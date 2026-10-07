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El partido mexicano Acción Nacional "ha estado ideológicamente alineado" con EEUU, dice analista
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"La derecha internacional sí quiere intervenir", sentenció la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este 5 de octubre en... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante su alocución, la mandataria evitó pronunciarse sobre los resultados electorales de Brasil, en donde en la primera vuelta ganó, por un cerrado margen, Flavio Bolsonaro. Pero esta no es la primera ni la única polémica alrededor del PAN. La semana pasada, varias de sus figuras participaron en el Foro América Libre, el cual también es ligado a grupos de derecha, lo cual fue también criticado desde el actual Gobierno. Un partido limitado Si bien es cierto que el llamado partido blanquiazul parece interesado en acercarse al movimiento más extremista de derecha en la región, el grupo político carece de liderazgos y territorialidad que le permitan ser un elemento útil para lograr una injerencia en el país latinoamericano, dijo en entrevista con Sputnik Aldo Muñoz, doctor en Ciencia Política. De acuerdo con el académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), para Acción Nacional es una tarea casi imposible remontar rumbo a las elecciones del 2027, ya que consideró que el grupo no tiene "infraestructura en tierra que conecte con los sectores más desfavorecidos de la sociedad". Aunque señaló que en países como Argentina, Colombia y Chile las clases vulnerables han apoyado a los representantes de la derecha, el politólogo apuntó que el comportamiento político y electoral del pueblo de México no es similar al de los países del sur de la región. Alineación histórica con EEUU El Partido Acción Nacional tiene una historia fundacional que lo coloca, a la luz de la historia, como un partido de derecha que en su momento adoptó una ideología nacional socialista y posteriormente anticomunista, recordó en charla con Sputnik el analista político Josafat Hernández. De acuerdo con el doctor en filosofía e investigador del CIDE, para la década de 1990, el blanquiazul fue el partido que, si bien era opositor al entonces Gobierno del Partido Revolucionario Institucional, avaló también acciones alineadas a la economía neoliberal promovida desde Estados Unidos. En tanto, recordó que durante los dos sexenios que emanaron de Acción Nacional, el partido también mostró "un entreguismo total" a favor de Estados Unidos. Ambos analistas coincidieron en que en el actual contexto geopolítico es posible que el PAN vea en EEUU una posible ayuda para lograr la salida del poder de Morena; sin embargo, el doctor Muñoz sentenció que el partido carece totalmente de liderazgos que puedan imponerse ante la alta popularidad del actual Gobierno de Sheinbaum, el cual está por encima del 70%. "Ni el PRI ni el PAN tienen cuadros que puedan hacerle frente a Morena", sentenció.
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El partido mexicano Acción Nacional "ha estado ideológicamente alineado" con EEUU, dice analista

16:00 GMT 07.10.2026
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Partido Acción Nacional - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
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Daniela Díaz
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"La derecha internacional sí quiere intervenir", sentenció la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este 5 de octubre en referencia al próximo proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año. ¿Podría ser el principal partido de oposición la puerta de entrada?
Durante su alocución, la mandataria evitó pronunciarse sobre los resultados electorales de Brasil, en donde en la primera vuelta ganó, por un cerrado margen, Flavio Bolsonaro.

"No puedo opinar sobre Brasil, ni Bolivia, ni Argentina. Sí puedo opinar sobre México", agregó la presidenta, quien igualmente acusó al Gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri (Partido Acción Nacional), de traspasar funciones federales al inaugurar una academia policial en cooperación con EEUU, una decisión que solo corresponde aprobar al Ejecutivo y al Senado.

Pero esta no es la primera ni la única polémica alrededor del PAN. La semana pasada, varias de sus figuras participaron en el Foro América Libre, el cual también es ligado a grupos de derecha, lo cual fue también criticado desde el actual Gobierno.
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Un partido limitado

Si bien es cierto que el llamado partido blanquiazul parece interesado en acercarse al movimiento más extremista de derecha en la región, el grupo político carece de liderazgos y territorialidad que le permitan ser un elemento útil para lograr una injerencia en el país latinoamericano, dijo en entrevista con Sputnik Aldo Muñoz, doctor en Ciencia Política.

"Una de las formas, y tal vez la principal, por las que en México se ganan las elecciones es teniendo vínculos y acercamiento con los sectores más precarizados y marginados, que son los que le han dado el triunfo a los gobiernos", abundó el experto. "En esto, el PAN es un partido muy limitado".

De acuerdo con el académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), para Acción Nacional es una tarea casi imposible remontar rumbo a las elecciones del 2027, ya que consideró que el grupo no tiene "infraestructura en tierra que conecte con los sectores más desfavorecidos de la sociedad".
Aunque señaló que en países como Argentina, Colombia y Chile las clases vulnerables han apoyado a los representantes de la derecha, el politólogo apuntó que el comportamiento político y electoral del pueblo de México no es similar al de los países del sur de la región.

"Los partidos de izquierda en el resto de América Latina logran sus triunfos en ciertas regiones más o menos de alta marginación y no siempre en las ciudades. En el caso de México, Morena tiene un alcance nacional (...) El PRI lo tuvo durante algún tiempo, pero el PAN nunca lo ha tenido", sentenció.

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Alineación histórica con EEUU

El Partido Acción Nacional tiene una historia fundacional que lo coloca, a la luz de la historia, como un partido de derecha que en su momento adoptó una ideología nacional socialista y posteriormente anticomunista, recordó en charla con Sputnik el analista político Josafat Hernández.

"En términos doctrinarios, se trata de un partido de derecha alineado siempre con retóricas conservadoras, en contra de los movimientos obreros, siempre en favor del capitalismo y siempre en favor de los valores católicos más conservadores", abundó.

De acuerdo con el doctor en filosofía e investigador del CIDE, para la década de 1990, el blanquiazul fue el partido que, si bien era opositor al entonces Gobierno del Partido Revolucionario Institucional, avaló también acciones alineadas a la economía neoliberal promovida desde Estados Unidos.
En tanto, recordó que durante los dos sexenios que emanaron de Acción Nacional, el partido también mostró "un entreguismo total" a favor de Estados Unidos.

"Por otro lado, hay que tener muy claro que el PAN ha estado ideológicamente alineado también con los Estados Unidos y en la etapa neoliberal ellos fueron totalmente funcionales, digámoslo así, a todo el entreguismo. En las etapas de (Vicente) Fox (2000-2006) y (Felipe) Calderón (2006-2012), pues siguieron los proyectos neoliberales del Consenso de Washington, de privatización, de desregulación, y ahora parecería que ya están cerrando filas con el trumpismo", apuntó.

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Ambos analistas coincidieron en que en el actual contexto geopolítico es posible que el PAN vea en EEUU una posible ayuda para lograr la salida del poder de Morena; sin embargo, el doctor Muñoz sentenció que el partido carece totalmente de liderazgos que puedan imponerse ante la alta popularidad del actual Gobierno de Sheinbaum, el cual está por encima del 70%.
"Ni el PRI ni el PAN tienen cuadros que puedan hacerle frente a Morena", sentenció.

En tanto, el doctor Josafat Hernández describió a Acción Nacional como "un partido que va a priorizar siempre lo electorero y, si en términos electoreros radicalizar sus discursos de derecha les reditúa, lo van a hacer".

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