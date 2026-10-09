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"¿Cómo van a hablar de democracia?": Sheinbaum cuestiona a expresidentes de México
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La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las opiniones públicas que han vertido exmandatarios como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) o Felipe Calderón... 09.10.2026, Sputnik Mundo
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En ese sentido, los señaló como políticos que no defendieron la soberanía del país y, en cambio, gobernaron, a su consideración, "de forma entreguista" ante intereses extranjeros."Son principios que deben estar presentes en el corazón del pueblo de México siempre", dijo en conferencia de prensa.La mandataria mexicana ha hecho de la defensa de la soberanía nacional uno de los principales objetivos de su Gobierno, esto ante el aumento de la presión desde Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el trasiego de drogas.
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"¿Cómo van a hablar de democracia?": Sheinbaum cuestiona a expresidentes de México

22:35 GMT 09.10.2026
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
 La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
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La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las opiniones públicas que han vertido exmandatarios como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) o Felipe Calderón (2006-2012).
En ese sentido, los señaló como políticos que no defendieron la soberanía del país y, en cambio, gobernaron, a su consideración, "de forma entreguista" ante intereses extranjeros.
"Son principios que deben estar presentes en el corazón del pueblo de México siempre", dijo en conferencia de prensa.
Omar García Harfuch - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
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México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania
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La mandataria mexicana ha hecho de la defensa de la soberanía nacional uno de los principales objetivos de su Gobierno, esto ante el aumento de la presión desde Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el trasiego de drogas.
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