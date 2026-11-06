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ÚLTIMA HORA: Pedro Alliana asume como mandatario de Paraguay tras destitución de Peña

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Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña como presidente
Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña como presidente
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La cámara alta del país sudamericano separó del cargo al mandatario, esto tras el escándalo por el cierre de Ueno Bank, que afecta a alrededor de tres millones... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T22:06+0000
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La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 a favor y una ausencia."En consecuencia, se le separa del cargo de presidente de la República de Paraguay", dijo Basilio Núñez ante el Congreso local.
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Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña como presidente

22:06 GMT 06.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzSantiago Peña, el presidente de Paraguay, habla durante su ceremonia de proclamación electoral en Asunción, el 30 de mayo de 2023.
Santiago Peña, el presidente de Paraguay, habla durante su ceremonia de proclamación electoral en Asunción, el 30 de mayo de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
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La cámara alta del país sudamericano separó del cargo al mandatario, esto tras el escándalo por el cierre de Ueno Bank, que afecta a alrededor de tres millones de cuentahabientes.
De acuerdo con los legisladores, la causa de la destitución es "por mal desempeño de sus funciones".
La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 a favor y una ausencia.

"En consecuencia, se le separa del cargo de presidente de la República de Paraguay", dijo Basilio Núñez ante el Congreso local.
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