"¿Cómo se atreve?", dice Sheinbaum a expresidente que dijo que México era una "autocracia electoral"

En 1988, un fallo en el sistema de conteo de votos ocasionó que el Gobierno entrante, a cargo precisamente de Salinas de Gortari, no gozara de legitimidad ante los señalamientos de fraude. La mandataria acusó que muchos intelectuales de la época desistieron del llamado a transparentar los comicios de ese año ante las irregularidades presentadas.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refirió a las declaraciones del exmandatario Ernesto Zedillo (1994-2000), quien acusó que "para propósitos prácticos", el Gobierno organizará las próximas elecciones, facultad que sigue recayendo en el Instituto Nacional Electoral, un organismo autónomo.
"¿Cómo se atreve cuando él negocia con Estados Unidos la llegada de [el expresidente Vicente] Fox a la Presidencia de la República en contra de la voluntad popular? Pero, además, cuando fue parte de esos fraudes electorales, particularmente del 88, porque aunque después se pelea con [el exmandatario Carlos] Salinas de Gortari, él fue parte del gabinete de Salinas de Gortari", dijo.
En 1988, un fallo en el sistema de conteo de votos ocasionó que el Gobierno entrante, a cargo precisamente de Salinas de Gortari, no gozara de legitimidad ante los señalamientos de fraude.