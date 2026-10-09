"¿Cómo van a hablar de democracia?": Sheinbaum cuestiona a expresidentes de México

En ese sentido, los señaló como políticos que no defendieron la soberanía del país y, en cambio, gobernaron, a su consideración, "de forma entreguista" ante intereses extranjeros."Son principios que deben estar presentes en el corazón del pueblo de México siempre", dijo en conferencia de prensa.La mandataria mexicana ha hecho de la defensa de la soberanía nacional uno de los principales objetivos de su Gobierno, esto ante el aumento de la presión desde Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el trasiego de drogas.
La mandataria mexicana ha hecho de la defensa de la soberanía nacional uno de los principales objetivos de su Gobierno, esto ante el aumento de la presión desde Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el trasiego de drogas.
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