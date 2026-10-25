https://noticiaslatam.lat/20261025/estos-paises-encabezan-el-pesimismo-ciudadano-sobre-el-rumbo-de-la-economia-segun-un-sondeo-1175583438.html

Estos países encabezan el pesimismo ciudadano sobre el rumbo de la economía, según un sondeo

Estos países encabezan el pesimismo ciudadano sobre el rumbo de la economía, según un sondeo

Sputnik Mundo

Un reciente estudio realizado por la consultora Ipsos en 33 países arroja que varias naciones de América Latina resienten el aumento de los precios, mientras... 25.10.2026, Sputnik Mundo

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El informe destaca que Australia encabeza este pesimismo con un aumento de 16 puntos porcentuales (pp) en la cantidad de ciudadanos que ven lejano el retorno a una inflación baja, seguido por Estados Unidos y Chile, donde la cifra creció en 11 puntos porcentuales en ambos países. En Europa, naciones como España, Alemania y Bélgica registraron un alza de 10 puntos porcentuales en esta percepción de incertidumbre, lo mismo que Canadá, secundadas por Italia con ocho puntos porcentuales y Francia con siete puntos porcentuales. En el país galo, escenario de fuertes protestas ciudadanas en las últimas semanas, el 90% de los consultados calificó como "mala" el estado de su economía, mientras que un 75% dijo esperar que la situación del desempleo empeore en el futuro.En el ámbito latinoamericano, la desconfianza inflacionaria también avanzó, pero ligeramente en México, Brasil y Argentina, donde la proporción de personas que ve distante la estabilización de precios aumentó en dos puntos porcentuales durante el último año. En contraparte, Colombia y Perú destacan como las únicas excepciones en la región con una visión optimista, registrando un incremento de 12 y nueve puntos porcentuales, respectivamente, en la cantidad de ciudadanos que creen que una inflación "normal" se aproxima.

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