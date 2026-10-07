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El partido mexicano Acción Nacional "ha estado ideológicamente alineado" con EEUU, dice analista

El partido mexicano Acción Nacional "ha estado ideológicamente alineado" con EEUU, dice analista

Sputnik Mundo

"La derecha internacional sí quiere intervenir", sentenció la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este 5 de octubre en... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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Durante su alocución, la mandataria evitó pronunciarse sobre los resultados electorales de Brasil, en donde en la primera vuelta ganó, por un cerrado margen, Flavio Bolsonaro. Pero esta no es la primera ni la única polémica alrededor del PAN. La semana pasada, varias de sus figuras participaron en el Foro América Libre, el cual también es ligado a grupos de derecha, lo cual fue también criticado desde el actual Gobierno. Un partido limitado Si bien es cierto que el llamado partido blanquiazul parece interesado en acercarse al movimiento más extremista de derecha en la región, el grupo político carece de liderazgos y territorialidad que le permitan ser un elemento útil para lograr una injerencia en el país latinoamericano, dijo en entrevista con Sputnik Aldo Muñoz, doctor en Ciencia Política. De acuerdo con el académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), para Acción Nacional es una tarea casi imposible remontar rumbo a las elecciones del 2027, ya que consideró que el grupo no tiene "infraestructura en tierra que conecte con los sectores más desfavorecidos de la sociedad". Aunque señaló que en países como Argentina, Colombia y Chile las clases vulnerables han apoyado a los representantes de la derecha, el politólogo apuntó que el comportamiento político y electoral del pueblo de México no es similar al de los países del sur de la región. Alineación histórica con EEUU El Partido Acción Nacional tiene una historia fundacional que lo coloca, a la luz de la historia, como un partido de derecha que en su momento adoptó una ideología nacional socialista y posteriormente anticomunista, recordó en charla con Sputnik el analista político Josafat Hernández. De acuerdo con el doctor en filosofía e investigador del CIDE, para la década de 1990, el blanquiazul fue el partido que, si bien era opositor al entonces Gobierno del Partido Revolucionario Institucional, avaló también acciones alineadas a la economía neoliberal promovida desde Estados Unidos. En tanto, recordó que durante los dos sexenios que emanaron de Acción Nacional, el partido también mostró "un entreguismo total" a favor de Estados Unidos. Ambos analistas coincidieron en que en el actual contexto geopolítico es posible que el PAN vea en EEUU una posible ayuda para lograr la salida del poder de Morena; sin embargo, el doctor Muñoz sentenció que el partido carece totalmente de liderazgos que puedan imponerse ante la alta popularidad del actual Gobierno de Sheinbaum, el cual está por encima del 70%. "Ni el PRI ni el PAN tienen cuadros que puedan hacerle frente a Morena", sentenció.

https://noticiaslatam.lat/20260930/el-espurio-calderon-hablando-de-democracia-sheinbaum-ironiza-sobre-cumbre-de-la-derecha-en-mexico-1175251198.html

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