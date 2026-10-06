"Milei se fortalece": el avance de Bolsonaro en Brasil impulsa su apuesta por una 'Ola Azul'

Asimismo, las principales figuras del Gobierno argentino se hicieron eco de la victoria del senador del Partido Liberal por 47,2%, frente al 45% obtenido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a la segunda vuelta el 25 de octubre.El presidente dijo esperar que ambos países empiecen a trabajar juntos para seguir siendo socios comerciales, culturales y políticos, y este lunes volvió a festejar la suba de los mercados tras el resultado.El abierto respaldo de Milei hacia el candidato opositor ha sido consistente. En julio, el mandatario viajó a Sao Paulo (sureste) para participar de la convención del PL que proclamó la candidatura de Flávio, donde advirtió sobre el riesgo de una reelección de Lula. En esa visita buscó ver a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de 2022, pero el Supremo Tribunal Federal (STF) no lo autorizó.Esa intervención abrió la peor crisis diplomática de la historia bilateral. Tras los insultos de Milei contra Lula durante la convención y en entrevistas posteriores, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y dejó su representación en manos de un encargado de negocios, una medida sin antecedentes entre ambos países, ni siquiera durante las dictaduras militares.El conflicto escaló en las dos direcciones. El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que Brasil pidió también el retiro del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. Desde entonces, los dos principales socios del Mercosur no tienen embajadores en sus respectivas capitales, en medio de una disputa marcada por el alineamiento ideológico de Milei.La apuesta por Flávio se inscribe en una estrategia regional más amplia. La agenda internacional que Milei planificó tras su paso por Sao Paulo incluyó la asunción de Keiko Fujimori en Perú, una bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia, con el objetivo de articular un bloque de Gobiernos conservadores en la región.En ese marco, Milei ya agendó un nuevo encuentro con la familia Bolsonaro. El 14 de octubre, en plena campaña de cara al balotaje, compartirá en Washington una gala de dirigentes afines a Donald Trump con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, radicado en Estados Unidos desde 2025 y promotor de las sanciones de ese país contra Brasil y contra el juez del STF Alexandre de Moraes.La disputa política se cruza con un vínculo económico de peso. En 2025, Argentina exportó a Brasil bienes por 12.771 millones de dólares, el 23% de sus ventas externas, e importó por 18.424 millones, con un intercambio total de 31.195 millones de dólares, el más alto en 13 años. De este modo, el gigante sudamericano se consolidó como el principal socio comercial de Buenos Aires.La euforia libertaria"Es lógico pensar que Milei se fortalece por la victoria de Bolsonaro, porque hay una tendencia clara sobre cierto rumbo de las democracias de la región", dijo a Sputnik Guillermo Justo Chaves, analista internacional y exjefe de Gabinete de la Cancillería argentina (2019-2021).Consultado por Sputnik, el politólogo y analista Gustavo Marangoni fue más tajante. "Este es un triunfo para el Gobierno argentino, que celebra este resultado con la mirada puesta en su intención de conformar esta Ola Azul en Latinoamérica". "Está claro que el apoyo a Bolsonaro fue una apuesta en ese sentido", agregó el investigador.No obstante, el consultor advirtió que una lectura posible es la de las sucesivas derrotas de los oficialismos en Latinoamérica. "En la región, [este sector] perdió 18 de las últimas 22 elecciones. Quitando a Ecuador y Paraguay, esto ha sido una constante prácticamente en todos los países, y eso debe ser una advertencia para Milei".Una apuesta con riesgosPara Marangoni, el resultado toca de lleno el principal proyecto regional de Milei, un encuentro de líderes de derecha en Buenos Aires aún sin fecha. "La Cumbre Azul probablemente sea la apuesta diplomática más importante de Milei en el año. Una victoria de Bolsonaro reforzaría esa iniciativa, que es la que el argentino quiere ofrecerle a Trump en retribución al apoyo que le dio durante estos años", afirmó.Marangoni remarcó que "esto podría llevar al argentino a un segundo lugar en la consideración de la Casa Blanca".Justo Chaves, en cambio, cuestionó el rumbo de la alianza regional que promueve la Casa Rosada. "El camino pareciera ser más dependiente de EEUU y de Trump, y eso golpea la integración regional", reflexionó.Para el exfuncionario, "estamos en una etapa de inestabilidad política, que se marca por la sucesiva derrota de los oficialismos. Ahora esto lo capitaliza la derecha, pero no significa que sea un escenario inmutable".
El presidente argentino, Javier Milei, celebró los resultados de las elecciones generales en Brasil y relanzó su impulso por la 'Ola Azul' de Gobiernos de derecha en la región, en plena crisis diplomática con Lula. "Probablemente sea la apuesta diplomática más importante de Milei en el año", dijo a Sputnik un experto.
