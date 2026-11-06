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Las acciones de Fox demuestran que frenó la transición democrática en México, coinciden analistas

Las acciones de Fox demuestran que frenó la transición democrática en México, coinciden analistas

Sputnik Mundo

El exmandatario de México Vicente Fox (2000-2006) está nuevamente envuelto en una polémica tras declarar que, gracias a él, fue que Felipe Calderón logró ganar... 06.11.2026, Sputnik Mundo

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En entrevista para un medio occidental, el primer político fuera del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en gobernar la nación latinoamericana dijo que, al tener "mentalidad de empresario", en aquellos comicios tuvo que pensar "en manos de quién va a dejar esa empresa" y concluyó que solo dejaría el Poder Ejecutivo a alguien de su misma fuerza política, es decir, el Partido Acción Nacional (PAN).Aunque no es la primera vez que Fox sostiene que él formó parte de la victoria panista ocurrida hace 20 años —cuestionada desde aquel entonces por López Obrador—, la declaración se da en un momento en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una fuerte crisis institucional y una pérdida de credibilidad tras revelarse presuntos actos de corrupción por parte de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.Sobres las declaraciones del exmandatario, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las calificó como "terribles", pero al mismo tiempo consideró que les terminan por dar la razón a quienes acusaron que hubo un fraude electoral en aquel tiempo, con el fin de impedir el triunfo del fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien en 2018 se convirtió en titular del Ejecutivo nacional.Tras las repercusiones que tuvo la entrevista, Vicente Fox intentó modificar el sentido de sus palabras. En una publicación de la plataforma X, el guanajuatense dijo que logró la victoria de Calderón gracias a los resultados que tuvo su Gobierno.El mito de la transición democráticaAnalistas políticos consultados por Sputnik indican que las declaraciones de Fox son una especie de confesión de que la transición democrática lograda con la caída del PRI en el 2000, tras casi un siglo al frente del Ejecutivo nacional, no se concretó por culpa de los mismos actores políticos que lograron tal hito.El investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Josafat Hernández, califica como "lamentables" las palabras del exmandatario, sobre todo porque "él fue el primer presidente de la alternancia después de 70 años de gobierno priista" y evidencia que hubo "una dinámica totalmente antidemocrática" en contra de López Obrador.El analista político aclara que, si bien una figura de ese nivel puede o no tener preferencias electorales —llegando a casos como el de Estados Unidos, donde incluso pueden hacer proselitismo—, en esta situación, lo que se confiesa es que hubo una interferencia fraudulenta que terminó por afectar al entonces candidato del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).En este sentido, Hernández recuerda que el PAN, incluido Calderón, siempre defendieron la legalidad del proceso, pero los dichos de Fox sugieren que, en realidad, se trató de un "proceso autoritario de imposición".Los panistas "estaban diciendo todo el tiempo que no hubo fraude o uso indebido de recursos públicos para favorecer en ese momento a Felipe Calderón. Ellos defienden supuestamente el carácter democrático del INE y las instituciones electorales, pero con estas declaraciones, se muestra una total hipocresía de parte de [estos políticos] porque nunca fueron coherentes, en ese sentido, con la defensa de la democracia", señala el académico.Por su parte, el doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Garciamarín, opina que, si bien no es la primera que Fox hace comentarios similares, si reafirma que "la llamada transición a la democracia se fracturó, precisamente, entre 2004 y 2006" y que, aunque existieron avances institucionales en la materia, también se dio "una clase política que vivía del discurso, pero también tenía un talante autoritario".Garciamarín esclarece que, contrario a la narrativa oficial, la declaración per se no confirma la acusación de fraude electoral que defiende Morena —relacionada específicamente al conteo de votos—, pero sí revela "una defraudación a la ley y, sobre todo, un [engaño] a lo que era la transición a la democracia".¿Cómo pudo suceder?Para Garciamarín, está más que documentado cómo se dio esta intervención: a través del proceso de desafuero impulsado desde el Gobierno federal en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, que era López Obrador, y la guerra sucia emprendida en contra del político tabasqueño, a través del famoso eslogan: "Es un peligro para México".Sin embargo, el experto reflexiona que la elección como consejero presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, y su decisión de retrasar el retiro de la campaña contra AMLO, también fueron hechos que abonaron a la intervención política.La designación de Ugalde se dio de madrugada y sin consenso de todos los partidos políticos —el PRD quedó excluido— el 31 de octubre de 2003. Los principales operadores fueron Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de diputados del PRI, y Germán Martínez, coordinador de los diputados del PAN."Si el día de la elección se escondieron o no votos, seguirá debatiéndose, pero todo lo anterior que siempre estaba, y el famoso discurso que da López Obrador en la Cámara de Diputados, donde dice que unos se reunieron y que dijeron: 'No vamos a dejar que gane este populista López Obrador', es lo que declara Vicente Fox", concluye Garciamarín.

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