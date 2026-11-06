Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña como presidente
© AP Photo / Jorge SaenzSantiago Peña, el presidente de Paraguay, habla durante su ceremonia de proclamación electoral en Asunción, el 30 de mayo de 2023.
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La cámara alta del país sudamericano separó del cargo al mandatario, esto tras el escándalo por el cierre de Ueno Bank, que afecta a alrededor de tres millones de cuentahabientes.
De acuerdo con los legisladores, la causa de la destitución es "por mal desempeño de sus funciones".
La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 a favor y una ausencia.
"En consecuencia, se le separa del cargo de presidente de la República de Paraguay", dijo Basilio Núñez ante el Congreso local.
"En consecuencia, se le separa del cargo de presidente de la República de Paraguay", dijo Basilio Núñez ante el Congreso local.
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