Asimismo, las principales figuras del Gobierno argentino se hicieron eco de la victoria del senador del Partido Liberal por 47,2%, frente al 45% obtenido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a la segunda vuelta el 25 de octubre.
"La libertad avanza en Brasil", escribió el mandatario argentino en sus redes, al felicitar a su "querido amigo" por una elección que calificó de histórica.
El presidente dijo esperar que ambos países empiecen a trabajar juntos para seguir siendo socios comerciales, culturales y políticos, y este lunes volvió a festejar la suba de los mercados tras el resultado.
El resultado sorprendió a las encuestadoras: una semana antes, el sondeo de BTG/Nexus ubicaba a Lula cinco puntos por delante en primera vuelta. Sin embargo, Flávio, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), superó los 56 millones de votos, cinco millones más que su padre en la primera vuelta de 2022, y aventajó al mandatario por unos 2,3 millones de sufragios.
El abierto respaldo de Milei hacia el candidato opositor ha sido consistente. En julio, el mandatario viajó a Sao Paulo (sureste) para participar de la convención del PL que proclamó la candidatura de Flávio, donde advirtió sobre el riesgo de una reelección de Lula. En esa visita buscó ver a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de 2022, pero el Supremo Tribunal Federal (STF) no lo autorizó.
Esa intervención abrió la peor crisis diplomática de la historia bilateral. Tras los insultos de Milei contra Lula durante la convención y en entrevistas posteriores, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y dejó su representación en manos de un encargado de negocios, una medida sin antecedentes entre ambos países, ni siquiera durante las dictaduras militares.
El conflicto escaló en las dos direcciones. El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que Brasil pidió también el retiro del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. Desde entonces, los dos principales socios del Mercosur no tienen embajadores en sus respectivas capitales, en medio de una disputa marcada por el alineamiento ideológico de Milei.
La apuesta por Flávio se inscribe en una estrategia regional más amplia. La agenda internacional que Milei planificó tras su paso por Sao Paulo incluyó la asunción de Keiko Fujimori en Perú, una bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia, con el objetivo de articular un bloque de Gobiernos conservadores en la región.
En ese marco, Milei ya agendó un nuevo encuentro con la familia Bolsonaro. El 14 de octubre, en plena campaña de cara al balotaje, compartirá en Washington una gala de dirigentes afines a Donald Trump con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, radicado en Estados Unidos desde 2025 y promotor de las sanciones de ese país contra Brasil y contra el juez del STF Alexandre de Moraes.
"Es lógico pensar que Milei se fortalece por la victoria de Bolsonaro, porque hay una tendencia clara sobre cierto rumbo de las democracias de la región", dijo a Sputnik Guillermo Justo Chaves, analista internacional y exjefe de Gabinete de la Cancillería argentina (2019-2021).
Consultado por Sputnik, el politólogo y analista Gustavo Marangoni fue más tajante. "Este es un triunfo para el Gobierno argentino, que celebra este resultado con la mirada puesta en su intención de conformar esta Ola Azul en Latinoamérica". "Está claro que el apoyo a Bolsonaro fue una apuesta en ese sentido", agregó el investigador.
No obstante, el consultor advirtió que una lectura posible es la de las sucesivas derrotas de los oficialismos en Latinoamérica.
"En la región, [este sector] perdió 18 de las últimas 22 elecciones. Quitando a Ecuador y Paraguay, esto ha sido una constante prácticamente en todos los países, y eso debe ser una advertencia para Milei".
Para Marangoni, el resultado toca de lleno el principal proyecto regional de Milei, un encuentro de líderes de derecha en Buenos Aires aún sin fecha.
"La Cumbre Azul probablemente sea la apuesta diplomática más importante de Milei en el año. Una victoria de Bolsonaro reforzaría esa iniciativa, que es la que el argentino quiere ofrecerle a Trump en retribución al apoyo que le dio durante estos años", afirmó.
Sin embargo, el politólogo advirtió que "Milei podría quedar marginado como principal actor de la región a los ojos de Estados Unidos (...). La llegada al poder de Bolsonaro sería un cambio total del escenario regional, porque es el país más importante de la región", explicó.
Marangoni remarcó que "esto podría llevar al argentino a un segundo lugar en la consideración de la Casa Blanca".
Justo Chaves, en cambio, cuestionó el rumbo de la alianza regional que promueve la Casa Rosada. "El camino pareciera ser más dependiente de EEUU y de Trump, y eso golpea la integración regional", reflexionó.
Para el exfuncionario, "estamos en una etapa de inestabilidad política, que se marca por la sucesiva derrota de los oficialismos. Ahora esto lo capitaliza la derecha, pero no significa que sea un escenario inmutable".
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