027.Fontenoy asegura que el Gobierno no ha dado señales de un plan para enfrentar de manera eficaz las consecuencias de El Niño, pese a que se sabía con antelación que era muy posible un fenómeno de esta magnitud. Por su parte, Macassi prevé que el fenómeno climático y sus consecuencias podrían agudizar aún más la crisis social en el país.La inconformidad en el magisterioEl Sindicato de Trabajadores en la Educación (SUTEP) confirmó a Sputnik que “el 95% de los maestros del Perú” realizarán un paro nacional el 29 de octubre. La manifestación reclama sueldos dignos, el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Estado y un mayor presupuesto para el sector educativo.
La presidenta peruana Keiko Fujimori enfrenta sus primeras protestas ciudadanas y demandas sindicales mientras su aprobación retrocede. Analistas señalan a Sputnik errores políticos, una percepción de inacción y contradicciones dentro del oficialismo.
Las protestas contra el Gobierno de la presidenta iniciaron en Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones. Cientos de ciudadanos, colectivos y agrupaciones juveniles mostraron su descontento ante la ola de inseguridad, el encarecimiento de los productos y la falta de medidas ante los fenómenos climáticos.
A menos de 100 días del inicio de su gestión, las manifestaciones coinciden con un fuerte deterioro en su popularidad; al menos tres encuestadoras coinciden en el descenso y la más reciente sitúa su respaldo en 35,6%.
¿Crisis de liderazgo?
Fujimori comenzó su mandato con transmisiones en redes sociales, donde comentaba su agenda y respondía preguntas. Para Sandro Macassi, director de la Maestría en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esa estrategia digital empezó a desmoronarse y mostrar una distancia con la gestión.
“Rápidamente empieza a erosionarse esa imagen de una presidenta (…) dedicada a cosas banales. Empieza a instaurar esta imagen de ella como que no sabe gobernar, que se ha pasado tantos años en oposición y es incapaz de armar un buen gabinete, armar un plan de 100 días”, analiza.
Tras las primeras encuestas, el Gobierno cambió la narrativa y giró el timón hacia la radicalización de la postura de mano dura. Entonces, empezaron a publicar fotos de la presidenta con comandos militares, discutiendo con la oposición y medidas más drásticas en los colegios.
“Y el otro tema también es que surgen los incendios, se viene el fenómeno del niño, hay mucha angustia en la opinión pública y esa angustia no tiene un correlato de efectividad, de acción, más bien varias de estas acciones que realiza el gobierno son fallidas”, añade Macassi.
El académico identifica, además, "tres fujimorismos" que conviven en el poder: uno neoliberal, cercano a las grandes empresas; otro populista, que busca responder a las bases sociales del partido; y un tercero autoritario, inclinado a la confrontación con sus adversarios. Esa coexistencia genera contradicciones dentro del Gobierno.
Para el politólogo Carlos Fernández Fontenoy, la impresión de un alineamiento notable con Washington no ha sido bien recibido entre la población, ya que se esperaba mayor neutralidad.
“Todos pensamos que iba a tener una política inteligente de manejar las relaciones tanto con Estados Unidos, con China, como con otros países de una manera, acorde a los intereses nacionales. Eso tampoco se ha podido apreciar en estos primeros tres meses", advierte.
Macassi coincide y opina que el Escudo de las Américas “es una cadena en el cuello” porque “supone inversión en armas que no se necesitan” y que estos gastos serían mas adecuados en otras áreas.
"La gente está desesperada"
La criminalidad se ha convertido en uno de los principales desafíos sin resolver del Gobierno. Entre el 28 de julio y el 12 de octubre se registraron 392 asesinatos, más de cinco diarios. Además, entre enero y julio de 2026, la Policía contabilizó 12.174 denuncias por extorsión y 622 por secuestro.
Fujimori anunció el 7 de octubre un comando unificado de policías y militares para combatir al crimen y recibió facultades legislativas en materia de seguridad. Sin embargo, los expertos consultados cuestionan que las medidas no estén acompañadas de cambios de fondo en la Policía Nacional.
De acuerdo a Fontenoy, las encuestas muestran que la presidenta no ha demostrado capacidad de gobernar y en seguridad no plantea una reforma integral de una Policía Nacional “penetrada por malos elementos, corruptos y aliados de bandas criminales”.
"La gente está desesperada porque todos los días siguen extorsionando, matando a personas, y no vemos ningún plan diferente o mejor que el que teníamos antes. Frente a los problemas más importantes del país, no vemos planteamientos, soluciones. Y eso genera un malestar y pocas expectativas, y va alimentando un descontento que poco a poco seguramente va a ir aumentando", continúa Fernández.
El politólogo Luis Benavente considera que el Gobierno optó por medidas muy “tibias” con respecto a la inseguridad ciudadana, cuando el tema generaba gran expectativa. Asimismo, opina que la mandataria "no logró mostrarse con el timón del país en sus manos".
Hasta los efectos climáticos serían un obstáculo
En sus primeros meses, el Gobierno de Perú ha adoptado medidas para mejorar los ingresos y sostener la actividad económica, entre ellas el aumento del salario mínimo. También anunció un paquete de aproximadamente 5.230 millones de dólares para el próximo año, destinado a subsidios, créditos a pequeñas empresas e infraestructura. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan el encarecimiento del costo de vida y un aumento de la inflación anual.
Aunque la economía creció un 3,14% entre enero y agosto, los beneficios no llegan por igual a todos los sectores. Y a todo esto se suma las primeras lluvias asociadas al fenómeno El Niño que ya golpean el norte de Perú y se espera que la amenaza podría intensificarse a inicios de 2027.
Fontenoy asegura que el Gobierno no ha dado señales de un plan para enfrentar de manera eficaz las consecuencias de El Niño, pese a que se sabía con antelación que era muy posible un fenómeno de esta magnitud. Por su parte, Macassi prevé que el fenómeno climático y sus consecuencias podrían agudizar aún más la crisis social en el país.
El Sindicato de Trabajadores en la Educación (SUTEP) confirmó a Sputnik que “el 95% de los maestros del Perú” realizarán un paro nacional el 29 de octubre.
La manifestación reclama sueldos dignos, el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Estado y un mayor presupuesto para el sector educativo.
“Hemos tenido diálogo con el ministro de Educación, sin embargo, no le da la importancia necesaria. Siempre trata de evadir las responsabilidades y el pliego de reclamos que se ha presentado. De igual manera el ministro de Economía no nos da cara”, declara a este medio Félix Soto, dirigente nacional de cesantes y jubilados de SUTEP.
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