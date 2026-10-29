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El paso de Flavio Bolsonaro por Argentina tensa el vínculo con Brasil: "Podría llevar a la ruptura"

El paso de Flavio Bolsonaro por Argentina tensa el vínculo con Brasil: "Podría llevar a la ruptura"

Sputnik Mundo

El Gobierno de Javier Milei confirmó que el excandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro —que tenía prohibido salir de su país por orden judicial—... 29.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-29T00:06+0000

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Argentina ha quedado en el centro de un nuevo conflicto diplomático con Brasil y se adentra en un episodio que podría agravar una relación bilateral que ya atravesaba su peor momento en décadas.La Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador ingresó la noche del 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia nororiental de Misiones, junto a su esposa y sus dos hijas, y que poco después despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. La confirmación llegó tras una jornada entera en la que el Gobierno había negado el ingreso.La sospecha de una participación directa del Ejecutivo argentino tomó fuerza con las declaraciones de Simón Levy, presidente del Consejo de las Américas, quien aseguró que el operativo fue coordinado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con intervención del mandatario argentino. "Está vivo gracias a la intercesión del presidente Milei", afirmó, sin aportar pruebas.Desde Brasilia, Lula calificó la salida como uno de los episodios más vergonzosos de la historia política del país. El malestar se agrava porque Brasil había alertado a las autoridades argentinas sobre un posible riesgo de fuga mientras estas negaban el cruce.El Gobierno argentino sostiene que esa prohibición rige solo dentro de Brasil y que, sin un pedido de captura internacional o una alerta de Interpol, no existía base legal para frenar al senador en la frontera. Migraciones aseguró que la familia ingresó con documentación válida y sin impedimentos, aunque horas antes había comunicado que no registraba ningún ingreso a su nombre.La secuencia de desmentidas alcanzó a varias áreas del Ejecutivo: el vocero presidencial, Adrián Ravier, se limitó a descartar un pedido de asilo, y el Ministerio de Seguridad Nacional negó ante medios brasileños que el senador hubiera cruzado. Donald Trump, en cambio, anunció públicamente su llegada a EEUU, donde aterrizó por la mañana.El episodio se inscribe en una escalada que comenzó el 26 de julio, cuando Milei viajó a San Pablo para el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro y llamó a Lula "presidiario" y "ladrón". El 4 de agosto, Brasil rebajó el vínculo al nivel de encargados de negocios, y tras el balotaje Argentina quedó como el único país sudamericano sin reconocer formalmente la victoria de Lula.Tampoco es la primera vez que Argentina aparece en la estrategia del bolsonarismo frente a la Justicia brasileña. En 2025, Moraes ordenó la prisión preventiva de Léo Índio, primo de los hijos de Jair Bolsonaro, que cruzó al país con su documento de identidad pese a tener el pasaporte cancelado. Ese año, la Policía Federal halló en el teléfono del expresidente un borrador de pedido de asilo a Argentina. En el plano interno, la diputada Marcela Pagano, exintegrante del partido de Milei, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investigue el paso del senador por Misiones.¿Un nuevo acto de hostilidad?"La decisión de Argentina de colaborar con la huida de Flávio Bolsonaro lleva una relación diplomática, que ya estaba en su peor momento de la historia, desde que se recuperó la democracia en Brasil en 1985, a una situación que puede llevar directamente a su ruptura", dijo a Sputnik el analista internacional Gabriel Puricelli.Según el experto, Argentina, "con esta colaboración, lleva a cabo un acto hostil hacia su principal socio comercial, vecino y socio político en instancias como el Mercosur". El analista remarcó que el Ejecutivo "se sirve de la policía aeroportuaria para escoltar a Bolsonaro al aeropuerto de Puerto Iguazú, de Migraciones para autorizar la entrada de una persona que no puede haber salido legalmente de Brasil", algo "que el Gobierno argentino sabía". A su entender, eso supone "una ruptura total de cualquier forma de decoro diplomático".Hasta el 26 de octubre, Puricelli evaluaba como escenario de base que "las relaciones iban a ir lentamente hacia una normalización". "No porque Milei fuera a pedir disculpas, sino porque ya no tenía ninguna utilidad para Lula responder", aclaró. Ese horizonte quedó atrás, a su juicio: "Estábamos en la casilla menos 5, retrocedimos a la casilla menos 25", graficó.Consultado por Sputnik, Leandro Morgenfeld, analista internacional e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, consideró que el paso de Bolsonaro por Argentina agrava un cuadro ya deteriorado. "Esto está generando una crisis diplomática entre Argentina y Brasil, que tienen un vínculo muy tenso en virtud de los continuos insultos de Milei a Lula", advirtió.El investigador puso el foco en la responsabilidad oficial. "El Gobierno argentino sabía que Bolsonaro no podía salir del país, y así y todo colaboró con esa fuga", señaló, en línea con las versiones que apuntan a una coordinación entre Buenos Aires y Washington para concretar el traslado del senador hacia Estados Unidos, con escala en Guayaquil, Ecuador."El triunfo de Lula fue un freno a EEUU en América Latina"Puricelli advirtió que "estarían dadas las condiciones para que, si Brasil así lo decide, se rompiera directamente la relación diplomática". Sin embargo, descartó ese desenlace. "Yo sospecho que no lo van a hacer", afirmó, al recordar que desde el inicio de la crisis las autoridades brasileñas "han jugado a la desescalada, han apostado por el lenguaje diplomático".El analista sostuvo que "Lula sabe que él es el único estadista en esta relación y que, por lo tanto, depende de él normalizar la relación". "A Brasil no le sirve, como tampoco, por supuesto, le sirve a la Argentina, tener una relación tirante", agregó el especialista sobre el vínculo entre las dos mayores economías del Mercosur.Puricelli recordó además que "Lula ya había hecho saber el lunes que no le gustaba nada esta decisión que había tomado Alexandre de Moraes de pedirle el pasaporte a Flávio Bolsonaro". En ese contexto, consideró que el excandidato, abandonado en las últimas horas por sus propios aliados, "con su huida, finalmente, le facilita mucho las cosas a Lula".Para el investigador, el desenlace electoral en Brasil tuvo además una dimensión regional que excede largamente el vínculo bilateral. "El triunfo de Lula fue un freno a EEUU en su injerencia en la región, pero que ahora toma otro cauce con la operación de fuga de Flávio Bolsonaro, cuya imagen se derrumba con esta salida abandonando Brasil", remarcó.

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